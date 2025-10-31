VNG lập kỷ lục doanh thu

VNG ghi nhận doanh thu 2.894 tỷ đồng và lợi nhuận thuần 263 tỷ đồng trong quý III. Doanh nghiệp cho biết đang tập trung đầu tư vào AI và thúc đẩy doanh thu từ thị trường quốc tế.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, CTCP Tập đoàn VNG (UPCoM: VNZ) ghi nhận doanh thu thuần 2.894 tỷ đồng , tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm tỷ trọng 19%.

Nhờ kiểm soát chi phí hiệu quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (loại trừ ảnh hưởng của doanh thu trò chơi chưa thực hiện và các chi phí liên quan, cùng các khoản mục không thuộc hoạt động kinh doanh chính) đạt 263 tỷ đồng , tăng 30%.

"Ba quý liên tiếp có lợi nhuận AOP dương là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả của những điều chỉnh chiến lược và kỷ luật đầu tư mà chúng tôi đã tiến hành. Trong quý cuối năm và xuyên suốt 2026, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư có trọng tâm vào AI và tăng tỷ trọng doanh thu từ thị trường quốc tế. Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, đây sẽ là nền tảng để VNG phát triển dài hạn và đạt được chu kỳ tăng trưởng mới", ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch VNG, nhấn mạnh.

Với vị thế mũi nhọn trong chiến lược "Go Global" của VNG, mảng game tiếp tục là trụ cột doanh thu với tổng bookings đạt 2.328 tỷ đồng , trong đó 17% đến từ thị trường quốc tế. Đáng chú ý, các tựa game mang tính chiến lược dài hạn của VNGGames ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 39% doanh thu so với cùng kỳ 2024.

Trong khi đó, Zalo giữ vững vị thế là nền tảng nhắn tin Top 1 tại Việt Nam với 79,2 triệu người dùng hàng tháng và 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Bên cạnh đó, sản phẩm Zalo OA với 25.542 tài khoản trả phí hàng tháng tiếp tục hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước trong hoạt động chuyển đổi số.

Ở lĩnh vực thanh toán điện tử, ứng dụng thanh toán Zalopay ghi nhận tổng khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh, lên tới 82% so với cùng kỳ. Số người dùng thường xuyên tăng 33%, trong khi doanh thu từ dịch vụ tài chính tăng trưởng 389%.

Doanh thu 9 tháng đầu năm của mảng Doanh nghiệp số (Digital Business), lĩnh vực kinh doanh B2B duy nhất của tập đoàn, tăng 57% so với cùng kỳ. Trong đó, 55% đến từ thị trường nước ngoài và 51% đến từ mảng AI.

Tại thị trường trong nước, GPU Cloud trở thành phân khúc tăng trưởng nhanh nhất sau điện toán truyền thống, với doanh thu quý III tăng 135% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh nghiệp cho biết đà tăng trưởng đến từ nhu cầu cao trong các ứng dụng AI như Chatbot, OCR bóc tách tài liệu, xác thực sinh trắc học và các giải pháp dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bảo hiểm và bán lẻ.

Về hạ tầng, VNG Cloud đã hoàn tất mở rộng 5 vùng khả dụng (AZ) tại Hà Nội, TP.HCM và Bangkok, đảm bảo SLA 99,99% và hỗ trợ triển khai multi-AZ, giúp doanh nghiệp Việt mở rộng hoạt động ra khu vực thuận lợi hơn. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã triển khai các hệ thống trọng yếu như CDP, POS và hóa đơn điện tử trên nền tảng này.