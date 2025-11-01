Sếp phó REE thu nhập gần 6 tỷ đồng/quý, cao gấp 5 lần chủ tịch công ty

Quý kinh doanh vừa rồi, Phó tổng giám đốc REE Nguyễn Quang Quyền nhận thù lao hơn 5,8 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần so với Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Thanh.

Chủ tịch REE Corp Nguyễn Thị Mai Thanh. Ảnh: REE.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, CTCP Cơ điện lạnh (HoSE: REE) ghi nhận doanh thu thuần 2.552 tỷ đồng , tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tài chính đạt gần 102 tỷ đồng , tăng 62%, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và lợi nhuận bán, thanh lý các khoản đầu tư.

Trong khi doanh thu tăng vọt, chi phí tài chính và chi phí bán hàng của công ty không có nhiều biến động, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14%. Diễn biến này giúp REE thu về khoản lãi ròng 825 tỷ đồng trong quý, tăng tới 47% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận quý III vừa qua tăng mạnh là nhờ mảng điện đóng góp thêm 104 tỷ đồng , chủ yếu đến từ các công ty thủy điện miền Trung như CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh và CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ. Mảng cơ điện lạnh cũng khởi sắc nhờ sự phục hồi của hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng trên cả nước, đóng góp thêm 31 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, mảng bất động sản của REE cũng tăng trưởng nhờ việc thoái một phần vốn tại CTCP Địa ốc Sài Gòn. Mảng nước ghi nhận kết quả khả quan nhờ sản lượng tiêu thụ tăng và giá bán điều chỉnh tăng, chủ yếu từ công ty liên kết Nước sạch Sông Đà.

Lũy kế 9 tháng, REE đạt doanh thu thuần 7.134 tỷ đồng, tăng 18%. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.381 tỷ đồng , tăng 57%. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu và 98% kế hoạch lợi nhuận năm.

REE SẮP HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CẢ NĂM 2025 KQKD hàng quý của REE; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2024 II III IV I/2025 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 1837 2181 2029 2334 2068 2514 2552 Lợi nhuận sau thuế

549 404 562 883 817 739 825

Đáng chú ý, báo cáo tài chính của REE cũng cho biết cùng với kết quả kinh doanh tăng ấn tượng, doanh nghiệp đã chi hơn 12 tỷ đồng để trả thù lao và thu nhập của ban lãnh đạo công ty. Trong quý gần nhất, riêng HĐQT REE gồm 5 thành viên được chi trả gần 9,4 tỷ đồng , trong đó Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Thanh nhận 1,26 tỷ đồng , tương đương thù lao 420 triệu đồng/tháng; Phó chủ tịch Alain Cany nhận 510 triệu đồng, tương đương 170 triệu/tháng; và 3 thành viên còn lại gồm ông Đỗ Lê Hùng, ông Mark Andrew Hutchinson và bà Hsu Hai Yeh lần lượt nhận 450 triệu, 300 triệu và 300 triệu đồng trong quý.

Ban giám đốc REE gồm 5 thành viên đã được chi trả thu nhập gần 12,2 tỷ đồng . Trong đó, Tổng giám đốc Ashok Ramachanran (bổ nhiệm ngày 9/4/2025) nhận hơn 2,7 tỷ đồng , tương đương 900 triệu/tháng; ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - Phó tổng giám đốc nhận 755 triệu đồng, tương đương 252 triệu/tháng.

Đáng chú ý, Phó tổng giám đốc Nguyễn Quang Quyền là nhân sự lãnh đạo được trả thu nhập cao nhất REE quý vừa qua với 5,87 tỷ đồng , tương đương gần 2 tỷ mỗi tháng. Mức thu nhập này của ông Quyền đã tăng gấp gần 9 lần so với cùng kỳ năm trước (660 triệu đồng/quý III/2024).

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của REE đạt hơn 38.000 tỷ đồng , tăng 5% so với đầu năm. Lượng tiền mặt và tiền gửi đạt hơn 5.800 tỷ đồng , giảm nhẹ so với đầu năm.

Đặc biệt, danh mục đầu tư chứng khoán của REE tăng mạnh lên gần 1.200 tỷ đồng , cao hơn đầu năm 61%. Trong đó, khoản mục đầu tư khác tăng vọt lên 485 tỷ đồng . So với cuối quý II ( 237 tỷ đồng ), REE đã rót thêm 248 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán trong quý III. Dù vậy, danh mục này vẫn đang lỗ 564 triệu đồng.