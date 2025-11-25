Thủ tướng đưa công thức phát triển cho TP.HCM

Tại chương trình đối thoại chiều 25/11, Thủ tướng đưa ra công thức phát triển TP.HCM, đồng thời bày tỏ tin tưởng thành phố sẽ vươn lên trở thành siêu đô thị năng động và sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại chương trình "CEO 500 - Tea Connect" chiều 25/11. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chiều 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì chương trình đối thoại "CEO 500 - Tea Connect" với chủ đề "TPHCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số" - chương trình đặc biệt trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 được tổ chức tại TP.HCM.

"Tôi tin chắc TP.HCM sẽ làm được"

Phát biểu kết luận, Thủ tướng đánh giá TP.HCM đã xác định rõ mục tiêu phát triển với 5 trụ cột, nhưng để triển khai các trụ cột này, yếu tố then chốt vẫn là vốn.

Thủ tướng cho biết việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM là bước đi quan trọng để thu hút vốn và nhận được cam kết ủng hộ của nhiều quốc gia, định chế tài chính lớn. "Chúng tôi đang hoàn thiện để công bố Trung tâm Tài chính quốc tế trong năm nay, mọi việc đều được chuẩn bị rất tốt", Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, việc phát triển hạ tầng số, blockchain và các nền tảng công nghệ là yêu cầu cấp thiết để hợp tác hiệu quả với các đối tác. Đồng thời, thể chế phải thông thoáng và cạnh tranh.

Ở trụ cột nguồn nhân lực, Thủ tướng khẳng định dù công nghệ như AI hay blockchain phát triển đến đâu, con người vẫn là trung tâm và là yếu tố quyết định chất lượng chính sách, hạ tầng và quản lý. "Chúng ta sáng tạo ra AI, AI phải phục vụ con người chứ không phải ngược lại", Thủ tướng nói thêm.

Với trụ cột quản trị thông minh, Thủ tướng mong cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm quản trị đã tích lũy, đóng góp cho mục tiêu chung của TP.HCM.

Ngoài những yếu tố trên, Thủ tướng cho rằng để hiện thực hóa 5 trụ cột, TP.HCM còn phải tự lực, tự cường, dựa vào nội lực là chính, song không thể thiếu sự đồng hành và hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

"Sở dĩ chúng tôi vượt qua được những khó khăn, vươn lên trỗi dậy từ một đất nước sau chiến tranh, là do nội lực chúng tôi cơ bản quyết định, song sự giúp đỡ của các bạn là rất quan trọng, rất cần thiết. Vì vậy, TP.HCM muốn phát triển ngoài nội lực và hỗ trợ của Nhà nước, cần có sự đồng hành của các bạn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, công thức phát triển của TP.HCM là: Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công - tư đồng hành, TP.HCM phát triển, người dân hưởng thụ, trong đó có doanh nghiệp. Dĩ nhiên, tất cả đều dựa trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Thủ tướng đánh giá TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn, đầu tàu có truyền thống năng động, sáng tạo. Trong bối cảnh mới, thành phố sẽ tiếp tục tự lực, sáng tạo, rút kinh nghiệm để vươn lên, đủ sức cạnh tranh với các đô thị lớn trên thế giới.

"TP.HCM đã vượt qua nhiều việc rất khó và ngày càng trưởng thành hơn. Tôi tin chắc thành phố sẽ làm được", Thủ tướng khẳng định, đồng thời bày tỏ mong muốn các đối tác tiếp tục đồng hành với Việt Nam và TP.HCM trong tinh thần coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian và quyết đoán, kịp thời.

6 chiến lược hành động để TP.HCM trở thành "siêu đô thị" quốc tế

Phát biểu tiếp thu ý kiến của Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh doanh nghiệp không chỉ là động lực kinh tế mà còn là những "kiến tạo viên" biến ý tưởng hôm nay thành thành tựu của tương lai, góp phần đưa tên tuổi Việt Nam ra thế giới.

Thành phố trân trọng ghi nhận những đóng góp tâm huyết từ cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương và tổ chức quốc tế, coi đây là cơ sở quan trọng để hoàn thiện chính sách, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và định hướng chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Để thực hiện trọng trách mà Chính phủ và Thủ tướng giao, đồng thời đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp, TP.HCM sẽ chủ động kiến tạo môi trường thể chế bứt phá, mở khóa các nguồn lực mới và nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời định hình lại lãnh thổ dựa trên chiến lược các vùng, hành lang và trụ cột phát triển để tận dụng tối đa lợi thế từng khu vực.

TP sẽ vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế theo Nghị quyết 222 của Quốc hội, phấn đấu trở thành trung tâm tài chính khu vực, đồng thời khai thác giá trị văn hóa, lịch sử và sáng tạo, đưa văn hóa trở thành nguồn lực mềm quan trọng trong phát triển kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu chứng kiến trao thảo thuận hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và quốc tế. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

TP.HCM cũng xác định phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá chiến lược để đạt tăng trưởng kinh tế cao, song song với việc đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng minh bạch, liêm chính và phục vụ hiệu quả.

"TP.HCM cam kết cắt giảm triệt để thủ tục không cần thiết và nâng cao chuẩn mực phục vụ nhà đầu tư, doanh nghiệp", ông Được nhấn mạnh.

Chủ tịch TP.HCM khẳng định TP sẽ nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, hành động nhanh và thực thi hiệu quả các ý kiến, khuyến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp và đối tác quốc tế, đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng "lắng nghe để hành động quyết liệt".

Chính quyền và doanh nghiệp sẽ cùng nhau biến cơ hội hôm nay thành kết quả thực tiễn, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành "siêu đô thị" quốc tế - nơi khát vọng và sáng tạo hội tụ.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết sự kiện hôm nay là khởi đầu quan trọng cho hợp tác sâu rộng hơn. Ngay sau diễn đàn, TP.HCM sẽ phối hợp với các đối tác triển khai các buổi làm việc song phương để cụ thể hóa sáng kiến, ý tưởng và đề xuất thành các chương trình, dự án thực tiễn, mang lại hiệu quả cao.

Thành phố kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, hợp tác bền vững, cùng chia sẻ nhiệt huyết để xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ năng động, sáng tạo của khu vực, góp phần vào lợi ích hài hòa của tất cả các bên.