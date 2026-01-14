Hiện trạng khu vực sắp khởi công cầu Cần Giờ hơn 13.000 tỷ

Theo thiết kế được duyệt, công trình có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, trong đó phần cầu vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km, còn lại là hệ thống đường dẫn và các cầu trên tuyến. Trong ảnh là điểm đầu của dự án cầu Cần Giờ tại nút giao đường 15B với đường số 2 đi qua khu đô thị Phú Xuân, huyện Nhà Bè (cũ).