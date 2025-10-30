Chủ tịch nước Lương Cường tiếp, làm việc với các tập đoàn lớn

Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp và làm việc với lãnh đạo nhiều tập đoàn.

Sáng 30/10 theo giờ địa phương tại thành phố Gyeongju, trong khuôn khổ hoạt động tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp bà Lý Lợi, nhà sáng lập Tập đoàn MEBO International của Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao thành công của Tập đoàn MEBO trên toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực y học tái tạo, chăm sóc sức khỏe; hoan nghênh việc Tập đoàn MEBO mở rộng đầu tư tại Việt Nam, góp phần củng cố chuỗi cung ứng dược phẩm và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch nước cho biết hiện nay, Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển đa dạng các thành phần kinh tế, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính cho phát triển trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tiến sỹ Lý Lợi, người sáng lập Tập đoàn MEBO. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Bày tỏ vui mừng được Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, bà Lý Lợi cho biết MEBO International là một tập đoàn công nghệ sinh học xuyên quốc gia, chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và tiếp thị dược phẩm có nguồn gốc thực vật, thiết bị y tế, mỹ phẩm và thực phẩm chăm sóc sức khỏe.

Tập đoàn có trụ sở tại Trung Quốc và Mỹ với mạng lưới hoạt động phủ khắp 80 quốc gia trên thế giới.

Khởi nghiệp từ lĩnh vực điều trị bỏng, đến nay MEBO International đã phát triển thành một tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào phát huy giá trị của y dược học truyền thống Trung Quốc, kết hợp với các thành tựu khoa học hiện đại để phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người.

Về hoạt động tại Việt Nam, bà Lý Lợi cho biết MEBO International đang hợp tác với Công ty cổ phần Dược phẩm VCP triển khai giai đoạn 1 của dự án đầu tư trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Trong thời gian tới, MEBO International đang xem xét triển khai thêm các dự án đầu tư mới tại Việt Nam trong ba lĩnh vực dược phẩm, công nghệ sinh học và chăm sóc sức khỏe.

Nhà sáng lập Tập đoàn MEBO bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính phủ Việt Nam để sớm có sự hiện diện chính thức, mở rộng hợp tác đầu tư và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành y dược tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tiến sỹ Lý Lợi, người sáng lập Tập đoàn MEBO.

Ghi nhận ý kiến của bà Phó chủ tịch tập đoàn MEBO, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Tập đoàn MEBO, trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định và pháp luật Việt Nam, yên tâm đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững và lâu dài tại Việt Nam.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có lĩnh vực y, dược, Chủ tịch nước mong rằng các hoạt động đầu tư, hợp tác với Việt Nam của Tập đoàn MEBO sẽ góp phần vào việc củng cố hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước láng giềng anh em.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Tổng Thư ký Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) John Denton nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng thư ký Phòng Thương mại quốc tế (ICC) John W.H. Denton AO.

Tại buổi tiếp, bày tỏ vinh dự được gặp Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký ICC John Denton bày tỏ ngưỡng mộ hành trình phát triển kinh tế cũng như những mục tiêu, giải pháp mà Việt Nam đặt ra trong hành trình phát triển của mình.

Chúc mừng Chính phủ Việt Nam đã có nhiều bước đi thực tiễn quan tâm hoạt động của doanh nghiệp, nhất là việc thiết lập trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, Tổng Thư ký ICC John Denton khẳng định sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ Việt Nam trên con đường phát triển, nhất là tham gia vào quá trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vươn ra toàn cầu trong bối cảnh năm 2027 Việt Nam là nước chủ nhà APEC.

Tổng Thư ký John Denton cho biết ICC có mặt hoạt động tại 170 nước và đã huy động nguồn vốn đầu tư, kinh doanh hơn 17.500 tỷ USD và sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình vươn lên, trong đó có dự án phát triển toàn cầu cho các doanh nghiệp và mong muốn có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp Việt Nam.

