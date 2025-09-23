Cuộc đua xây nhà chọc trời ở Việt Nam chưa dừng lại

Saigon Marina IFC cao 240 m vừa thế chân Vietcombank Tower trong top 5 tòa nhà cao nhất Việt Nam, cho thấy cuộc đua xây nhà chọc trời vẫn chưa hạ nhiệt.

Saigon Marina IFC Tower cao 240 m với 55 tầng vừa hoàn thành đã chính thức góp mặt trong danh sách những tòa nhà cao nhất cả nước. Với chiều cao này, công trình đã vươn lên vị trí thứ 5, chỉ đứng sau Landmark81, Keangnam Landmark 72, Lotte Center Hanoi và Bitexco Financial Tower.

Sự xuất hiện của Saigon Marina IFC không chỉ làm thay đổi thứ tự bảng xếp hạng mà còn cho thấy cuộc đua xây nhà chọc trời ở Việt Nam vẫn tiếp tục "nóng" lên.

Kỷ lục liên tục bị xô đổ

Trong hơn một thập kỷ qua, các tòa nhà chọc trời ở Việt Nam liên tục thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng.

Năm 2010, Bitexco Financial Tower (262,5 m, 68 tầng) ra đời, từng được CNN xếp vào top 20 tháp ấn tượng nhất thế giới.

Tuy nhiên, chỉ một năm sau, Keangnam Landmark 72 ở Hà Nội (336 m, 72 tầng) đã vượt lên, giữ vị trí cao nhất cả nước trong suốt 7 năm.





Đến năm 2014, Lotte Center Hanoi (272 m, 65 tầng) xuất hiện, giúp Hà Nội tạm thời chiếm ưu thế về các công trình cao tầng.

Nhưng đến 2018, Landmark81 (461,2 m, 81 tầng) đi vào hoạt động đã thay đổi toàn bộ cuộc đua. Với vốn đầu tư hơn 1,4 tỷ USD , công trình này không chỉ cao nhất Việt Nam mà còn góp mặt trong top 15 tòa tháp cao nhất toàn cầu.

Tính đến nay, ngoài Landmark81, cả nước có thêm 9 tòa cao từ 180 m trở lên lọt top "chọc trời" đã hoàn thành và đang xây dựng. Nổi bật trong đó là Keangnam Hanoi Landmark Tower (336 m), Lotte Center Hanoi (272 m), Bitexco Financial Tower (262,5 m), Saigon Marina IFC Tower (240 m), Vietcombank Tower (206 m)...

Phép thử về tiềm lực và bản lĩnh



Các chuyên gia nhận định việc các "siêu" cao ốc liên tục xuất hiện không chỉ là cuộc đua về chiều cao mà còn thể hiện tham vọng khẳng định vị thế của doanh nghiệp và thành phố.

Các tòa nhà cũng đều được lồng ghép yếu tố văn hóa, chẳng hạn Landmark81 lấy cảm hứng từ bó tre truyền thống, Lotte Center mô phỏng tà áo dài, còn Bitexco nổi bật với sân đỗ trực thăng - biểu tượng cho khát vọng hội nhập.

Tuy nhiên, tham vọng vươn cao chưa dừng lại. Theo quy hoạch, Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (TP.HCM) của Vingroup sẽ có tòa tháp 108 tầng - cao top 10 thế giới, tích hợp đa chức năng với khối đế thương mại, văn phòng cao cấp và khách sạn siêu sang.

Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội vừa khởi công hôm 19/8, do liên doanh giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) thực hiện, cũng dự kiến có tháp tài chính thương mại với chiều cao 108 tầng, cao 639 m.

Những tòa nhà này được kỳ vọng sẽ vượt Landmark81, dù tiến độ hiện chưa rõ ràng. Một số thành phố khác như Đà Nẵng, Hải Phòng cũng muốn sở hữu các tòa tháp cao tầng, nhằm tạo điểm nhấn cho đô thị và thu hút dòng vốn đầu tư.

Với thành phố, các tòa nhà chọc trời là biểu tượng phát triển. Song cùng lúc, chúng cũng đặt ra sức ép về quy hoạch, giao thông và chất lượng sống của cư dân. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản, nhà chọc trời vừa mang tính biểu tượng vừa đặt ra thách thức lớn. Ngoài nguồn vốn khổng lồ và công nghệ hiện đại, đô thị cần có hạ tầng đủ mạnh để đáp ứng.

"Với thành phố, các tòa nhà chọc trời là biểu tượng phát triển. Song cùng lúc, chúng cũng đặt ra sức ép về quy hoạch, giao thông và chất lượng sống của cư dân", ông Đính nói.

Cùng quan điểm, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), cho rằng tòa nhà chọc trời không chỉ là một sản phẩm bất động sản, mà còn là phép thử về tiềm lực và bản lĩnh của cả chủ đầu tư lẫn khách hàng. Không phải doanh nghiệp nào cũng dám bước vào cuộc chơi tốn kém này, và không phải người mua nào cũng đủ khả năng chi hàng trăm tỷ đồng để sở hữu một sản phẩm trong đó.

Không nên xây bằng mọi giá chỉ để phá kỷ lục. Công trình phải vừa là điểm nhấn đô thị, vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế, nếu không thì không nên xây. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM

Theo ông Châu, sự phát triển của nền kinh tế và mức thu nhập gia tăng đang tạo điều kiện cho cả cung và cầu trong phân khúc "siêu" cao tầng. Những công trình này thường được xem như biểu tượng, hướng tới nhóm khách hàng siêu giàu muốn thể hiện đẳng cấp.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thị trường cần được đặt trong khuôn khổ quy hoạch tổng thể. Việc xây dựng không thể chỉ chạy theo kỷ lục về chiều cao, mà phải cân nhắc đến nhu cầu thực tế và hiệu quả kinh tế.

"Không nên xây bằng mọi giá chỉ để phá kỷ lục. Công trình phải vừa là điểm nhấn đô thị, vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế, nếu không thì không nên xây", ông Châu khẳng định.