Việt Nam sẵn sàng trở thành 'phòng thí nghiệm xanh - số' của khu vực

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để phát triển bứt phá và sẵn sàng trở thành "phòng thí nghiệm xanh - số" của khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, chiều 26/11. Ảnh: Duy Hiệu.

Phát biểu kết luận tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát về những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh diễn đàn đã hội tụ trí tuệ, củng cố niềm tin, gia tăng đoàn kết, hòa nhịp giữa xanh và số, hướng tới tương lai và chia sẻ lợi ích.

Từ những kết quả này, Thủ tướng yêu cầu biến tầm nhìn và các nhận thức chung thành hành động thực tiễn, với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện", "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm".

Qua đó, Thủ tướng đề nghị một số nội dung với các bộ, cơ quan Trung ương, các cấp, các ngành và các địa phương.

Rõ nhiệm vụ của TP.HCM

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các đại biểu tại diễn đàn, trong đó đặc biệt đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đối với các địa phương, Thủ tướng đề nghị TP.HCM cần sớm ban hành kế hoạch hành động chi tiết để thực hiện các cam kết của diễn đàn; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Thủ tướng nhấn mạnh TP.HCM sẵn sàng tiên phong trở thành một "phòng thí nghiệm" (sandbox) cho các mô hình kinh tế xanh, tài chính xanh, đô thị thông minh, đặc biệt là Trung tâm Tài chính Quốc tế chuẩn bị hoạt động.

Các địa phương khác cũng cần xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh phù hợp với ưu thế so sánh, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tạo thành các liên kết xanh, liên kết số, hành lang kinh tế xanh, kinh tế số.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, thay đổi tư duy kinh doanh, mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới công nghệ, áp dụng các mô hình kinh tế mới; nâng cao năng lực quản trị và chuẩn bị sẵn sàng cho các tiêu chuẩn xanh của các thị trường quốc tế.

Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp được khuyến khích tích cực tham gia vào quá trình xây dựng chính sách cùng Chính phủ, Nhà nước.

Trong khi đó, các viện nghiên cứu, trường đại học phải là "cái nôi" của đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, khu vực và thế giới.

Đối với người dân, Thủ tướng đề nghị tự mỗi người không ngừng nâng cao nhận thức, tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. "Từng hành động nhỏ như tiết kiệm năng lượng, tiêu dùng xanh cũng sẽ góp phần tạo nên thay đổi lớn về nhận thức và hành vi trong toàn xã hội", Thủ tướng nói.

Cuối cùng, lãnh đạo Chính phủ mong các đối tác, tổ chức quốc tế và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam để có thêm nhiều diễn đàn trao đổi hiệu quả về các vấn đề phát triển chung; đồng hành để Việt Nam trở thành "phòng thí nghiệm xanh - số" của khu vực và Việt Nam cũng trong tâm thế sẵn sàng cho điều này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Thủ tướng nhấn mạnh thành công lớn nhất đạt được trong tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 là việc đưa diễn đàn trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình hợp tác dài hạn, bền vững và mang tầm chiến lược. Do đó, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại TP.HCM trở thành một nền tảng đối thoại chiến lược thường niên, uy tín tầm cỡ khu vực và quốc tế.

TP.HCM xác định trọng tâm hành động

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, các định hướng của các bộ, ban ngành Trung ương; cùng với những khuyến nghị, sáng kiến của chuyên gia, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế.

Tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được xác định ba trọng tâm hành động chiến lược cho TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Trên cơ sở đó, TP.HCM xác định ba trọng tâm hành động chiến lược.

Thứ nhất là kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thành phố sẽ thúc đẩy hệ sinh thái AI - dữ liệu mở - fintech - bán dẫn - tài chính xanh; phát triển Trung tâm AI quốc gia và Trung tâm dữ liệu quốc gia tại TP.HCM; đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn, công nghiệp xanh, dịch vụ số, xây dựng môi trường thử nghiệm đổi mới sáng tạo có tính cạnh tranh khu vực.

Thứ hai là thúc đẩy chuyển đổi kép xanh - số trên toàn bộ hoạt động phát triển đô thị và kinh tế - xã hội. TP.HCM hướng đến mô hình đô thị xanh - thông minh, giao thông phát thải thấp, logistics xanh, hạ tầng số hiện đại; phát triển năng lượng tái tạo; đổi mới cung ứng dịch vụ công theo mô hình chính quyền số phục vụ, lấy hiệu quả - minh bạch - tiện ích làm thước đo.

Thứ ba là mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút nguồn lực toàn cầu. TP.HCM phát triển mạnh mẽ mô hình hợp tác công - tư (PPP); thu hút đầu tư vào R&D, giáo dục - y tế chất lượng cao, công nghệ hàng đầu, đô thị thông minh; đồng thời hình thành liên minh doanh nghiệp xanh - số để lan tỏa chuẩn mực phát triển bền vững, khẳng định TP.HCM là cửa ngõ hội nhập quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.