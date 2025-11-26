Thủ tướng: Mục tiêu 2045 rất thách thức nhưng không thể không làm

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, mục tiêu đưa Việt Nam thành nước phát triển, thu nhập cao vào 2045 dù đầy thách thức nhưng phải theo đuổi, bởi đó là con đường để người dân ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ trong phiên đối thoại với Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler chiều 26/11. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 26/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có phiên đối thoại với Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler với chủ đề "Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình".

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Mở đầu cuộc đối thoại, ông Stephan Mergenthaler đánh giá thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều thay đổi mang tính "cách mạng". Qua đó, ông đề nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về động lực lớn nhất thúc đẩy Việt Nam trong quá trình vươn mình, giúp nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Trả lời, Thủ tướng cho biết nông nghiệp là lĩnh vực đã giúp Việt Nam thoát nghèo, chuyển từ nước kém phát triển thành quốc gia đủ ăn, đang phát triển. Trong khi đó, công nghiệp là động lực đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình khá như hiện nay.

"Nếu tăng trưởng năm nay đạt trên 8%, quy mô nền kinh tế có thể đạt khoảng 510 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người vượt 5.000 USD ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam không thể sống mãi ở quá khứ nhưng cũng không được quên quá khứ, bởi từ đó phải rút ra những bài học để xây dựng tương lai tốt hơn. Khẩu hiệu phát triển của Việt Nam là "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn".

Vì vậy, dù mục tiêu đặt ra trong 2045 là "rất thách thức nhưng không thể không làm", bởi đây là con đường để đất nước phát triển và người dân được ấm no, hạnh phúc.

Theo Thủ tướng, sau vai trò mở đường của nông nghiệp và công nghiệp, giai đoạn sắp tới khoa học công nghệ cùng với đổi mới sáng tạo sẽ là động lực giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 là nước phát triển và có thu nhập bình quân đầu người cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về động lực của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong bối cảnh mới, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu. Hai quá trình này có quan hệ mật thiết, phát triển song hành với nhau.

Để triển khai hiệu quả, Thủ tướng cho rằng trước hết phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, từ đó chuyển hóa thành hành động và giải pháp cụ thể, thiết thực. Đi cùng với đó là hoàn thiện thể chế; phát triển hạ tầng xanh, hạ tầng số; nâng cao chất lượng nhân lực, cải thiện quản trị; và có cơ chế huy động nguồn lực trong nước cũng như bên ngoài.

Lãnh đạo Chính phủ cũng dành nhiều thời lượng nói về vai trò của thế hệ trẻ. Theo Thủ tướng, thanh niên cần được nâng cao nhận thức về yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, nhất là tầm quan trọng của chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong quá trình phát triển của đất nước.

Đồng thời, thế hệ trẻ cũng cần được tạo cơ hội cống hiến và sáng tạo trong môi trường Nhà nước kiến tạo; được trang bị nền tảng kiến thức thông qua học tập, đào tạo.

Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, tín dụng, cũng như không gian kết nối với thanh niên quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, bao gồm cả thành công và thất bại.

Không bỏ quên doanh nghiệp nhỏ

Bên cạnh đó, vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa, startup cũng rất quan trọng. Theo Thủ tướng, những đơn vị này cần trước hết là một thể chế thông thoáng để phát triển; thứ hai là một hệ thống hạ tầng đồng bộ, thông suốt để tạo nền tảng cho các ngành nghề lớn lên.

Thứ ba là chính sách đào tạo nguồn nhân lực, giúp doanh nghiệp từng bước trưởng thành, từ siêu nhỏ lên nhỏ, từ nhỏ lên vừa và từ vừa vươn lên doanh nghiệp lớn. Đi kèm với đó là các chương trình bồi dưỡng năng lực quản trị.

Thủ tướng cho biết hiện cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp và khoảng 5 triệu hộ kinh doanh. Nhóm hộ kinh doanh cũng là lực lượng cần được quan tâm để từng bước chuyển đổi thành doanh nghiệp thực thụ.

Kết thúc buổi đối thoại, Thủ tướng cảm ơn WEF đã luôn đồng hành, hiểu, chia sẻ với Việt Nam, trong đó có hợp tác trong tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu, Thủ tướng đề nghị hai bên quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, cùng chia sẻ về tầm nhìn, hành động và về kết quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler. Ảnh: Duy Hiệu.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện chiều nay, TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã ra tuyên bố chung về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại Việt Nam.

Theo đó, hai bên nhất trí cùng nhau thực hiện sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại TP.HCM, Việt Nam trên cơ sở phù hợp, qua đó đóng góp vào quá trình phát triển Hệ điều hành Lighthouse (Lighthouse OS) ở phạm vi toàn cầu.

Đồng thời, hỗ trợ chiến lược về sản xuất thông minh và triển khai thí điểm tại TP.HCM, Việt Nam thông qua các công cụ thực tiễn, triển khai những hoạt động nâng cao năng lực và chia sẻ tri thức.