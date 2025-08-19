Bên trong tòa tháp Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM

Sáng 19/8, lễ khánh thành tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina diễn ra tại khu vực ga Ba Son. Trong tầm nhìn chiến lược, Trung tâm sẽ là nơi tập trung nguồn vốn, công nghệ và nhân lực từ các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư lớn theo mô hình cụm liên kết ngành; cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng, triển khai sandbox Fintech, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đồng thời hình thành các sàn giao dịch hàng hóa, phái sinh quốc tế, phát triển dịch vụ chuỗi cung ứng, logistics và cảng biển.

Buổi lễ có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo cấp cao từ nhiều tập đoàn, định chế tài chính và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Lễ gắn biển diễn ra vào khoảng 11h15. Đây là một trong những công trình trọng điểm được khánh thành, khởi công chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), đồng thời đánh dấu cột mốc khởi đầu cho tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết: “Saigon Marina IFC là bước khởi đầu trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM - một động lực phát triển mới của cả nền kinh tế Việt Nam, góp phần đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng cùng bạn bè quốc tế".

Theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM là định hướng chiến lược dài hạn, nhằm đưa thành phố trở thành điểm đến của dòng vốn và hoạt động tài chính khu vực.

Saigon Marina IFC gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2, được xây dựng trên khu đất hơn 6.000 m2. Khi đi vào vận hành, đây là một trong những tòa tháp cao nhất TP.HCM.

Saigon Marina IFC tọa lạc tại khu vực Ba Son, nơi từng gắn liền với lịch sử công nghiệp đóng tàu và thương cảng Sài Gòn. Vị trí này được đánh giá là chiến lược khi vừa nằm sát bờ sông Sài Gòn, vừa kết nối trực tiếp các trục giao thương trọng điểm như Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ, đồng thời thuận lợi di chuyển đến khu hành chính, kinh doanh trung tâm. Trong hình, góc nhìn hướng ra cầu Ba Son từ tầng 23 của tòa nhà Saigon Marina IFC.

Tòa nhà được kết nối trực tiếp với ga Ba Son - tuyến Metro số 1. Tầng hầm B2 của tòa tháp được thiết kế liên thông với ga ngầm Ba Son.

Với sứ mệnh tiên phong, Tòa tháp Saigon Marina IFC không chỉ là biểu tượng kiến trúc mới của TP.HCM, mà còn là “trái tim” của đô thị - giữ cho nhịp đập kinh tế của Sài Gòn luôn mạnh mẽ, mở ra chương mới cho sự phát triển đô thị hiện đại và hội nhập toàn cầu.

5 tòa nhà kết nối trực tiếp với các ga ngầm metro số 1 là các trung tâm thương mại chuyên hàng xa xỉ, tòa nhà văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp..., đều thuộc địa phận phường Sài Gòn.

Trước ngày ra mắt tháp văn phòng Saigon Marina IFC 55 tầng, chủ đầu tư CapitaLand Tower bất ngờ tăng vốn điều lệ gấp 10 lần, lên hơn 22.500 tỷ đồng .