Dự án đã được ICC giới thiệu, triển khai tại ASEAN và mở rộng giới thiệu tại APEC, sắp tới sẽ đưa đến Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và mong muốn trong hành trình đó có sự phối hợp, hợp tác của các doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Thư ký John Denton nhấn mạnh ICC luôn mong muốn là người bạn, đối tác đồng hành cùng sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam; tham gia các hoạt động của APEC năm 2027 do Việt Nam đăng cai.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Thư ký Phòng Thương mại quốc tế (ICC) John W.H. Denton AO.

Đánh giá cao những chia sẻ của ngài Tổng Thư ký, bày tỏ hài lòng về quan hệ giữa ICC và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với ICC - tổ chức kinh doanh toàn cầu lớn nhất.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao vai trò của ICC trong việc xây dựng các chuẩn mực thương mại quốc tế, tự do hóa thương mại và đầu tư, củng cố hệ thống thương mại đa phương; vui mừng được biết ICC đã duy trì hợp tác chặt chẽ với VCCI và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại; tăng cường năng lực hội nhập cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết trước những thách thức thương mại toàn cầu hiện nay, Việt Nam đang triển khai nhiều giải pháp thích ứng như: Đa dạng hóa thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Thúc đẩy chuyển đổi số - chuyển đổi xanh để tăng sức chống chịu của nền kinh tế.

Trong tiến trình đó, Chủ tịch nước đề nghị ICC tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nâng cao năng lực hội nhập và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, thông qua việc chia sẻ các công cụ, tiêu chuẩn và kinh nghiệm thực tiễn của ICC.

Hoan nghênh mong muốn của ICC trong việc biến quyết tâm, thiện chí trở thành thực, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng là đối tác tích cực, chủ động cùng ICC trong các sáng kiến khu vực và toàn cầu, góp phần thúc đẩy hệ thống thương mại quốc tế mở, công bằng, bền vững, vì hòa bình, thịnh vượng và cơ hội cho mọi người.

Tiếp nối hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin.

Vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, nhất là sau gần 3 năm hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, Chủ tịch nước đánh giá cao và chúc mừng các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn Lotte tại Việt Nam, một trong những hình mẫu đầu tư thành công tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, giải trí, chế biến thực phẩm.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc và Tập đoàn Lotte yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam; đồng thời đề nghị Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư và coi Việt Nam là thị trường chiến lược, tận dụng lợi thế từ các hiệp định FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết.

Cùng với đó, Chủ tịch nước cho rằng trong quá trình thực hiện các dự án tại Việt Nam, Tập đoàn cần quan tâm bảo vệ môi trường, thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp trong nước, sử dụng các nguyên, vật liệu mà Việt Nam sản xuất được, bảo đảm chế độ an sinh cho người lao động, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị.

Vinh dự được Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Lotte bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam đối với hoạt động của Lotte trong thời gian qua.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin.

Ông Shin Dong Bin cho biết Lotte là một trong những tập đoàn Hàn Quốc đầu tiên đầu tư vào Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, thực phẩm, bán lẻ và bất động sản.

Tại Việt Nam, Lotte đã xây dựng hệ thống trung tâm thương mại hiện đại cùng nhiều dự án quy mô lớn, nổi bật là tổ hợp Lotte Mall West Lake tại Hà Nội.

Chủ tịch Tập đoàn Lotte nhấn mạnh tập đoàn đang giữ vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu với kế hoạch đầu tư hơn 23.000 tỷ won trên khắp thế giới, trong đó Việt Nam tiếp tục được xác định là thị trường trọng điểm.

Ông khẳng định trong thời gian tới, Lotte sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương.

Chia sẻ và nhất trí với các ý kiến của ông Shin Dong Bin, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam đánh giá cao các hoạt động trách nhiệm xã hội của Lotte; hy vọng Tập đoàn có thể chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động trách nhiệm xã hội, qua đó, truyền cảm hứng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động xã hội cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung tại Việt Nam.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của phía Lotte, Chủ tịch nước cho biết sẽ giao các cơ quan chức năng liên quan để trao đổi, tháo gỡ vướng mắc tồn tại, qua đó giúp cho Lotte tiếp tục hoạt động ổn định lâu dài tại thị trường Việt Nam vì lợi ích của cả hai bên.