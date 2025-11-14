Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế mùa thu TP.HCM năm 2025

Tại diễn đàn, Thủ tướng sẽ đối thoại trực tiếp với Giám đốc điều hành WEF để định hình khuôn khổ hợp tác quốc tế mới; hướng tới ký tuyên bố chung về sản xuất thông minh ở Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế TP.HCM 2024 lần thứ 5. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại họp báo Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 tại TP.HCM ngày 14/11, ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 TP.HCM, nhấn mạnh diễn đàn không còn dừng ở quy mô một sự kiện kinh tế thông thường mà đã trở thành sân chơi hợp tác quốc tế toàn diện của thành phố.

Sau 5 lần tổ chức, sự kiện đã nâng tầm quy mô và uy tín hợp tác quốc tế.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm nay tập trung vào chủ đề chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số, do Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 TP.HCM chủ trì, phối hợp tổ chức với các cơ quan thành phố, các bộ, ngành Trung ương và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Ông Duy cho hay diễn đàn năm nay chứng kiến sự tham gia sâu rộng của lãnh đạo Chính phủ, đoàn khách quốc tế cấp cao, hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước; đặc biệt có sự đồng hành tổ chức của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

“Đây là lần đầu tiên WEF hợp tác tổ chức một diễn đàn với cấp địa phương hoặc quốc gia. WEF tham gia, đồng hành rất sâu với nhiều hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn”, ông Duy nhấn mạnh.

Trong 3 ngày (25-27/11), diễn đàn sẽ tổ chức chuỗi hoạt động gồm talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ, đối thoại CEO500, các phiên thảo luận về sản xuất thông minh, logistics xanh và chính quyền số.

Điểm nổi bật của Diễn đàn Kinh tế mùa thu TP.HCM năm 2025

Một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện là phiên đối thoại chính sách trực tiếp giữa Thủ tướng với Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler, nhằm định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế mới, phù hợp với kinh tế quốc tế, đồng thời gắn vai trò và trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 TP.HCM tại buổi họp báo ngày 14/11. Ảnh: BTC.

Đáng chú ý, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho biết diễn đàn đã chuẩn bị kỹ lưỡng để ký kết tuyên bố chung với Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF - chuyển đổi sang sản xuất thông minh và công nghiệp có trách nhiệm tại Việt Nam.

Theo ông Duy, Việt Nam là một trong 3 quốc gia WEF lựa chọn hợp tác ứng dụng, thí điểm. Tuyên bố này đi kèm với một bộ khung lý thuyết và bộ khung đo lường cụ thể được WEF nghiên cứu, thu thập ý kiến toàn cầu trong 10 năm.

Trong đó, bộ đo lường này sẽ xác định rõ các nhóm công nghệ cần thiết theo từng cấp độ để doanh nghiệp đạt tiêu chí sản xuất thông minh.

Ban tổ chức đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về dự thảo tuyên bố của WEF và nỗ lực thúc đẩy quá trình để có thể ký kết ngay tại diễn đàn.

Song song đó, TP.HCM đã chuẩn bị các hợp tác và ký kết thực tế với doanh nghiệp, dự kiến công bố trong khuôn khổ sự kiện.

Ông Duy cho hay ban tổ chức cũng đang trình UBND TP.HCM đề xuất huy động kiều hối phục vụ phát triển khoa học - công nghệ và sản xuất thông minh, với mục tiêu cơ cấu lại dòng tiền kiều hối cho các dự án tạo giá trị gia tăng cao.

Không phải chỉ "nói" về chuyển đổi xanh

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh diễn đàn năm nay cần phản ánh tầm nhìn không chỉ "nói về chuyển đổi kép”, mà phải cho thấy khả năng “triển khai chuyển đổi kép” ở quy mô thực tế, trên những lĩnh vực Việt Nam có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh mới.

Những lĩnh vực đó là sản xuất thông minh, logistics carbon thấp, dịch vụ đô thị số, đổi mới sáng tạo mở và thí điểm cơ chế mới.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại họp báo Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025. Ảnh: BTC.

Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh thành phố phải đặt ra tiêu chí rõ ràng cho diễn đàn năm nay.

"Diễn đàn không chỉ mang tính học thuật mà phải tạo ra động lực đổi mới về chính sách, thể chế, hợp tác đa ngành. Từ đó thúc đẩy năng lực thực thi chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trở thành động lực phát triển bền vững cho Việt Nam trong giai đoạn tới", Phó chủ tịch TP.HCM nêu rõ.