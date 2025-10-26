'Núi tiền' trong ngân hàng của đại gia hóa chất Đức Giang

Tính đến ngày 30/9, Hóa chất Đức Giang đang gửi hơn 13.100 tỷ đồng trong ngân hàng, chiếm 67% tổng tài sản, mang về khoảng 2 tỷ đồng tiền lãi mỗi ngày.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang và con trai Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch thường trực. Ảnh: Forbes.

Trong báo cáo tài chính quý III/2025 mới công bố, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) ghi nhận doanh thu thuần 2.816 tỷ đồng , tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tính đến ngày 30/9, tiền mặt và tiền gửi của doanh nghiệp đạt hơn 13.100 tỷ đồng , tăng 7% so với quý II liền trước. Còn nếu so với đầu năm, con số này đã tăng 23% và hiện chiếm khoảng 67% tổng tài sản.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên đầu năm, Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền cho biết Hóa chất Đức Giang luôn duy trì chính sách gửi lượng lớn tiền vào ngân hàng, thay vì đầu tư vào chứng khoán, bất động sản hay tài sản mã hóa.

Ông cho biết doanh nghiệp chủ trương giữ lượng tiền lớn trong ngân hàng để chờ cơ hội đầu tư vào những "cú đấm thép" mới của ngành hóa chất.

"Nhiều công ty tài chính từng tư vấn dùng tiền nhàn rỗi để mua trái phiếu, tiền ảo hay bất động sản với lợi suất hàng chục, thậm chí hàng trăm phần trăm. Nhưng tôi không đồng ý, vì sợ rủi ro. Ngân hàng cho vay lãi 2% thì gửi tiền cũng có lãi tốt rồi", ông Huyền nói.

Nhờ hơn chục nghìn tỷ đồng tiền gửi, doanh thu tài chính quý III của Đức Giang cũng đạt hơn 192 tỷ đồng , tăng 27% so với cùng kỳ, tương đương mỗi ngày thu lãi hơn 2 tỷ đồng .

Sau khi trừ thuế và chi phí, công ty báo lãi sau thuế 804 tỷ đồng , tăng 9%.

KẾT QUẢ KINH DOANH CÁC QUÝ GẦN ĐÂY CỦA HÓA CHẤT ĐỨC GIANG Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn Quý I/2024 II III IV Quý I/2025 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 2385 2505 2558 2418 2810 2894 2817 Lãi ròng

704 871 738 787 837 891 804

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hóa chất Đức Giang đạt doanh thu 8.521 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 2.532 tỷ đồng , lần lượt tăng 14% và 9% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm nay, ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu doanh thu 10.385 tỷ đồng , tăng hơn 5% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm nhẹ 3%, xuống còn 3.000 tỷ đồng . Như vậy, doanh nghiệp của Chủ tịch Đào Hữu Huyền đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau 9 tháng.

Hóa chất Đức Giang là tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất phốt pho và hóa chất cơ bản, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước thành lập năm 1963. Doanh nghiệp bắt đầu cổ phần hóa từ 2003.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu DGC đang tạm dừng ở mốc 92.400 đồng/cổ phiếu, giảm 16% so với đỉnh gần nhất hồi giữa tháng 8 và thấp hơn 20% so với đầu năm.

Cũng tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền khuyên cổ đông nên giữ vững niềm tin vào tương lai của tập đoàn trong 5-10 năm tới.

“Có bao nhiêu cổ phiếu thì giữ bấy nhiêu, đừng bán đi, đừng mua vào vội, tương lai của Đức Giang trong 5 năm tới còn rất mạnh. Cứ ăn no, ngủ kỹ, sẽ chiến thắng”, Chủ tịch Huyền gửi gắm cổ đông.