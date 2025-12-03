Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 dự kiến vận hành vào 2030-2035

Chính phủ vừa chốt danh mục dự án năng lượng quy mô lớn. Trong đó, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 tại Khánh Hòa dự kiến vận hành giai đoạn 2030-2035.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 tại Khánh Hòa có tổng công suất mỗi nhà máy 2.000-3.200 MW. Ảnh minh họa: Reuters.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký quyết định phê duyệt danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Danh mục này có 32 dự án nguồn điện, bao gồm 21 dự án nhà máy nhiệt điện, 9 dự án nhà máy thủy điện, 2 dự án điện gió ngoài khơi.

Một số dự án đáng chú ý có thể kể đến Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng (giai đoạn 1 và 2, tổng 4.800 MW, dự kiến vận hành 2030-2035); LNG Bạc Liêu (3.200 MW, vận hành trước 2030); LNG Quảng Ninh (1.500 MW, vận hành giai đoạn 2028-2029); LNG Cà Ná (1.500 MW, vận hành trước 2030); Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 tại Khánh Hòa (mỗi nhà máy 2.000-3.200 MW) dự kiến vận hành giai đoạn 2030-2035.

Trong nhóm nhà máy thủy điện tích năng có Bác Ái (1.200 MW, dự kiến vận hành 2029-2030), Đơn Dương (tổ máy 1 là 300 MW dự kiến vận hành vào 2030; tổ máy 2 và 3 công suất 600 MW giai đoạn 2031-2035), Phước Hòa (1.200 MW, dự kiến vận hành 2029-2030). Ngoài ra còn có các dự án điện gió ngoài khơi lớn tại Nam Trung Bộ (2.000 MW) và dự án xuất khẩu điện gió sang Singapore, Malaysia (3.000 MW) dự kiến vận hành năm 2033.

Bên cạnh đó, 7 dự án kho LNG thuộc danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng gồm kho LNG Nhà máy điện Quảng Ninh, kho LNG Nhà máy điện Thái Bình, kho LNG Nhà máy điện Nghi Sơn, kho LNG Nhà máy điện Hải Lăng giai đoạn 1, kho LNG Nhà máy điện Cà Ná, kho LNG Nhà máy điện Bạc Liêu (giai đoạn 1), kho LNG Bắc Trung Bộ (kho LNG Vũng Áng) giai đoạn 1.

Ngoài ra, còn có 7 dự án thuộc các chuỗi dự án khí - điện gồm chuỗi dự án khí - điện Lô B (3.810 MW tại Cần Thơ); chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh (3.750 MW tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi); chuỗi dự án khí - điện LNG Sơn Mỹ (4.500 MW tại Lâm Đồng).

Một số dự án đường dây và trạm biến áp (12 dự án đấu nối, giải tỏa công suất nguồn điện, 8 dự án tăng cường nhập khẩu điện, 14 dự án tăng cường năng lực truyền tải và cung cấp điện cho các khu vực phụ tải lớn) cũng thuộc danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Bên cạnh đó, có 3 dự án trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung Bộ - Nam Bộ. Cụ thể, Nhà máy sản xuất cáp ngầm cao thế phục vụ các dự án năng lượng tái tạo tại TPHCM; Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo tại TP.HCM; Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo Khánh Hòa.

Thủ tướng yêu cầu trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung, Bộ Công Thương rà soát, tổng hợp ý kiến, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục phù hợp yêu cầu thực tế, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 2/12 và thay thế Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 2/4/2024 của Thủ tướng phê duyệt Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.