Chứng khoán 'quay xe' bất ngờ

  • Thứ ba, 4/11/2025 16:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến cú đảo chiều ngoạn mục trong phiên 4/11 khi VN-Index bật tăng hơn 34 điểm nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và lực mua ròng của khối ngoại.

Cổ phiếu vốn hóa lớn hút tiền, vực dậy VN-Index ngay cuối phiên. Ảnh: Nam Khánh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có một phiên đảo chiều ngoạn mục trong ngày 4/11, khép lại chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp trước đó bằng một cú bứt phá đầy cảm xúc. Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, tâm lý nhà đầu tư buổi sáng vẫn còn dè dặt, thận trọng trước biến động khó lường của thị trường. VN-Index mở cửa trong trạng thái lình xình quanh tham chiếu, phản ánh thế giằng co giữa bên mua và bên bán.

Ở những phút đầu, chỉ số có lúc tăng hơn 10 điểm nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu Vingroup - những mã đóng vai trò "đầu tàu" trong nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, phần còn lại của thị trường vẫn diễn biến khá ảm đạm, sắc đỏ chiếm ưu thế tại nhiều nhóm ngành, khiến đà tăng nhanh chóng bị bào mòn.

Gần cuối phiên sáng, lực bán gia tăng khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm, thậm chí có lúc đánh mất toàn bộ thành quả ban đầu. Sang đầu phiên chiều, áp lực bán vẫn chưa hạ nhiệt, có thời điểm chỉ số giảm sâu hơn 16 điểm, khiến tâm lý nhà đầu tư thêm phần lo ngại.

Thế nhưng đúng vào lúc bi quan nhất, dòng tiền bắt đáy bắt đầu nhập cuộc mạnh mẽ, tạo ra bước ngoặt của phiên giao dịch. Phe mua chiếm ưu thế rõ rệt, lực cầu ồ ạt đổ vào hàng loạt mã bluechip kéo chỉ số đảo chiều ngoạn mục, vượt qua tham chiếu và tăng liên tục tới hơn 41 điểm chỉ trong khoảng một giờ giao dịch.

Thanh khoản thị trường cũng bùng nổ theo đà phục hồi. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 38.000 tỷ đồng, tăng 16% so với phiên liền trước, tín hiệu cho thấy dòng tiền chủ động đã trở lại, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Kết phiên, VN-Index tăng 34,98 điểm (+2,2%) lên 1.651,98 điểm; HNX-Index tăng 6,73 điểm (+2,6%) lên 265,91 điểm; và UPCoM-Index tăng 0,65 điểm (+0,6%) lên 115,28 điểm.

Sắc xanh lan tỏa trên diện rộng khi toàn thị trường ghi nhận 411 mã tăng giá (trong đó có tới 40 mã tăng trần), 882 mã đứng giá và 308 mã giảm (7 mã giảm sàn).

Đáng chú ý, rổ VN30 đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thể hiện sức mạnh rõ rệt với 24 mã tăng (gồm 3 mã tăng trần), chỉ 5 mã giảm và duy nhất VNM đứng giá. Chỉ số VN30 vì vậy bứt phá hơn 40 điểm, lên mức 1.897 điểm.

chung khoan tang manh anh 1

VN-Index được nâng đỡ sau khi áp sát mốc hỗ trợ 1.600 điểm. Ảnh: TradingView.

Động lực giúp VN-Index bứt phá mạnh trong phiên chiều nay đến chủ yếu từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dẫn đầu là VIC tăng 2,9%, tiếp nối đà phục hồi của nhóm Vingroup từ đầu phiên sáng. VPB gây chú ý khi tăng kịch trần, trở thành tâm điểm giao dịch trong rổ VN30 nhờ lực cầu dồn dập.

Các mã ngân hàng khác cũng đồng loạt khởi sắc: TCB (+4,2%), CTG (+3%), MBB (+3,9%), BID (+2,2%), VCB (+1,4%), TCX (+5,9%) góp phần tạo nên sóng tăng lan tỏa trong toàn nhóm tài chính.

Không chỉ ngân hàng, các cổ phiếu lớn ở nhóm bất động sản và công nghiệp cũng góp phần củng cố đà đi lên của chỉ số. VHM tăng 1,7% sau giai đoạn điều chỉnh. HPG, cổ phiếu thép đầu ngành, cũng lấy lại phong độ với mức tăng 2,7%.

Ngược lại, ở chiều kìm hãm đà tăng, nhóm cổ phiếu công nghệ và bán lẻ chịu áp lực điều chỉnh. FPT giảm 1,6%, trở thành "đầu tàu" cản bước thị trường, cùng với GAS (-1,6%).

Các mã tiêu dùng và bán lẻ như PNJ (-3,1%), FRT (-2,7%), KDC (-1,8%) cũng giao dịch trong sắc đỏ, cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành.

Ngoài ra, GMD (-1,8%), CTD (-4,8%), DGC (-0,9%) và HVN (-0,3%) tiếp tục bị bán mạnh, làm giảm phần nào độ hưng phấn chung.

Điểm sáng đáng chú ý trong phiên đến từ khối ngoại khi quay trở lại giải ngân mạnh mẽ sau nhiều phiên thận trọng. Tổng giá trị mua ròng gần 1.100 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các mã VIX (+326 tỷ đồng), VPB (+164 tỷ đồng), MSN (+147 tỷ đồng) và ACB (+131 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, một số mã bị khối ngoại rút vốn đáng kể như HDB (-170 tỷ đồng), MCH (-125 tỷ đồng) và STB (-90 tỷ đồng), cho thấy hoạt động cơ cấu danh mục vẫn đang diễn ra.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

chứng khoán tăng mạnh Tiền mã hóa Ngân hàng Á Châu ACB Vingroup PNJ vingroup chứng khoán cổ phiếu

