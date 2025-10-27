Ngân hàng cảnh báo đầu số điện thoại giả mạo lừa đảo tiền

Các ngân hàng cho biết tình trạng mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo qua điện thoại đang tái diễn. Một số ngân hàng đã phát cảnh báo, khuyến nghị người dân cảnh giác.

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng cảnh giác khi nhận cuộc gọi tự nhận là nhân viên ngân hàng yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật. Ảnh: nam Khánh.

Cuối năm là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao, cũng là giai đoạn các hình thức lừa đảo tài chính có xu hướng gia tăng. Trước diễn biến này, nhiều ngân hàng đã đưa ra khuyến cáo tới khách hàng nâng cao cảnh giác với những chiêu thức tự xưng nhân viên ngân hàng để lừa đảo.

Ai yêu cầu mã OTP đều là lừa đảo

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cho biết các đối tượng lừa đảo thường gọi điện mạo danh là nhân viên ngân hàng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật như số thẻ, mã CVV2, ngày hết hạn thẻ, mã xác thực giao dịch OTP.

"MSB không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin thẻ này", ngân hàng thông báo.

MSB cũng khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn và bảo mật khi sử dụng thẻ tín dụng. Ngân hàng lưu ý khách hàng không cung cấp thông tin thẻ (số thẻ, mã CVV2, ngày hết hạn thẻ, mã xác thực giao dịch OTP) qua các đường link hoặc cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng.

Đồng thời, khách hàng không nên chia sẻ thông tin cá nhân hay giấy tờ tùy thân qua các ứng dụng mạng xã hội để tránh bị lợi dụng.

MSB khuyến nghị khách hàng luôn xác thực thông tin với ngân hàng về nghĩa vụ thanh toán và các dịch vụ liên quan đến thẻ tín dụng qua hotline 1900 6083 hoặc (024) 3 771 89 89. Bên cạnh đó, khách hàng cần thận trọng, không cài đặt các ứng dụng lạ, truy cập vào các đường link hoặc email không rõ nguồn gốc.

Ngân hàng cũng khuyến khích người dùng chủ động theo dõi biến động giao dịch trên thẻ và khóa thẻ ngay lập tức khi phát sinh giao dịch bất thường; cập nhật thường xuyên thông tin các thủ đoạn lừa đảo, gian lận và tăng cường cảnh giác trong việc mở, sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Công bố các đầu số mạo danh

Đáng chú ý, MSB cảnh báo 2 số điện thoại 024 9999 3453 và 028 9995 2457 không thuộc hệ thống liên lạc chính thức của ngân hàng.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng khuyến cáo khách hàng cảnh giác khi nhận cuộc gọi từ các đầu số 024x, 028x, 059x hoặc khi có người lạ kết bạn qua Zalo hay Facebook, nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân.

Theo VPBank, kịch bản lừa đảo tuy không mới nhưng luôn được các đối tượng này sử dụng một cách linh hoạt, đánh vào lòng tin người dùng.

Đối tượng lừa đảo sẽ giả danh nhân viên ngân hàng để hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến sản phẩm tài chính như nhận khoản tiền đang chuyển về, hỗ trợ mở khóa tài khoản, hỗ trợ kiểm tra giao dịch trên thẻ tín dụng, đăng ký sinh trắc học cho tài khoản, hỗ trợ xử lý nợ xấu, mời khoản vay lãi suất thấp một cách phi lý…

Các đối tượng này còn giả danh bên thứ 3 để gọi đến khách hàng thu phí phát hành thẻ, thu phí VAT, thu phí chuyển phát. Kẻ gian cũng có thể giả danh cơ quan chức năng như thuế, BHXH, công an, nhân viên điện lực để hỗ trợ người dân cài đặt app hoặc nâng cấp tài khoản (VNeiD, VSSiD…)

Một số trường hợp khác, kẻ lừa đảo giả danh các công ty lớn để mời tải ứng dụng các chương trình khách hàng thân quen, thông báo tặng quà tri ân.

VPBank cảnh báo các kịch bản này ngày càng tinh vi, thường lồng ghép thông tin cá nhân để tạo sự tin tưởng. Tuy nhiên, tất cả đều quy về hai mục đích chính là dụ dỗ người dùng cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị di động, lấy cắp thông tin thẻ, mã CVV hoặc CVC, mã OTP, hay dữ liệu sinh trắc học để thực hiện giao dịch gian lận.

Do đó, ngân hàng khuyến nghị khách hàng chỉ cài đặt ứng dụng từ các chợ ứng dụng chính thức (Google Play hoặc App Store) và không cài đặt ứng dụng qua đường link được gửi tới.

Trước khi thực hiện xác thực bằng sinh trắc học, khách hàng cần kiểm tra kỹ giao dịch đang được yêu cầu xác thực là giao dịch gì và phải do chính mình khởi tạo; tuyệt đối không cung cấp dãy số thẻ ở mặt trước, mã CVV hoặc CVC ở mặt sau, mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.