Ngành điện trưng bày những đột phá công nghệ tiên tiến nhất

Triển lãm Công nghệ Điện lực - Techshow 2025 vừa khai mạc sáng 27/11, quy tụ 52 gian hàng trưng bày các giải pháp, thiết bị và công nghệ từ các đơn vị trong và ngoài nước.

Ngày 27/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) khai mạc Triển lãm Công nghệ Điện lực - Techshow 2025, trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực toàn quốc năm 2025 kéo dài đến ngày 28/11.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN, đây là nơi trưng bày những sản phẩm, giải pháp công nghệ tiên tiến nhất, gắn liền với chủ đề chính của hội nghị là "chuyển dịch năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia".

"Với sự tham gia của 36 đơn vị trong nước và quốc tế cùng 52 gian hàng, Techshow 2025 sẽ mang đến một bức tranh về những đột phá công nghệ mới nhất và cũng là cơ hội để chúng ta tiếp cận trực tiếp với các giải pháp như hệ thống lưu trữ điện (BESS), các mô hình tuabin điện gió và đặc biệt là các ứng dụng về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại tương lai của ngành điện", ông Tuấn khẳng định.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN (ngoài cùng bên trái) nghe đại diện Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giới thiệu về các giải pháp công nghệ đang được ứng dụng. Ảnh: Lan Anh.

Đối với EVN, triển lãm không chỉ để trình diễn công nghệ, mà còn là diễn đàn để kết nối, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển bền vững cho ngành điện lực Việt Nam.

"Nếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Điện lực là diễn đàn để thảo luận, phân tích các vấn đề học thuật, khoa học công nghệ, thì Techshow là minh họa thực tiễn, sống động cho các nội dung đó", ông chia sẻ.

Theo ghi nhận thực tế, triển lãm quy tụ 52 gian hàng của các tổng công ty, viện nghiên cứu, các đơn vị trực thuộc EVN, cũng như các doanh nghiệp sản xuất thiết bị, công nghệ trong và ngoài nước nhằm giới thiệu thành tựu ứng dụng khoa học công nghệ của ngành điện Việt Nam.

Trong đó có các thiết bị lưới điện thông minh, SCADA, DMS, OMS, AI camera, IoT; thiết bị truyền tải điện, thiết bị phân phối, biến áp, giải pháp giám sát đường dây bằng UAV, Lidar, AI.

Cùng với đó là các phần mềm mô phỏng, hệ thống quản lý vận hành, công nghệ tối ưu hóa nhà máy điện, giải pháp dự báo năng lượng tái tạo; thiết bị, giải pháp tự động hóa, hệ thống an ninh mạng công nghiệp; các giải pháp tiết kiệm điện, quản trị phụ tải, hệ thống sạc xe điện, năng lượng tái tạo, BESS...

Một số giải pháp công nghệ điện lực được trưng bày tại Techshow 2025. Ảnh: Lan Anh.

Điển hình, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) trưng bày các thiết bị drone phục vụ việc kiểm tra lưới điện truyền tải và hệ thống quản lý trạm biến áp bằng thiết bị thông minh (iStation), đồng bộ với hệ thống PMIS và HRMS, mang lại hiệu quả trong công tác kiểm tra thiết bị hàng ngày, ghi nhận bất thường và quản lý dữ liệu kỹ thuật.

Tổng công ty điện lực miền Nam (EVNSPC) giới thiệu các giải pháp như thiết bị điều khiển từ xa vệ sinh cách điện hotline bằng nước áp lực cao; AI phân tích tín hiệu phóng điện cục bộ (PD); AI chẩn đoán sự cố máy biến áp lực bằng phân tích khí hòa tan; ứng dụng Edge AI - giám sát an toàn lao động...