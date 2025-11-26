Thủ tướng nêu 3 quan điểm trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số

Thủ tướng nhấn mạnh 3 quan điểm trọng tâm để thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, coi đây là động lực mới giúp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 26/11, sự kiện Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 chính thức khai mạc tại TP.HCM do Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo trực tiếp, UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (C4IR) phối hợp cùng các cơ quan, bộ ngành và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức.

Diễn đàn có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo bộ ngành, lãnh đạo các địa phương, khoảng 30 cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo quốc gia, cùng chuyên gia, nhà khoa học và hơn 500 doanh nghiệp trong nước thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Về phía đại biểu quốc tế, diễn đàn có sự tham gia của ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), cùng 70 đoàn đến từ các Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và các tập đoàn lớn...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Lấy con người làm trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc chuẩn bị một sự kiện quốc tế quy mô lớn trong thời gian chỉ vài tháng là nỗ lực hiếm có, thể hiện sự quan tâm và đồng hành của WEF với Việt Nam.

Theo Thủ tướng, diễn đàn không chỉ là một sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn đánh dấu bước mở đầu cho giai đoạn hợp tác phát triển mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong khu vực và thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh 3 quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Đầu tiên, mọi chính sách phát triển đều lấy con người, người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực.

Thứ hai, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn tốt, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; cam kết thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đồng thời, Việt Nam cũng sẵn sàng mở cửa thị trường, hoàn thiện hành lang pháp lý để thu hút dòng vốn xanh, công nghệ xanh và công nghệ số từ các đối tác và doanh nghiệp quốc tế.

Thứ ba là nguồn lực. Thủ tướng nhấn mạnh nguồn lực bắt đầu từ tư duy và tầm nhìn, đổi mới sáng tạo tạo ra động lực, còn sức mạnh đến từ người dân và doanh nghiệp. Do đó, phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, trong nước với quốc tế, nhà nước với tư nhân để thúc đẩy phát triển.

Thủ tướng cho biết mọi chính sách phát triển đều lấy con người, người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Ảnh: Duy Hiệu.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ tập trung triển khai các giải pháp trên tinh thần thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng và hợp tác cùng nhau.

Việc xây dựng hành lang pháp lý khuyến khích phát triển các dự án chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm quy định kinh doanh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, qua đó biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh quốc gia và giảm chi phí tuân thủ.

Việt Nam sẽ có cơ chế ưu đãi để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, dựa trên nguyên tắc "nội lực là cơ bản, chiến lược lâu dài và quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá".

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh việc phải kết hợp hài hòa và chặt chẽ 2 nhóm nguồn lực này, đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

"Muốn làm gì thì cuối cùng vẫn là con người. Con người sinh ra thể chế, mục tiêu, tầm nhìn, con người xác định và thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số", Thủ tướng nhấn mạnh.

Vì vậy, Việt Nam cần thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu - nhà trường - doanh nghiệp - thị trường để hình thành đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu mới.

Về khoa học - công nghệ, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác và chuyển giao công nghệ, đặc biệt là sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế và các doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong những lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, bán dẫn và năng lượng nguyên tử.

Ngoài ra, Việt Nam cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới gồm tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế sáng tạo và kinh tế tuần hoàn.

Cùng với đó là đổi mới tư duy quản trị theo hướng quản lý chặt chẽ nhưng kiến tạo phát triển, huy động tối đa nguồn lực và chuyển từ tư duy "quản lý" sang tư duy "phục vụ"...

Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là "mệnh lệnh" của thời đại

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhìn nhận thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có, trong đó chuyển đổi xanh và chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành "mệnh lệnh" của thời đại. Đây đồng thời là chìa khóa để củng cố năng lực cạnh tranh, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh môi trường và nâng cao chất lượng sống.

Ông nhấn mạnh TP.HCM xác định 2 quá trình chuyển đổi này là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu và là động lực đột phá cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Vì vậy, chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên mới" của diễn đàn lần này mang tính chiến lược và cấp thiết.

Theo Bí thư Quang, sau sáp nhập, TP.HCM trở thành nơi hội tụ của 3 cực tăng trưởng năng động nhất cả nước, mang theo tầm nhìn rộng mở và khát vọng xây dựng đô thị hiện đại, năng động, có sức cạnh tranh toàn cầu. Thành phố đặt mục tiêu đi đầu trong chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao và hình thành trung tâm tài chính quốc tế làm nền tảng phát triển dài hạn.

Để hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực, TP.HCM đã xác định 3 đột phá gồm thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực, vừa là cơ sở, vừa là động lực hiện thực hóa các mục tiêu.

"TP.HCM dám nghĩ và quyết tâm biết làm", ông nói.

Từ tinh thần đó, thành phố kiên trì xây dựng và nâng tầm Diễn đàn Kinh tế TP.HCM thành Diễn đàn Kinh tế Mùa thu. Đây là một cơ chế đối thoại thường niên quy tụ những người "có tâm, có tầm, muốn làm và biết làm" để hiến kế, đồng hành và gợi mở phương pháp hiện thực hóa các tầm nhìn phát triển.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025. Ảnh: Duy Hiệu.

Ông kỳ vọng diễn đàn này sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, nhà đầu tư và giới nghiên cứu, đồng thời hình thành một thương hiệu đặc trưng mới của TP.HCM.

Lãnh đạo thành phố kêu gọi Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật coi Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 như một cam kết hành động với mục tiêu rõ ràng, thời gian cụ thể, trách nhiệm minh bạch và kết quả đo lường được.

TP.HCM sẵn sàng đóng vai trò trung tâm tiên phong, là nơi bàn thảo chiến lược, khởi phát các ý tưởng mới và lan tỏa mô hình hiệu quả cho cả nước và khu vực. Ông bày tỏ kỳ vọng diễn đàn năm nay sẽ mở ra cơ hội hợp tác mạnh mẽ, tạo thêm động lực để TP.HCM và Việt Nam tiến nhanh hơn trong chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.