Phó thủ tướng kêu gọi giới trẻ TP.HCM khởi nghiệp

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn kêu gọi giới trẻ TP.HCM khởi nghiệp không chỉ để làm giàu mà còn để giải quyết các vấn đề của xã hội, đất nước.

Sáng 25/11, mở đầu chuỗi hoạt động chính của Diễn đàn Kinh tế mùa thu TP.HCM với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" là Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ - "Intelligent Generation NOW" (Thế hệ thông minh đương thời).

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ - Thế hệ thông minh đương thời diễn ra sáng 25/11. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại talkshow, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá rất cao việc TP.HCM và đối tác đã có sáng kiến tổ chức talkshow dành riêng cho giới trẻ trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Điều này thể hiện sự quan trọng của thế hệ trẻ với sự phát triển của đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng Việt Nam đang sống trong một kỷ nguyên biến động sâu sắc nhất trong lịch sử nhân loại. Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, và sự trỗi dậy của kinh tế tri thức đang định hình lại bản đồ quyền lực, kinh tế và xã hội toàn cầu.

"Những biến động này tác động sâu sắc, toàn diện đến doanh nghiệp, cá nhân, đặc biệt là các bạn trẻ", ông nói.

Từ góc độ Chính phủ, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh thế hệ trẻ là tài sản quý giá nhất, là động lực chính, chủ nhân thực sự của một Việt Nam hùng cường.

Trong hành trình đó, Chính phủ luôn khẳng định lợi thế lớn nhất của Việt Nam chính là gần 100 triệu con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ thông minh, sáng tạo và đầy khát vọng.

Trước các bạn trẻ tham dự talkshow, ông thẳng thắn cho biết không gian cho các bạn phát triển rất lớn nhưng cũng rất nặng nề, nếu thế hệ trẻ không chủ động vươn lên theo kịp xu hướng phát triển của thời đại.

Phó thủ tướng đồng thời nhấn mạnh điều đất nước cần ở các bạn trẻ là sự tìm tòi, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

"Dân tộc ta không thể chờ đợi, đất nước cần các bạn hành động ngay ngày hôm nay. Hãy khởi nghiệp không chỉ để làm giàu mà để giải quyết các vấn đề của xã hội, đất nước", Phó thủ tướng nói.

Để tạo không gian phát triển cho thế hệ trẻ, Chính phủ cam kết "mở mọi cánh cửa". Dĩ nhiên, Chính phủ chỉ có thể mở đường bằng thể chế, bằng hạ tầng số, bằng chính sách khuyến khích đổi mới. Thành công hay không còn dựa vào tinh thần tự học, tự đổi mới, tự chịu trách nhiệm và dám hành động ngay hôm nay của mỗi người trẻ Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại talkshow sáng 25/11. Ảnh: BTC.

Về phía TP.HCM, Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố sẽ luôn là nơi để các bạn trẻ phát huy. Lãnh đạo thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng của thế hệ trẻ.

Cụ thể, TP.HCM sẽ đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số, trong đó phát triển hạ tầng băng thông rộng, phủ sóng 5G, và xây dựng nền tảng dữ liệu mở (Open Data) để các bạn trẻ có thể tiếp cận và sử dụng dữ liệu đô thị để phát triển các ứng dụng, giải pháp thông minh.

Song song, thành phố đầu tư vào nguồn nhân lực, hợp tác với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu để đào tạo ra đội ngũ chuyên gia công nghệ cao, kỹ sư AI, và các nhà khoa học dữ liệu, đảm bảo các bạn trẻ có đủ kỹ năng để dẫn dắt nền kinh tế số.

Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái sáng tạo, cung cấp các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đột phá; xây dựng các không gian sáng tạo (Innovation Hubs), và quan trọng nhất là tạo ra một môi trường pháp lý thông thoáng, chấp nhận thử nghiệm (sandbox) để các ý tưởng mới được bay cao.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, mở rộng không gian sáng tạo và kiến tạo những cơ hội tốt nhất để mỗi bạn trẻ được học tập, thử nghiệm, phát triển và tỏa sáng.