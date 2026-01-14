Hiện trạng khu vực sắp khởi công cầu Cần Giờ hơn 13.000 tỷ

|
Cầu Cần Giờ có tổng vốn đầu tư 13.201 tỷ đồng, trong đó, phần do nhà đầu tư thu xếp khoảng 9.773 tỷ đồng, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay; ngân sách TP.HCM tham gia khoảng 3.428 tỷ đồng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ xây dựng hạ tầng. Trong ảnh là hướng tuyến cầu Cần Giờ sẽ được xây dựng trong thời gian sắp tới.
Vị trí dự án cầu Cần Giờ.
Theo thiết kế được duyệt, công trình có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, trong đó phần cầu vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km, còn lại là hệ thống đường dẫn và các cầu trên tuyến. Trong ảnh là điểm đầu của dự án cầu Cần Giờ tại nút giao đường 15B với đường số 2 đi qua khu đô thị Phú Xuân, huyện Nhà Bè (cũ).
Sau khi đi qua khu đô thị Phú Xuân, đường dẫn cầu Cần Giờ đi dọc theo đường 15B qua tiếp rạch Mương Ngang.
Sau đó, dự án cầu Cần Giờ tiếp tục băng qua đường Nguyễn Bình đến bờ sông Soài Rạp phía Nhà Bè.
Trụ cầu chính sẽ được xây dựng tại vị trí luồng cong của sông Soài Rạp đoạn gần cầu Bình Khánh thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Khi qua bờ phía Cần Giờ, đường dẫn sẽ đi giữa cù lao xã Bình Khánh, đường dẫn dự án sẽ đi song song với cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Cầu Cần Giờ tiếp tục vượt sông Chà để kết nối với đường Rừng Sác, xã Cần Giờ.
Theo ghi nhận, khu vực này chủ yếu là đầm lầy và ao hồ nuôi thủy sản của người dân.
Trong ảnh là điểm cuối của dự án cầu Cần Giờ kết nối đường Rừng Sác, cách bến phà Bình Khánh gần 2 km.
Công trình cầu Cần Giờ khi hoàn thành sẽ thay thế phà Bình Khánh, vốn đã quá tải nhiều năm nay.
Khi hoàn thành, cầu Cần Giờ không chỉ giải bài toán lệ thuộc vào phà Bình Khánh mà còn rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM về Cần Giờ còn khoảng 45-60 phút, tạo động lực phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics, cùng với Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.
Phối cảnh cầu Cần Giờ. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.