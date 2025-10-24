Thế Giới Di Động như một 'ngân hàng ngầm'

Nguồn thu từ hoạt động tài chính tăng vọt 40% đã trở thành “cú hích” lớn cho Thế Giới Di Động. Lũy kế 9 tháng đầu năm, hoạt động này đã mang về cho công ty hơn 2.271 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của Thế Giới Di Động gần đạt 2.300 tỷ đồng. Ảnh: MWG.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá với doanh thu thuần đạt 39.853 tỷ đồng , tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn bán lẻ này cũng chạm mức kỷ lục 1.784 tỷ đồng , gấp 2,2 lần cùng kỳ và tăng 8% so với quý trước.

Bên cạnh mảng bán lẻ điện thoại, điện máy và bách hóa truyền thống, một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài là hoạt động tài chính. Trong đó, doanh thu từ hoạt động tài chính, vốn của Thế Giới Di Động đã tăng mạnh 40% trong quý III, đạt gần 810 tỷ đồng .

Tính chung 9 tháng đầu năm, hoạt động tài chính đã mang về cho ông chủ thương hiệu Thegioididong.com và Điện Máy Xanh hơn 2.271 tỷ đồng , tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhờ “cú hích” này, MWG đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm, sớm hơn dự kiến.

Như một 'ngân hàng ngầm'

Trong cơ cấu doanh thu tài chính lũy kế 9 tháng, Thế Giới Di Động cho biết đã thu 1.475 tỷ đồng từ lãi tiền gửi và đầu tư, cùng với 648 tỷ đồng lãi trái phiếu.

Tính đến ngày 30/9, Thế Giới Di Động đang sở hữu danh mục tài sản tài chính hơn 40.200 tỷ đồng (gồm tiền mặt, tương đương tiền và cả các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn), vượt xa nhiều doanh nghiệp đầu ngành như FPT, Hòa Phát hay ACV.

Trong đó, danh mục đầu tư trái phiếu của nhà bán lẻ này hiện đạt trên 14.400 tỷ đồng , tăng thêm hơn 1.000 tỷ chỉ trong một quý và đạt mức cao nhất kể từ khi hoạt động.

Đáng chú ý, bảng cân đối kế toán của MWG cũng cho thấy gần 7.900 tỷ đồng đang được dùng để cho vay ngắn hạn, tăng hơn 30% so với đầu năm. Doanh nghiệp không công bố chi tiết các đối tác vay, chỉ cho biết đây là các khoản vay có kỳ hạn dưới 12 tháng và được đảm bảo bằng lãi suất hấp dẫn.

Tổng cộng, quy mô đầu tư tài chính của MWG đã tiệm cận 48.000 tỷ đồng (khoảng 1,8 tỷ USD ), con số ấn tượng nếu đặt cạnh dư nợ cho vay của nhiều ngân hàng quy mô nhỏ như Saigonbank, PGBank hay Baoviet Bank.

THẾ GIỚI DI ĐỘNG SỞ HỮU LƯỢNG "TIỀN TƯƠI" KỶ LỤC Quy mô tiền và các khoản đầu tư tài chính của MWG. Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 9T/2025

tỷ đồng 6252 15405 18379 15130 24303 34221 40214

Trong bối cảnh lãi suất tiền gửi duy trì ở mức thấp, việc đẩy mạnh đầu tư vào trái phiếu và cho vay ngắn hạn giúp MWG tối ưu hiệu quả sử dụng dòng tiền, thay vì để vốn nhàn rỗi trong ngân hàng.

Thực tế, doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài đã bắt đầu thử nghiệm các hoạt động đầu tư tài chính từ cuối năm 2022, nhưng quy mô khi đó còn khá khiêm tốn. Đến năm 2024, tập đoàn mới thực sự đẩy mạnh và coi đây là một trụ cột mới trong chiến lược tài chính.

Không chỉ dừng ở việc đầu tư, Thế Giới Di Động còn mở rộng sang dịch vụ tài chính bán lẻ. Cuối năm 2024, tập đoàn của ông Nguyễn Đức Tài đã bắt tay với VPBank triển khai mô hình đại lý thanh toán tại hơn 3.000 cửa hàng Thegioididong.com và Điện Máy Xanh trên toàn quốc.

Theo đó, khách hàng có thể nộp - rút - chuyển tiền ngay tại cửa hàng, tương tự giao dịch tại chi nhánh VPBank, đồng thời mở tài khoản, phát hành thẻ tín dụng trực tuyến hoặc sử dụng các dịch vụ ngân hàng cơ bản.

Chỉ sau 1 tháng triển khai thử nghiệm, mô hình này đạt giá trị giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng , tương ứng gần 150.000 giao dịch thành công.

“Nghề tay trái”

Hiệu quả từ hoạt động đầu tư tài chính của Thế Giới Di Động vốn đã được thể hiện rõ nét trong năm 2024 và trở thành một trong những điểm sáng nổi bật của bức tranh kinh doanh tập đoàn.

Năm vừa rồi, doanh thu tài chính của tập đoàn đạt 2.376 tỷ đồng , tăng mạnh so với các năm trước và cũng là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp niêm yết. Trong đó, hơn 2.150 tỷ đồng đến từ lãi tiền gửi, đầu tư trái phiếu và cho vay, tăng 18% so với năm 2023.

Tại thời điểm 31/12/2024, Thế Giới Di Động sở hữu 364 tỷ đồng tiền mặt cùng 24.242 tỷ đồng gửi tại các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, 9.500 tỷ đồng được dùng để mua trái phiếu, gần gấp 4 lần so với đầu năm, và 6.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, tăng 3 lần so với cùng kỳ.

Cơ cấu tài sản cho thấy lượng vốn nhàn rỗi của tập đoàn đang được khai thác hiệu quả hơn, với ưu tiên các kênh có rủi ro thấp nhưng sinh lời ổn định.

Ở chiều ngược lại, chi phí lãi vay giảm mạnh nhờ mặt bằng lãi suất thấp hơn và việc chuyển dịch cơ cấu nợ vay từ dài hạn sang ngắn hạn. Đến cuối năm 2024, doanh nghiệp không còn nợ vay dài hạn, tương ứng mức giảm hơn 6.000 tỷ đồng chỉ sau một năm.

Dù ghi nhận kết quả đầu tư tài chính ấn tượng, ban lãnh đạo Thế Giới Di Động vẫn thận trọng khẳng định đây chỉ là “nghề tay trái”.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 vừa qua, Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh cho biết hoạt động cốt lõi của công ty vẫn là kinh doanh bán lẻ. Theo ông, nhờ hoạt động bán lẻ, Thế Giới Di Động có "vài ưu thế" về dòng tiền và công ty khai thác điều này để đầu tư tài chính.

"Khi dòng tiền ổn định và có cơ hội, chúng tôi sẽ dùng để đầu tư tài chính, tuy nhiên công ty vẫn rất thận trọng, chủ yếu gửi ngân hàng hoặc giao dịch với đối tác uy tín”, ông Linh nói và cho biết Thế Giới Di Động chỉ khai thác đầu tư tài chính trong khả năng có thể làm nhưng vẫn sẽ tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động cốt lõi là bán lẻ.