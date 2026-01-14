Tuyến metro số 2 TP.HCM sẽ khởi công ngày mai

Tuyến metro số 2 TP.HCM (Bến Thành - Tham Lương) được phê duyệt từ năm 2010 nhưng tiến độ liên tục bị lùi lại. Đến nay, công trình sẽ chính thức khởi công vào ngày mai (15/1).

Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương sẽ được vận hành hoàn toàn tự động, không có lái tàu và nhân viên trên tàu. Ảnh: Phương Lâm.

Tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) là một trong 4 dự án trọng điểm sẽ được TP.HCM đồng loạt khởi công, động thổ vào ngày mai (15/1) để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây cũng là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đồng thời là dự án tiên phong áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố theo Nghị quyết 188 của Quốc hội.

Sau khi khởi công, dự án phấn đấu hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2030. Nếu so với thời gian thi công 12 năm của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), tiến độ tuyến này được rút ngắn hơn 2,5 lần.

Đáng chú ý, theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (chủ đầu tư), tuyến metro số 2 sẽ nâng cấp mức độ tự động hóa lên GoA4, tức là vận hành hoàn toàn tự động, không có lái tàu và nhân viên trên tàu. Công nghệ mới tuân thủ các nguyên tắc gồm áp dụng hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, tích hợp công nghệ tiên tiến, đồng thời đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) được phê duyệt từ năm 2010, thực hiện bằng nguồn vốn vay ODA, nhưng quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc nên đã được chuyển đổi nguồn vốn sang đầu tư công, bằng ngân sách TP.HCM.

Về quy mô, dự án có tổng chiều dài 11,2 km, đoạn đi ngầm dài 9,2 km, đoạn chuyển tiếp dài 0,2 km, đoạn trên cao dài 0,8 km và đoạn đi trên mặt đất vào depot là 0,9 km. Tuyến có 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 khu depot, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh khoảng 55.000 tỷ đồng .

Điểm đầu tuyến được đấu nối vào ga Bến Thành của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ giữa tuyến metro số 1 và 2 tại khu vực trung tâm.

Dự án đi qua địa bàn 14 phường gồm Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Đông Hưng Thuận.

Theo UBND TP.HCM, tuyến metro số 2 sắp khởi công được kỳ vọng bổ sung phương thức vận chuyển khối lượng lớn, giải quyết nhu cầu đi lại của người dân từ trung tâm thành phố về phía Tây Bắc và ngược lại; góp phần quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và cải thiện môi trường đô thị dọc tuyến.

Bên cạnh đó, tuyến metro Bến Thành - Tham Lương sẽ kết nối đồng bộ với các tuyến metro số 1, số 4, Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến Bến Thành - Cần Giờ tại nhà ga trung tâm Bến Thành cũng như các tuyến metro số 5, số 6 trong tương lai; đồng thời kết nối với tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành tạo thành hành lang đường sắt đô thị.

Hành lang này sẽ trung chuyển hành khách dọc theo trục Đông Tây vào trung tâm thành phố, thúc đẩy phát triển các khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu đô thị Tây Bắc Củ Chi, đảm bảo mục tiêu kết nối trung tâm thành phố, sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.