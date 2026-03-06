Khảo sát nhà thầu tư vấn, gấp rút triển khai 3 tuyến metro TP.HCM

Việc công khai thông tin và tham vấn rộng rãi các nhà thầu tư vấn tiềm năng trong nước và quốc tế nhằm phục vụ công tác chuẩn bị cho các gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế FEED.

TP.HCM mong muốn các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm sẽ quan tâm, mạnh dạn đề xuất tham gia các gói thầu tư vấn đường sắt đô thị với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Nội dung được nêu ra tại Hội nghị khảo sát năng lực nhà thầu tư vấn để triển khai thực hiện lập dự án đầu tư các tuyến đường sắt đô thị tại TP.HCM, do Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) tổ chức sáng 6/3.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, việc công khai thông tin và tham vấn rộng rãi các nhà thầu tư vấn tiềm năng trong nước và quốc tế nhằm phục vụ công tác chuẩn bị cho các gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế FEED (thiết kế kỹ thuật tổng thể giai đoạn đầu) và gói thầu tư vấn thẩm tra lập báo cáo nghiên cứu khả thi, FEED cho 3 dự án đường sắt đô thị: Tuyến số 1 (Thành phố mới Bình Dương-Suối Tiên); tuyến số 2 (Thành phố Thủ Dầu Một-TP.HCM); tuyến số 6 giai đoạn 1 (đoạn Bà Quẹo-Phú Hữu).

Giới thiệu về tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương-Suối Tiên), ông Hoàng Mai Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 1 (Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM) cho biết, đây là dự án quan trọng quốc gia, dự kiến thực hiện theo hình thức đầu tư công.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 46.725 tỷ đồng ; trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 6.679 tỷ đồng , chi phí xây dựng 16.092 tỷ đồng , chi phí thiết bị 11.252 tỷ đồng , còn lại là chi phí quản lý, tư vấn, chi phí dự phòng…

Tuyến có chiều dài khoảng 32,43 km, bao gồm tuyến chính và 1 depot; toàn bộ tuyến đều đi trên cao. Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất khoảng 58 ha. Tuyến có 19 ga cùng với ga Bến xe Suối Tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên). Các thông số về khổ đường ray, tốc độ, phương tiện của tuyến này tương tự tuyến Bến Thành-Suối Tiên.

Trong khi đó, dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Thành phố Thủ Dầu Một-TP.HCM) có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 50.000 tỷ đồng ( 2 tỷ USD ), chiều dài tuyến 21,87 km. Tuyến dự kiến có 13 ga (ga trên cao) và 1 depot. Dự án có hướng tuyến theo đường Hùng Vương (ga S5)-Phạm Ngọc Thạch-Quốc lộ 13-depot Hiệp Bình Phước.

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 6 có chiều dài 53,8 km (trong đó 45,6 km đi ngầm và 8,2 km đi cao). Trong giai đoạn 1, tuyến số 6 có chiều dài khoảng 22,85 km (đi ngầm khoảng 20,65 km và đi cao khoảng 2,2 km). Số lượng ga dự kiến 17 ga (15 ga ngầm và 2 ga cao) và 1 depot tại Bình Triệu. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 86.000 tỷ đồng ( 3,3 tỷ USD ).

Tuyến đi qua các điểm giao cắt quan trọng với metro Bến Thành - Suối Tiên, đồng thời kết nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành về Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM giới thiệu tuyến 2 (Thành phố Thủ Dầu Một-TP.HCM) và tuyến số 6 giai đoạn 1 (đoạn Bà Quẹo-Phú Hữu). Ảnh: Tiến Lực/TTXVN.

Theo quy hoạch, mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM (mới) có tổng chiều dài 1.024 km với 27 tuyến (bao gồm 12 tuyến khu vực TP.HCM, 12 tuyến khu vực Bình Dương, 3 tuyến khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây). Giai đoạn từ nay đến năm 2030, TP sẽ phải hoàn thành gần 200 km đường sắt đô thị và đến năm 2035 là gần 450 km.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, cho biết đây là áp lực rất lớn, đòi hỏi phải vào cuộc quyết liệt, nhanh nhất và đồng bộ nhất mới có thể đảm bảo khối lượng công việc.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM mong muốn trao đổi và tham vấn với các nhà thầu tư vấn trong nước và quốc tế, đồng thời khảo sát năng lực và kinh nghiệm của các nhà thầu trong các lĩnh vực liên quan đến dự án đường sắt đô thị.

Thông qua quá trình tham vấn, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM Phan Công Bằng mong muốn sẽ thu thập được những thông tin đầy đủ và khách quan về thị trường, từ đó có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp, hiệu quả và sát với thực tiễn, phục vụ tốt nhất cho quá trình triển khai các dự án trong thời gian tới.

“Chúng tôi mong muốn các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm sẽ quan tâm, mạnh dạn đề xuất tham gia các gói thầu tư vấn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo chất lượng và tiến độ; đồng thời đề xuất mức giá ký kết hợp đồng hợp lý, tiết kiệm ngân sách Việt Nam,” ông Phan Công Bằng chia sẻ, đồng thời cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về điều kiện làm việc, khảo sát hiện trường, trao đổi với các cơ quan liên quan để đối tác yên tâm và nỗ lực hết mình vì công việc chung.

Theo ông Phan Công Bằng, mục tiêu của Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng tháng 7-8/2026 sẽ hoàn thành hướng tuyến của dự án để bàn giao cho các cơ quan liên quan tổ chức công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Cuối năm 2026 phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế FEED và có điều kiện để khởi công vào dịp 30/4/2027.