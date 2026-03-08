Giá vàng lao dốc, người mua lỗ nặng

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng và vàng nhẫn giảm sâu so với đầu tuần, khiến nhiều người mua vàng ở đỉnh trước đó phải chịu khoản lỗ lớn.

Giá vàng giảm tới gần 9 triệu đồng/lượng, tương đương mức lỗ ròng tới 5% chỉ trong một tuần. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 8/3, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết quanh mức 182 - 185 triệu đồng/lượng (mua - bán), không biến động do nghỉ giao dịch cuối tuần.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc lớn khác trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đều đóng cửa giao dịch với vàng miếng ở mức giá ngang bằng với SJC.

So với mức đỉnh kỷ lục 190,9 triệu đồng/lượng thiết lập vào đầu tuần (2/3), giá vàng miếng hiện đã giảm gần 6 triệu đồng/lượng. Cộng thêm chênh lệch từ giá mua vào và bán ra, người mua vàng ở mức cao này hiện lỗ tới gần 9 triệu đồng/lượng, tương đương mức lỗ ròng tới 5%.

Dù vậy, nếu so với mức giá hồi cuối tuần trước, mức giảm được thu hẹp hơn, vào khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng. Cộng thêm giá chênh lệch thì người mua vàng cuối tuần trước đến nay vẫn lỗ khoảng 5 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn cũng ghi nhận mức giảm 5-6 triệu đồng/lượng trong tuần qua. Trong đó, SJC hiện đóng cửa giao dịch với giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ ở mức mua vào quanh 181,7 triệu/lượng và bán ra ở 184,7 triệu đồng/lượng.

Ngoài SJC, các doanh nghiệp khác như Tập đoàn Phú Quý, PNJ, DOJI, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đóng cửa giao dịch vàng nhẫn tròn ở mức 182 - 185 triệu/lượng ở cuối tuần này. Vùng giá giao dịch này ngang bằng giá của mặt hàng vàng miếng SJC.

Với mức giảm 5-6 triệu, cộng thêm chênh lệch mua - bán từ các doanh nghiệp đang ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng thì người mua vàng nhẫn ở mức trên 190 triệu đồng/lượng ngày 2/3 cũng đang lỗ khoảng 8-9 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá ngày 6/3 đã nới rộng lên khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Trong báo cáo mới nhất, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) dự báo xu hướng giảm của chỉ số USD Index sẽ là yếu tố tích cực quan trọng đối với giá vàng trong trung hạn.

Đáng chú ý, những căng thẳng địa chính trị gần đây cũng đang củng cố vai trò trú ẩn an toàn của vàng. Theo dữ liệu lịch sử của WGC, vàng phản ứng tích cực trong khoảng 2/3 số trường hợp căng thẳng địa chính trị leo thang đáng kể.

Dù triển vọng vẫn tích cực, WGC cũng lưu ý một số rủi ro đối với thị trường vàng. Trước hết, mức giá cao hiện tại có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư thận trọng hơn.

Ngoài ra, nếu dòng vốn tài chính giúp thúc đẩy tăng trưởng mạnh tại châu Âu, Nhật Bản và các nền kinh tế khác, vàng có thể trở nên kém hấp dẫn hơn tại các thị trường này khi nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu trong bối cảnh tăng trưởng ổn định.