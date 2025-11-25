Nhà sản xuất Anh Trai Say Hi muốn thành 'kỳ lân' ngành giải trí

Nhà sáng lập DatVietVAC đề nghị có chính sách tập trung cho phát triển và xuất khẩu nội dung toàn cầu, tạo điều kiện để doanh nghiệp thành kỳ lân công nghệ truyền thông - giải trí.

DatViet VAC là tập đoàn đứng sau các chương trình được quan tâm thời gian qua như "Anh trai say hi", "Em xinh say hi"... Ảnh: NSX.

Đây là chia sẻ của ông Đinh Bá Thành, người sáng lập và là Chủ tịch Tổ hợp truyền thông giải trí DatVietVAC tại chương trình đối thoại "CEO 500 - Tea Connect" với chủ đề "TPHCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số" diễn ra chiều 25/11, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 được tổ chức tại TP.HCM.

Ông Thành cho hay thời gian qua, DatVietVAC đã tổ chức thành công 8 concert Anh Trai Say Hi và Em Xinh Say Hi tại TP.HCM và Hà Nội, thu hút hơn 320.000 khán giả. Doanh nghiệp cũng đưa hai concert Anh Trai Say Hi đến Las Vegas (Mỹ) - trung tâm giải trí lớn nhất thế giới - với hơn 14.000 khán giả quốc tế.

"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam hòa nhập vào dòng chảy âm nhạc toàn cầu với sáng tạo nguyên thủy đến từ người Việt", ông nhấn mạnh.

Song song với mảng concert, DatVietVAC tiếp tục khai thác hệ sinh thái IP (sở hữu trí tuệ) từ điện ảnh và truyền hình thực tế. Riêng giai đoạn 2024-2025, doanh nghiệp sản xuất khoảng 20.000 giờ nội dung, đạt 500 tỷ lượt xem, nghe, chia sẻ trên các nền tảng. Nhiều sản phẩm liên tục giữ vị trí dẫn đầu Spotify, YouTube Trending và các mạng xã hội toàn cầu.

DatVietVAC cũng đang phát triển sự nghiệp cho hơn 100 nghệ sĩ trẻ đa năng hướng đến toàn cầu và có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam hiện nay.

Theo ông Thành, những hoạt động này cho thấy doanh nghiệp đang tập trung mở rộng giá trị dựa trên sáng tạo nguyên bản, đồng thời ứng dụng công nghệ để tối ưu chuỗi giá trị nội dung.

DatVietVAC nhìn nhận ngành công nghiệp nội dung là động lực tăng trưởng mới, tương tự chiến lược đã làm nên thành công của Hàn Quốc.

Sắp tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục chuyển biến nội dung từ hưởng thụ đơn giản trở thành một văn hóa sử dụng toàn cầu mỗi ngày, dựa trên sáng tạo nguyên thủy và sức hấp dẫn quốc tế.

Đồng thời, hệ sinh thái này cũng sẽ ứng dụng AI vào chuỗi giá trị nội dung từ sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiêu thụ, cũng như điều hướng nội dung cao cấp vào những lĩnh vực liên quan từ thời trang, thực phẩm, du lịch, trang sức, game, anime...

Trong bối cảnh hiện nay, nhà sáng lập DatVietVAC đưa ra 4 nhóm kiến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa tại TP.HCM. Trước hết, doanh nghiệp đề nghị thành phố sớm hoàn tất thủ tục triển khai Đề án Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Theo ông Thành, đây là dự án quan trọng và ưu tiên, dù đã được lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố phê chuẩn, nhưng đến nay vẫn chưa đủ thủ tục để triển khai và thực sự đóng góp vào nền kinh tế văn hóa cho TP.HCM.

Nhà sáng lập DatVietVAC cũng kiến nghị một chính sách tập trung cho phát triển và xuất khẩu nội dung toàn cầu, từ điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn đến nghệ sĩ trẻ đa năng, nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt có thể trở thành unicorn (kỳ lân) công nghệ truyền thông - giải trí vào năm 2027.

Ngoài ra, ông đề xuất thành lập liên doanh phát triển nội dung toàn cầu giữa Việt Nam và Hàn Quốc, tạo nền tảng cho xuất khẩu nội dung chất lượng cao.

Doanh nghiệp đồng thời kiến nghị ban hành chính sách bảo hộ có trách nhiệm với ngành truyền hình.

Theo ông, ngành truyền hình đang đối mặt với xu hướng quảng cáo đi xuống rất nhanh và đã giảm 50% trong vòng 5 năm. Do đó, ông cho rằng các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam phải sử dụng 30% ngân sách quảng cáo hàng năm trên hệ thống của đài truyền hình để duy trì ngành.