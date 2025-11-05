ACBS: Nếu Đất Việt VAC lên sàn, thị trường IPO sẽ 'nóng' lên

Theo chuyên gia tại ACBS, nếu những doanh nghiệp có ảnh hưởng truyền thông như Đất Việt VAC đưa cổ phiếu lên sàn, thị trường IPO Việt Nam sẽ có thêm sức lan tỏa tích cực.

Đất Việt VAC là đơn vị sản xuất chương trình truyền hình "Anh trai say hi". Ảnh: BTC.

Tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (VIF 2026) do VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức mới đây, bà Chu Thị Kim Hương, Giám đốc Phòng Khách hàng Định chế của ACBS cho biết với góc nhìn của một nhà đầu tư, IPO chỉ thực sự thành công khi có chiến lược rõ ràng và truyền thông hiệu quả.

Theo bà Hương, nếu trong năm 2026 có những doanh nghiệp như Đất Việt VAC - đơn vị sở hữu các chương trình truyền hình đình đám như Anh trai say hi - đưa cổ phiếu lên sàn, đó sẽ là tín hiệu rất tích cực cho thị trường.

"Nếu Đất Việt VAC IPO, tôi sẵn sàng mua cổ phiếu để ủng hộ các idol. Nhưng quan trọng hơn, thương vụ này có thể tạo ra độ phủ truyền thông và hiệu quả về câu chuyện IPO trên thị trường chứng khoán Việt Nam rất lớn", bà nói.

Thực tế, bà Hương cho biết thương vụ IPO của Techcom Securities vừa qua đã tạo tiếng vang lớn. "Tất cả khách hàng định chế của ACBS đều quan tâm và hỏi thăm. Sau đó, đã có hơn 50% tổ chức phải đăng ký tham gia", bà nói.

Theo bà, các quỹ đầu tư luôn theo sát thị trường và khi có một mã cổ phiếu mới, đủ ảnh hưởng, họ gần như "phải" tham gia để không bị đánh giá thấp danh mục đầu tư. "Đã có một khoảng thời gian, nhều quỹ đầu tư vì không mua cổ phiếu như VIC, VHM... đã phải khóc than", bà chia sẻ.

Số liệu của ACBS cho thấy từ năm 2022 đến nay, thị trường gần như vắng bóng các thương vụ IPO lớn, nên chỉ cần xuất hiện một cái tên nổi bật, nhà đầu tư lập tức phản ứng mạnh mẽ. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng liên tục hỏi ACBS: "Chúng tôi sắp vào thị trường Việt Nam, vậy còn có gì để mua nữa không?".

Các diễn giả thảo luận tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026. Ảnh: BTC.

Ở góc độ chuyên môn, chuyên gia phân tích Đào Phúc Tường cho rằng để thành công trong IPO, doanh nghiệp cần đáp ứng ba yếu tố gồm bức tranh tăng trưởng 3 năm tới, mức định giá hợp lý và tỷ lệ free-float đủ hấp dẫn.

Là đơn vị đang chuẩn bị lên sàn, ông Bùi Đăng Khoa, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Gelex cho rằng năm 2026 là thời điểm thích hợp nhất để IPO Hạ tầng Gelex.

Theo ông Khoa, nhiều chuyên gia kỳ vọng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2026-2030 sẽ tăng trưởng cao, khoảng 9-10%. Khi điều kiện vĩ mô thuận lợi, ông tin thị trường chứng khoán sẽ phát triển mạnh, tạo nền tảng thuận lợi để các doanh nghiệp lên sàn chứng khoán.

"Sau khi Nghị định 245 được ra đời, Ủy ban Chứng khoán đã ban hành nhiều quy chế phối hợp, giúp việc xem xét hồ sơ của doanh nghiệp nhanh hơn. Trước đây, quá trình phê duyệt IPO mất nhiều thời gian, nay đã được rút ngắn đáng kể", ông nói.

Ông Khoa cho biết chiến lược sắp tới của Gelex là tập trung đầu tư hạ tầng, năng lượng tái tạo và bất động sản, đồng thời đẩy mạnh IPO thêm một số mảng nhằm huy động vốn cho các dự án lớn.

Nhìn về triển vọng thị trường, bà Chu Thị Kim Hương dự báo xu hướng IPO sắp tới có thể mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ, với các tên tuổi tiềm năng như Golden Gate hay Highlands Coffee.

Ông Trường nhận định nếu làn sóng IPO sắp tới diễn ra ồ ạt, các doanh nghiệp sẽ phải cạnh tranh gay gắt về vốn. Tuy nhiên, điều này cũng tạo cơ hội cho nhà đầu tư và giúp thị trường có thêm hàng hóa chất lượng. "IPO là tín hiệu tốt, vừa tạo thanh khoản, vừa thu hút dòng vốn trong và ngoài nước", ông nói.