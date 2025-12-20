'Nóng' thưởng Tết doanh nghiệp

Trải qua một năm đầy khó khăn, lợi nhuận không đáng kể, thậm chí âm, song nhiều doanh nghiệp vẫn chi số tiền lớn thưởng Tết. Có doanh nghiệp dư chi tới 600 tỷ đồng thưởng Tết.

Ngày 20/12, ghi nhận của PV Tiền Phong, tính đến nay đã có nhiều doanh nghiệp quyết định việc chi thưởng Tết cho người lao động.

Dự chi đến 600 tỷ thưởng Tết

Tại TP.HCM, Công ty TNHH E-TOP Việt Nam - doanh nghiệp sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài với hơn 3.000 lao động, lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt. Theo thông báo của doanh nghiệp, người lao động được hưởng lương tháng 13, với mức tối đa lên tới 200% tổng lương cơ bản, tương đương 2 tháng lương nếu làm việc liên tục đến khoảng giữa tháng 2/2026.

Ngoài ra doanh nghiệp còn áp dụng các khoản thưởng bổ sung như thưởng chuyên cần 200.000 đồng/người/năm; thưởng tất niên 50.000-100.000 đồng tùy thời gian làm việc; và lì xì đầu năm 100.000 đồng cho nhân viên đi làm đủ ngày sau Tết. Cách thiết kế này không chỉ hướng đến thu nhập cuối năm mà còn nhằm ổn định nhân sự sau Tết - giai đoạn thường xảy ra biến động lao động.

Tại Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu (TP.HCM), việc thưởng Tết được tính dựa trên thâm niên, vị trí công việc và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Công nhân lao động làm việc 1-2 tháng được thưởng 3,5 triệu đồng, làm việc 4-7 tháng được thưởng 4,2 triệu đồng, làm việc 8-11 tháng được thưởng 5,6 triệu đồng. Người lao động làm việc tròn 1 năm được thưởng từ 5,8 đến 6 triệu đồng.

Đối với lao động có thâm niên 4-6 năm sẽ được thưởng từ 10 đến 14 triệu đồng. Lao động làm việc từ 7 năm trở lên được thưởng từ 16 đến 18 triệu đồng. Đối với cán bộ kỹ thuật, tùy vào thời gian đảm nhiệm vị trí được thưởng từ 18 đến 22 triệu đồng. Lao động là tổ trưởng sẽ được thưởng từ 35 đến 70 triệu đồng. Ngoài ra, chuyên gia nước ngoài phụ trách chủ quản bộ phận được thưởng 8.000 đến 26.000 USD .

Bà Lê Thị Hương - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu - cho biết công đoàn đề xuất phương án thưởng Tết 2026 với doanh nghiệp, phản ánh đúng năng lực và đóng góp của từng cá nhân. Việc chi thưởng Tết được xem là bước quan trọng, hướng tới cơ chế trả lương, thưởng theo vị trí việc làm và hiệu quả trong sản xuất. Thu nhập dịp cuối năm là điểm quan trọng để tạo động lực làm việc thực chất cho đội ngũ cán bộ, công nhân, nhân viên và chuyên gia.

Theo bà Hương, năm nay, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do tình hình thế giới và thuế quan của Mỹ. Doanh nghiệp cùng người lao động thực hiện nhiều biện pháp để vượt qua khó khăn. Dịp cuối năm, công ty có đủ đơn hàng đảm bảo việc làm cho hơn 1.000 công nhân lao động. Doanh nghiệp bố trí nguồn tài chính hơn 26 tỷ đồng chi thưởng Tết cho người lao động. Về hình thức, chi thưởng bằng tiền mặt cho toàn thể người lao động từ ngày 12/2/2026 (25 tháng Chạp 2025).

Công nhân sản xuất trong nhà máy tại TP.HCM phấn khởi khi nhận lì xì. Ảnh tư liệu.

Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nhất tại tỉnh Đồng Nai hiện nay cho biết, năm 2026, dự kiến chi khoảng 600 tỷ đồng thưởng Tết cho khoảng 42.000 công nhân lao động.

Theo đó, người lao động làm đủ một năm được thưởng tương đương 1 tháng lương theo hợp đồng chính thức; từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm làm việc được cộng thêm 5%, với mức tối đa lên tới 200%, tương đương 2 tháng lương.

Ngoài tiền thưởng, người lao động còn được hưởng nhiều khoản chăm lo khác như thưởng Tết Dương lịch, quà Tết và các hoạt động tri ân cuối năm.

Nhiều doanh nghiệp lớn khác tại tỉnh Đồng Nai cũng công bố kế hoạch thưởng. Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina, doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày, dự kiến mức thưởng 1,15 - 1,5 tháng lương, tùy thời gian làm việc thực tế của từng người lao động.

Ghi nhận cho thấy, có công ty lên kế hoạch thưởng Tết cao hơn năm trước dù trải qua một năm đầy khó khăn. Đơn cử như Công ty Cổ phần Đồng Phú Cường - doanh nghiệp sản xuất công nghiệp với hàng nghìn lao động, thông báo mức thưởng Tết bình quân mỗi công nhân sản xuất nhận được 14,5 triệu đồng, tăng hơn 20% so với năm ngoái. Ngoài tiền thưởng, người lao động còn được nhận quà Tết bằng tiền mặt, phân theo thâm niên làm việc.

Giám sát việc chi thưởng

Sở Nội vụ TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp phải phối hợp với tổ chức đại diện người lao động căn cứ hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể, quy chế trả lương - thưởng để xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm nay và thông báo cho người lao động biết.

Nội dung thông báo phải bao gồm: tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp - hỗ trợ trong dịp Tết (quà Tết, hỗ trợ vé tàu xe về quê), thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời điểm thực hiện chi trả.

Một gia đình công nhân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, có hoàn cảnh khó khăn được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng vé máy bay về quê ăn Tết. Ảnh tư liệu.

Sở Nội vụ lưu ý nếu gặp khó khăn trong chi trả, doanh nghiệp phải thông tin sớm với tổ chức đại diện tập thể lao động và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền như Phòng Văn hóa - Xã hội, Công đoàn cấp xã - phường, các tổ công tác của Liên đoàn Lao động TP.HCM, Ban Quản lý khu chế xuất - khu công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghệ cao… để phối hợp và hỗ trợ.

TP.HCM lập đoàn giám sát việc trả lương, thưởng Tết 2026. Từ ngày 1 đến 25/12: Cơ quan chức năng sẽ tổ chức khảo sát, tổng hợp và báo cáo tình hình tiền lương năm 2025, đồng thời xây dựng báo cáo về kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, báo cáo Bộ Nội vụ và UBND TP.HCM

Từ ngày 26 đến 31/12: Trên cơ sở kết quả khảo sát, các đơn vị sẽ rà soát, lựa chọn và lập kế hoạch khảo sát trực tiếp tại 30 doanh nghiệp. Từ ngày 2/1 đến 5/2/2026: Hoạt động khảo sát trực tiếp sẽ được triển khai tại 30 doanh nghiệp. Đồng thời đánh giá, hoàn thiện báo cáo kết quả khảo sát về tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Từ ngày 6/2 đến 6/3/2026: Các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, giám sát việc chi trả lương, thưởng, quan hệ lao động cũng như tình hình người lao động quay trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.