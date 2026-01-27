Hiện trạng toàn tuyến metro số 2 TP.HCM

Ngày 15/1, tuyến metro số 2 TP.HCM (Bến Thành - Tham Lương) đã chính thức được khởi công sau nhiều năm chờ đợi. Với chiều dài hơn 11 km, tuyến metro số 2 sẽ đi qua 11 nhà ga, trong đó có 10 ga ngầm và 1 ga trên cao.

Trong ảnh là ga ngầm Bến Thành là ga đầu tiên của tuyến metro số 2. Đoạn đào hở sau ga Bến Thành (bên dưới đường Phạm Hồng Thái) sau khi hoàn thành thi công sẽ được tận dụng làm bãi đậu xe ngầm, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm.

Nằm trên trục Cách Mạng Tháng Tám, bên cạnh công viên Tao Đàn, ga Tao Đàn (phường Bến Thành) hiện đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Ga nằm giữa khu vực trung tâm sầm uất, giàu giá trị văn hóa và thương mại, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để bố trí không gian ngầm hài hòa với mảng xanh đô thị.

Nằm tại vòng xoay Dân Chủ (phường Bàn Cờ), đây là một trong những nút giao thông phức tạp và thường xuyên quá tải của TP.HCM, khi tuyến metro số 2 đi vào hoạt động kỳ vọng góp phần giảm áp lực phương tiện và tái tổ chức giao thông công cộng tại cửa ngõ kết nối trung tâm với khu vực phía tây thành phố.

Nằm trong khu dân cư lâu đời với mật độ cao, nơi tập trung nhiều cơ sở giáo dục, y tế và dịch vụ, ga Hòa Hưng (phường Hòa Hưng) được xem là điểm tiếp cận metro quan trọng, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển của người dân khu vực này vào trung tâm thành phố.

Nằm trước công viên Lê Thị Riêng (phường Vườn Lài), ga Lê Thị Riêng phục vụ trực tiếp nhu cầu đi lại của khu dân cư đông đúc; đồng thời, việc bố trí nhà ga gắn với không gian công viên giúp gia tăng tiện ích và tạo điều kiện kết hợp giao thông công cộng với sinh hoạt cộng đồng.

Tại ga Lê Thị Riêng, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM sẽ khoan 10 mũi để khảo sát lấy mẫu đất, công việc khảo sát dự kiến hoàn thành trong 3 ngày.

Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án metro số 2, cho biết trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục khoan bổ sung thêm 500 mũi để đánh giá cụ thể địa tầng, hoàn thiện bản vẽ thiết kế tuyến metro số 2.

Nằm tại khu dân cư sầm uất với mật độ cao các hoạt động thương mại, dịch vụ và trường học, ga Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Nhất) được kỳ vọng góp phần giảm tải cho các trục đường thường xuyên ùn tắc, đồng thời thúc đẩy phát triển các hoạt động kinh tế gắn với metro.

Trong ảnh là ga Bảy Hiền (phường Bảy Hiền) được xem là nút trung chuyển chiến lược khi nằm ở cửa ngõ giao thông quan trọng phía tây bắc trung tâm thành phố.

Trong định hướng quy hoạch, ga Bảy Hiền được xác lập vai trò là đầu mối trung chuyển, ngoài nhiệm vụ khai thác tuyến metro số 2 còn kết nối với các tuyến metro tương lai và hệ thống giao thông công cộng của khu vực.

Ga Nguyễn Hồng Đào (phường Tân Bình) được bố trí trong khu dân cư hiện hữu và các cụm tòa nhà văn phòng cho thuê, giúp người dân dễ dàng tiếp cận metro trong phạm vi đi bộ, qua đó khuyến khích chuyển dịch sang sử dụng giao thông công cộng.

Giữ vai trò là điểm đón trả khách quan trọng của khu vực phía tây thành phố, ga Bà Quẹo (phường Tân Sơn Nhì) góp phần kết nối các khu dân cư đông đúc với trục metro xuyên tâm.

Ga Phạm Văn Bạch (phường Tây Thạnh) nằm gần nút giao Phạm Văn Bạch - Trường Chinh đang được nhà thầu tiến hành di dời, tái lập công trình thoát nước, biển báo tại khu vực nhà ga Phạm Văn Bạch.

Cùng với ga Lê Thị Riêng, đây là hai ga đầu tiên được thực hiện khảo sát địa chất.

Riêng ga Tân Bình là ga trên cao duy nhất của tuyến metro số 2. Nhà ga gồm 2 tầng, trong đó tầng 1 là sảnh bán vé, khu thương mại và các phòng chức năng, tận dụng thông gió tự nhiên.

Ga Tân Bình nằm ngay khu công nghiệp lớn và lâu đời của TP.HCM, nơi tập trung hàng chục nghìn lao động. Việc bố trí nhà ga trên cao tại khu vực này được đánh giá có ý nghĩa lớn trong việc giải quyết nhu cầu đi lại của công nhân, người lao động và cư dân lân cận.

Tòa nhà Depot Tham Lương của metro số 2 (phường Đông Hưng Thuận) đã hoàn thiện phần kiến trúc bên ngoài và được đưa vào sử dụng từ năm 2020. Đây là trung tâm vận hành của toàn tuyến, ứng dụng công nghệ điều khiển GoA4, cho phép tàu chạy hoàn toàn không người lái.

