Kinh doanh

Công ty của MobiFone được cung ứng dịch vụ chuyển mạch thanh toán

  • Thứ bảy, 29/11/2025 16:05 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Công ty thành viên của MobiFone là đơn vị thứ hai được cấp phép dịch vụ chuyển mạch và bù trừ điện tử, xóa thế độc quyền của Napas.

Công ty thanh toán số của MobiFone sẽ cùng với Napas cung cấp dịch vụ chuyển mạch và bù trừ điện tử. Ảnh: MobiFone.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MobiFone Digital Payment - MDP).

Theo giấy phép được cấp, MobiFone Digital Payment sẽ triển khai các dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định pháp luật, bao gồm: dịch vụ chuyển mạch điện tử, dịch vụ bù trừ điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ phù hợp với phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý, MobiFone Digital Payment là đơn vị thứ hai được Ngân hàng Nhà nước cấp phép triển khai dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử. Trước đó, Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) là đơn vị duy nhất được cung ứng dịch vụ này tại Việt Nam.

Công ty Cổ phần Thanh toán số Mobifone có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, đặt trụ sở tại tầng 30 Tòa tháp C5 D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Chuyển đổi số, thanh toán số là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, thanh toán số giữ vị trí nền tảng, là cầu nối giúp gắn kết người dân - doanh nghiệp - Chính phủ trên cùng một hạ tầng công nghệ hiện đại.

Trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình số, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng hai chữ số mỗi năm. Lượng người dùng smartphone đã vượt 70% dân số trong khi hoạt động mua sắm trực tuyến, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến ngày càng phổ biến.

Tuy nhiên, tỷ lệ thanh toán số tại Việt Nam còn thấp so với các quốc gia phát triển trong khu vực, đồng thời vẫn tồn tại những thách thức, đó là: Nguy cơ gian lận trực tuyến, tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu...

Điều này mở ra dư địa rất lớn cho các doanh nghiệp có năng lực công nghệ, hệ sinh thái rộng và chiến lược số hóa bài bản, năng lực ứng dụng những công nghệ mới như: AI, Big Data, sinh trắc học hay blockchain nhằm gia tăng mức độ bảo mật.

Napas chuyển đổi hệ thống, nhiều dịch vụ ngân hàng gián đoạn

VPBank, VietinBank, Agribank, Techcombank... đồng loạt thông báo sẽ gián đoạn một số dịch vụ thanh toán vào rạng sáng ngày 27/10 và 31/10 do Napas chuyển đổi hệ thống kỹ thuật.

21:07 26/10/2025

Chủ tịch MobiFone làm Vụ trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Ông Nguyễn Hồng Hiển, Chủ tịch HĐTV MobiFone, được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

16:22 14/6/2025

Cổ phiếu 'họ MobiFone' tăng đột biến

Cổ phiếu MFS tăng hết biên độ và tiến lên mốc 42.500 đồng/đơn vị, cao nhất trong vòng nửa năm qua. Vốn hóa của doanh nghiệp này cũng mở rộng lên 300 tỷ đồng.

19:23 13/1/2025

Diệu Thanh

