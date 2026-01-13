Hiện trạng Khu thể thao lớn nhất TP.HCM sắp khởi công

Dự án giáp sông Rạch Chiếc và các tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ phía đông thành phố là đại lộ Võ Nguyên Giáp (xa lộ Hà Nội cũ) và Mai Chí Thọ cùng với đó là tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đã vận hành. Toàn bộ dự án nằm trên phường Bình Trưng, TP.HCM có quy mô khoảng 186,78 ha (sau nhiều lần điều chỉnh từ diện tích ban đầu 466 ha).

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 145.629 tỷ đồng . Các hạng mục trọng điểm gồm: Sân vận động hiện đại lớn nhất Việt Nam với sức chứa từ 65.000 đến 75.000 chỗ ngồi; Nhà thi đấu tổng hợp 18.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước, học viện bóng đá. Bệnh viện thể thao, trung tâm triển lãm, và khu công viên công cộng. Ảnh: Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam.

Sau 30 năm quy hoạch, công trình hạ tầng giao thông nổi bật nhất được xây dựng là cầu và đường Liên Phường dẫn ra đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tuyến đường Liên Phường đi qua đây là trục đường chính có mặt cắt ngang khoảng 80 m với 6 làn xe, kết nối dự án trực tiếp với khu Thảo Điền thông qua nút giao ngã 3 Cát Lái.

Hiện tại, phần lớn diện tích dự án vẫn chủ yếu là đất trống, cỏ mọc um tùm, ao hồ rải rác. Lác đác trong dự án là những căn nhà tạm của người dân thuộc diện quy hoạch.

Một trong những dự án lớn của Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc là phức hợp Saigon Sport City gồm nhà ở cao cấp, khu thương mại dịch vụ và thể thao của chủ đầu tư Keppel Land, quy mô khoảng 64 ha . Được khởi công từ cuối năm 2019 và dự kiến hoàn thiện năm 2027, nhưng đến nay dự án đã ngừng thi công, mới chỉ có khu nhà mẫu được hoàn thành.

Do nằm trong quy hoạch nên các khu dân cư trong dự án đều tạm bợ, lối vào là những con đường đất nhỏ hẹp, ngập nước.

Các dãy nhà chủ yếu lợp tôn, phần lớn là khu nhà trọ cho công nhân của những công trình xung quanh.

Theo thông tin mới nhất từ UBND TP.HCM, dự án dự kiến được động thổ vào ngày 15/1. Đây là một trong 4 "siêu" dự án trọng điểm được khởi công để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thời gian thực hiện toàn bộ dự án dự kiến kéo dài khoảng 7-8 năm. Khi hoàn thành, Rạch Chiếc không chỉ là trung tâm thể thao đạt chuẩn Olympic mà còn là đòn bẩy kinh tế cho khu đô thị sáng tạo phía đông TP.HCM.

Dự án được đề xuất thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), cụ thể là hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Đơn vị đề xuất triển khai dự án Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu (thuộc Tập đoàn Sun Group).

Theo đó, cơ chế thanh toán là nhà đầu tư tự huy động 100% vốn xây dựng. TP.HCM sẽ hoàn vốn bằng quỹ đất khoảng 360 ha tại 4 khu vực khác nhau, thay vì chi trả bằng ngân sách...

