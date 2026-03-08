Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng lao dốc, người mua lỗ nặng

  • Chủ nhật, 8/3/2026 15:44 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng và vàng nhẫn giảm sâu so với đầu tuần, khiến nhiều người mua vàng ở đỉnh trước đó phải chịu khoản lỗ lớn.

Giá vàng giảm tới gần 9 triệu đồng/lượng, tương đương mức lỗ ròng tới 5% chỉ trong một tuần. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 8/3, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết quanh mức 182 - 185 triệu đồng/lượng (mua - bán), không biến động do nghỉ giao dịch cuối tuần.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc lớn khác trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đều đóng cửa giao dịch với vàng miếng ở mức giá ngang bằng với SJC.

So với mức đỉnh kỷ lục 190,9 triệu đồng/lượng thiết lập vào đầu tuần (2/3), giá vàng miếng hiện đã giảm gần 6 triệu đồng/lượng. Cộng thêm chênh lệch từ giá mua vào và bán ra, người mua vàng ở mức cao này hiện lỗ tới gần 9 triệu đồng/lượng, tương đương mức lỗ ròng tới 5%.

Dù vậy, nếu so với mức giá hồi cuối tuần trước, mức giảm được thu hẹp hơn, vào khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng. Cộng thêm giá chênh lệch thì người mua vàng cuối tuần trước đến nay vẫn lỗ khoảng 5 triệu đồng mỗi lượng.

NGƯỜI MUA VÀNG MIẾNG LỖ NẶNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185

Tương tự vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn cũng ghi nhận mức giảm 5-6 triệu đồng/lượng trong tuần qua. Trong đó, SJC hiện đóng cửa giao dịch với giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ ở mức mua vào quanh 181,7 triệu/lượng và bán ra ở 184,7 triệu đồng/lượng.

Ngoài SJC, các doanh nghiệp khác như Tập đoàn Phú Quý, PNJ, DOJI, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đóng cửa giao dịch vàng nhẫn tròn ở mức 182 - 185 triệu/lượng ở cuối tuần này. Vùng giá giao dịch này ngang bằng giá của mặt hàng vàng miếng SJC.

Với mức giảm 5-6 triệu, cộng thêm chênh lệch mua - bán từ các doanh nghiệp đang ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng thì người mua vàng nhẫn ở mức trên 190 triệu đồng/lượng ngày 2/3 cũng đang lỗ khoảng 8-9 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá ngày 6/3 đã nới rộng lên khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Trong báo cáo mới nhất, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) dự báo xu hướng giảm của chỉ số USD Index sẽ là yếu tố tích cực quan trọng đối với giá vàng trong trung hạn.

Đáng chú ý, những căng thẳng địa chính trị gần đây cũng đang củng cố vai trò trú ẩn an toàn của vàng. Theo dữ liệu lịch sử của WGC, vàng phản ứng tích cực trong khoảng 2/3 số trường hợp căng thẳng địa chính trị leo thang đáng kể.

Dù triển vọng vẫn tích cực, WGC cũng lưu ý một số rủi ro đối với thị trường vàng. Trước hết, mức giá cao hiện tại có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư thận trọng hơn.

Ngoài ra, nếu dòng vốn tài chính giúp thúc đẩy tăng trưởng mạnh tại châu Âu, Nhật Bản và các nền kinh tế khác, vàng có thể trở nên kém hấp dẫn hơn tại các thị trường này khi nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu trong bối cảnh tăng trưởng ổn định.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Giá vàng miếng SJC hồi phục về mốc 185 triệu/lượng

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng tăng vọt hơn triệu đồng để về mốc 185 triệu đồng/lượng.

31:1836 hôm qua

Giá vàng thế giới tăng trở lại

Giá vàng thế giới tăng sau khi dữ liệu bảng lương của Mỹ yếu hơn kỳ vọng, qua đó giúp thị trường duy trì hy vọng rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất.

32:1894 hôm qua

Hội đồng Vàng Thế giới đưa dự báo mới về giá vàng

WGC thấy xu hướng suy yếu của đồng USD sẽ tiếp diễn trong trung hạn, hỗ trợ cho giá vàng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, nhu cầu mua từ các ngân hàng trung ương vẫn gia tăng.

15:12 6/3/2026

Hồng Nhung

giá vàng PNJ vàng vàng miếng sjc vàng nhẫn giá vàng thế giới PNJ DOJI Phú Quý Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín Mạnh Hải Mi Hồng

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Lo nang vi vang hinh anh

Lỗ nặng vì vàng

10:07 5/3/2026 10:07 5/3/2026

0

Trong khi giá vàng thế giới vẫn đang nỗ lực phục hồi sau cú sập mạnh, giá vàng trong nước bất ngờ lặng sóng sáng nay (5/3), người mua vàng đầu tuần vẫn đang lỗ nặng.

Gia vang rot the tham hinh anh

Giá vàng rớt thê thảm

09:41 6/3/2026 09:41 6/3/2026

0

Sáng 6/3, giá vàng trong nước lao dốc mạnh theo diễn biến suy yếu của giá vàng thế giới. Hiện giá mua vào của các doanh nghiệp chỉ quanh mức 180 triệu đồng mỗi lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý