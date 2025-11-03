Cổ phiếu Vingroup không 'gánh' nổi thị trường

Dù VIC tiếp tục tăng mạnh và trở thành điểm sáng hiếm hoi trong phiên 3/11, sức nặng từ nhóm ngân hàng và thép đã kéo thị trường lao dốc, khiến VN-Index rơi hơn 22 điểm.

VN-Index giảm hơn 22 điểm trong phiên 3/11. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 3/11 trong sắc đỏ bao trùm, đánh dấu chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp. Sau 2 phiên điều chỉnh mạnh trước đó, VN-Index mở cửa trong trạng thái thuận lợi khi xuất hiện sắc xanh lan tỏa ở nhóm cổ phiếu lớn, làm dấy lên kỳ vọng về một nhịp hồi phục ngắn hạn.

Tuy nhiên, đà tăng này nhanh chóng suy yếu khi lực bán gia tăng mạnh mẽ trên diện rộng. Sắc xanh của chỉ số chỉ còn được níu giữ bởi một vài cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC của Vingroup hay FPT. Phần lớn các mã khác trong nhóm bluechip lẫn midcap và penny đều đồng loạt điều chỉnh sâu, khiến thị trường nhanh chóng quay đầu giảm điểm.

Sang phiên chiều, áp lực chốt lời càng gia tăng khi dòng tiền tỏ ra thận trọng trước diễn biến tiêu cực của nhóm ngân hàng và chứng khoán. Sức nặng từ các cổ phiếu đầu ngành khiến VN-Index mất hơn 22 điểm, lùi sát vùng hỗ trợ quan trọng 1.600-1.610 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức hơn 33.000 tỷ đồng trên cả 3 sàn, cho thấy dòng tiền vẫn ở trạng thái cầm chừng, không có dấu hiệu cải thiện đáng kể so với các phiên trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 22,65 điểm (-1,4%) xuống 1.617 điểm; HNX-Index mất 6,67 điểm (-2,5%) còn 259,18 điểm; trong khi UPCoM-Index đi ngược xu hướng chung, tăng nhẹ 1,17 điểm (+1%) lên 114,63 điểm nhờ sự khởi sắc ở một số cổ phiếu vốn hóa vừa.

Trên bảng điện tử, sắc đỏ chiếm ưu thế tuyệt đối với 496 mã giảm (gồm 28 mã giảm sàn), 857 mã đứng giá và chỉ 248 mã tăng (gồm 19 mã tăng trần).

Rổ VN30 ghi nhận 23 mã giảm, 3 mã đi ngang và chỉ 4 mã tăng, khiến chỉ số đại diện nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn "bốc hơi" gần 28 điểm, lùi về mốc 1.857 điểm.

VN-Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Diễn biến ảm đạm này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá yếu sau chuỗi giảm kéo dài, trong khi lực cầu bắt đáy chưa đủ mạnh để giúp thị trường tạo nhịp hồi phục bền vững.

Áp lực giảm sâu trong phiên 3/11 chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các đại diện ngân hàng và thép. Hàng loạt mã bluechip đồng loạt lao dốc như TCB (-4,3%), VPB (-3,8%), STB (-5,8%), HPG (-2,4%), HDB (-4,5%), VRE (-5,9%), TCX (-4,1%), MBB (-2,1%), MSN (-3,3%) và SSI (-5,3%), tạo sức ép đáng kể lên VN-Index.

Đáng chú ý, nhóm tài chính - ngân hàng vốn là trụ đỡ chính trong nhiều phiên trước đã trở thành tâm điểm của làn sóng bán tháo, khiến thị trường thiếu lực nâng đỡ.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn ghi nhận một số điểm sáng hiếm hoi giúp chỉ số không rơi quá sâu. Dẫn đầu nhóm nâng đỡ là VIC (+2,3%) của Vingroup, tiếp đến là BVH (tăng trần), FPT (+1,1%), KDC (+5,6%), CRV (+2,8%), SAB (+1%), BMP (+2,2%), PVD (+2,3%), QCG (tăng trần) và BIC (+4,9%).

Tuy nhiên, ngoại trừ VIC - cổ phiếu có vốn hóa đủ lớn để tạo tác động rõ rệt lên chỉ số, phần còn lại chỉ đóng góp khiêm tốn trong việc kìm hãm đà rơi của thị trường chung.

Một tín hiệu tích cực là khối ngoại đã quay trở lại giải ngân mạnh hơn sau nhiều phiên liên tiếp bán ròng. Dù cả phiên vẫn ghi nhận trạng thái rút vốn, quy mô bán ròng đã thu hẹp đáng kể, chỉ còn khoảng 164 tỷ đồng .

Lực bán chủ yếu tập trung ở các mã tài chính như VIX (-283 tỷ đồng), MBB (- 122 tỷ đồng ) và STB (- 86 tỷ đồng ). Ở chiều mua, nhà đầu tư nước ngoài lại cho thấy sự quan tâm trở lại đối với các doanh nghiệp đầu ngành, với lượng mua ròng lớn tại FPT (+ 249 tỷ đồng ), ACB (+ 117 tỷ đồng ) và VJC (+ 86 tỷ đồng ).