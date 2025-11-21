Người Việt Nam ngày càng chi nhiều tiền cho giải trí, ẩm thực cao cấp

Cứ 10 người tiêu dùng Việt Nam thì có đến 8 người xem chi tiêu cho trải nghiệm là thiết yếu, tỷ lệ này còn cao hơn ở nhóm Gen X và nữ giới, theo khảo sát của BCG và UOB.

Không ít sự kiện giải trí từ năm ngoái đến nay thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn khán giả Việt mỗi đêm. Ảnh: T.L.

UOB vừa công bố Nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng Đông Nam Á (ACSS) năm 2025 do ngân hàng phối hợp cùng công ty tư vấn BCG triển khai thông qua khảo sát 5.000 người tiêu dùng thuộc các nhóm nhân khẩu học khác nhau tại 5 thị trường Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

Theo đó, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu khu vực về mức độ lạc quan của người tiêu dùng, với Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng đạt 67 điểm, cao nhất khu vực ASEAN, đồng thời tăng 3 điểm so với năm ngoái. Điều này phản ánh niềm tin bền vững của người tiêu dùng Việt Nam đối với cả nền kinh tế quốc gia và triển vọng tài chính cá nhân.

Chi tiêu cho trải nghiệm trở thành thiết yếu với Gen X và nữ giới

Đáng chú ý, sự an tâm về tài chính cũng thúc đẩy chi tiêu gia tăng ở nhiều lĩnh vực quan trọng trong năm nay. 67% người tiêu dùng Việt Nam được khảo sát cho biết đã chi tiêu nhiều hơn cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe và thể chất, vượt trên các chi phí sinh hoạt hàng ngày như điện nước, đi lại và thực phẩm (53%).

Hơn một nửa thậm chí đã chi tiêu nhiều hơn cho các hạng mục trải nghiệm và cao cấp, tỷ lệ này tăng 5% so với năm ngoái, phản ánh nhu cầu nâng cấp phong cách sống ngày càng tăng.

Đặc biệt, 8/10 người tiêu dùng xem các trải nghiệm như sự kiện giải trí, ẩm thực cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng là phần thiết yếu trong cuộc sống. Tỷ lệ này ở nhóm Gen X (43-58 tuổi) lên đến 88% và với nữ giới là 86%. Đây cũng là hai phân khúc người tiêu dùng bày tỏ sự lạc quan cao nhất đối với nền kinh tế và tình hình tài chính cá nhân.

“Báo cáo ACSS 2025 cho thấy ngày càng ít người tìm kiếm ưu đãi và giảm giá, thay vào đó, họ chú trọng trải nghiệm và các sản phẩm cao cấp, đặc biệt là Gen X và nữ giới, họ không còn coi đó là chi tiêu không thiết yếu”, ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, UOB Việt Nam nói, đồng thời nhấn mạnh người Việt đang tham gia concert và các sự kiện giải trí nhiều hơn.

Tương đồng với kết quả của ACSS, ông Paul Kim cho hay khách hàng UOB tại Việt Nam thực sự đã chi tiêu nhiều hơn cho các hạng mục trải nghiệm. Tổng giá trị chi tiêu qua thẻ UOB cho các lĩnh vực ăn uống, giải trí và du lịch tại thị trường này đã tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chi tiêu cho giải trí tăng 48% và du lịch tăng 8%.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ về kết quả nghiên cứu ACSS 2025. Ảnh: UOB.

Theo ông, xu hướng gia tăng chi tiêu cho trải nghiệm sẽ còn tiếp tục diễn ra trong năm tới, bởi nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tăng trưởng hai chữ số, qua đó người tiêu dùng càng lạc quan và có nhu cầu chi tiêu nhiều hơn cho bản thân.

Cùng dự báo, bà Vân Đặng, Giám đốc Dự án tại BCG cho rằng xu hướng này còn được thúc đẩy bởi sự phát triển của mạng xã hội, khiến người tiêu dùng, đặc biệt là người trẻ, tìm kiếm trải nghiệm mới và thậm chí cả “cách tiêu tiền mới”.

Gen Z khó tiết kiệm do áp lực xã hội và kỳ vọng từ bạn bè

Cũng theo ACSS 2025, hầu hết người tiêu dùng Việt Nam cảm thấy tự tin trong việc quản lý tài chính cá nhân, với phần lớn có đủ quỹ dự phòng khẩn cấp, có khả năng xử lý các khoản nợ hiện tại, có bảo hiểm đầy đủ, cũng như tin tưởng các khoản đầu tư hiện tại đủ để hỗ trợ cho các mục tiêu dài hạn và kế hoạch nghỉ hưu.

Mức độ tự tin cũng được ghi nhận cao hơn ở nữ giới, một phần bởi đây là nhóm có thói quen tiết kiệm nhiều hơn (87% phụ nữ tiết kiệm hơn 10% thu nhập hàng tháng), và tham gia bảo hiểm nhiều hơn (88%).

Tuy nhiên, riêng với Gen Z (18-26 tuổi), nghiên cứu của UOB và BCG cho thấy đây là nhóm ít có sự chuẩn bị tài chính nhất. Cụ thể, 5% Gen Z hoàn toàn không có sự chuẩn bị về quỹ dự phòng và bảo hiểm, và chưa đến một nửa (47%) có khoản tiết kiệm đủ để chi tiêu hơn 3 tháng.

Ngoài ra, chỉ 33% sở hữu bảo hiểm sức khỏe cá nhân, và tỷ lệ sở hữu bảo hiểm nhân thọ ở nhóm này là thấp nhất, chỉ 43%. Đáng chú ý, 13% cảm thấy hoàn toàn chưa sẵn sàng để quản lý các khoản nợ hiện tại.

Khoảng cách về khả năng chuẩn bị tài chính này gắn liền với hành vi tài chính của Gen Z vốn ưu tiên các chi tiêu thiên về phong cách sống. Nghiên cứu cho thấy 77% Gen Z được khảo sát tại Việt Nam cho biết họ thích tận hưởng cuộc sống hiện tại hơn là lo lắng cho tương lai, và cùng tỷ lệ này cho rằng áp lực xã hội và kỳ vọng từ bạn bè khiến việc tiết kiệm trở nên khó khăn - đây là tỷ lệ cao nhất trong tất cả nhóm tuổi.

Dù vậy, theo ông Paul Kim, đây là khoảng trống cơ hội để các định chế tài chính như UOB cung cấp các giải pháp phù hợp, qua đó giúp Gen Z nói riêng và người tiêu dùng Việt Nam nói chung có thể vừa tận hưởng cuộc sống vừa từng bước xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai.