'Vua thép' Hòa Phát tốn hơn 9 tỷ đồng mỗi ngày để trả lãi vay

  • Thứ năm, 30/10/2025 11:51 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chi phí lãi vay tăng vọt khiến Hòa Phát phải chi hơn 9 tỷ đồng mỗi ngày trong quý III. Dù vậy, tập đoàn vẫn lãi ròng hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Tổng dư nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát đã lên gần 97.000 tỷ đồng tính đến hết quý III. Ảnh: Nam Khánh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 36.407 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ cải thiện giá vốn đầu vào, biên lợi gộp của Hòa Phát đã được nâng từ 13,9% lên 16,7%.

Quý vừa rồi, các loại chi phí hoạt động của tập đoàn đều tăng, đáng kể nhất là chi phí tài chính tăng 29% lên 1.073 tỷ đồng do đẩy mạnh quy mô nợ vay. Cơ cấu chi phí tài chính có sự thay đổi đáng kể với tỷ trọng chi phí lãi vay tăng 76%, tương đương 812 tỷ đồng (tức 9 tỷ đồng/ngày). Ngược lại, chi phí chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm mạnh so với các kỳ trước.

Sau khi trừ thuế và chi phí, Hòa Phát báo lãi ròng 4.012 tỷ đồng quý III, vẫn tăng 33% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm nhẹ 6% so với quý liền trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của "vua thép" đạt lần lượt 109.939 tỷ đồng (+5%) và 11.627 tỷ đồng (+26%), tương ứng hoàn thành 65% và 78% kế hoạch năm.

9 tháng vừa rồi, Tập đoàn Hòa Phát cho biết đã sản xuất 7,9 triệu tấn thép thô, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 7,4 triệu tấn, tăng 22% so với cùng kỳ.

Tổng cộng, nhóm thép đóng góp lần lượt 93% và 83% vào doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn.

Nhóm ngành nông nghiệp cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu thuần đạt 6.259 tỷ đồng (+28%) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.297 tỷ đồng (+88%), đóng góp tỷ trọng lớn thứ hai với 6% và 11% vào doanh thu và lợi nhuận hợp nhất.

Nhóm ngành bất động sản chiếm tỷ trọng nhỏ nhất với đóng góp 1% vào doanh thu và 6% vào lợi nhuận.

HÒA PHÁT ĐÃ HOÀN THÀNH 78% CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN NĂM
KQKD hàng quý của Hòa Phát; Nguồn: BCTC DN.
NhãnI/2024IIIIIIVI/2025IIIII
Doanh thu thuần tỷ đồng 30852395563395634491376223591136407
Lợi nhuận sau thuế
2869332030222810335042654012

Đến hết quý III, phân kỳ 1 của Dự án Hòa Phát Dung Quất 2 đã hoàn tất chạy thử và chính thức đi vào hoạt động. Nhờ sự đóng góp của dự án này, tổng sản lượng tiêu thụ HRC 9 tháng đầu năm đã tăng 51% lên 3,4 triệu tấn. Riêng quý III đạt 1,26 triệu tấn, tăng 71%.

Bên cạnh đó, từ tháng 7, Chính phủ áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc, giúp cải thiện đáng kể môi trường cạnh tranh trong nước. Nhờ đó, Hòa Phát không chỉ tăng tốc tiêu thụ sản phẩm nội địa, mà còn củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu thị trường thép cuộn cán nóng tại Việt Nam.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Hòa Phát đạt trên 246.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Đáng chú ý, công ty đang có gần 28.000 tỷ đồng tiền mặt, chủ yếu được mang đi gửi ngân hàng.

Quy mô nợ phải trả đạt 118.655 tỷ đồng, tăng 8%. Trong đó, tổng dư nợ vay đạt hơn 96.838 tỷ đồng, tăng gần 14.000 tỷ đồng so với đầu năm. Đà gia tăng này chủ yếu đến từ việc giải ngân các khoản vay trung và dài hạn nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư đang triển khai, đặc biệt là Dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Bên cạnh đó, nhu cầu vay vốn lưu động cũng tăng lên để phục vụ hoạt động sản xuất sau khi phân kỳ 1 của Dự án Dung Quất 2 chính thức đi vào vận hành, kéo theo nhu cầu bổ sung nguyên vật liệu và chi phí vận hành trong giai đoạn đầu hoạt động.

Các quỹ ETF sắp gom hàng triệu cổ phiếu Hòa Phát, Masan, FPT

Theo kết quả rà soát danh mục HoSE-Index quý IV/2025, nhóm cổ phiếu FPT, HPG và MSN dự kiến được các quỹ ETF mua ròng mạnh, trong khi VIC và VHM sẽ bị giảm tỷ trọng.

10:34 19/10/2025

Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ trong phiên giảm lịch sử của VN-Index

VN-Index mất gần 95 điểm trong phiên 20/10 - mức giảm mạnh nhất lịch sử, qua đó cuốn bay hàng nghìn tỷ đồng tài sản của các doanh nhân Việt Nam.

20:00 20/10/2025

Cổ phiếu Vietjet lập đỉnh, nữ chủ tịch 'bỏ túi' 100 triệu USD

Mã VJC bất ngờ tăng trần lên 187.500 đồng/cổ phiếu hôm nay, xác lập đỉnh mới. Khối tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đã tăng 108 triệu USD riêng hôm nay, theo Forbes.

45:2727 hôm qua

Minh Khánh

hòa phát trả nợ vay kqkd hòa phát Tiền mã hóa Phát Đạt hòa phát thép trần đình long

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Bất động sản Phát Đạt

    Bất động sản Phát Đạt

    Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt là một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn thị trường phía Nam. Ngay từ khi thành lập Phát Đạt đã tập trung mở rộng quỹ đất, hiện công ty đang sở hữu hơn 237 ha đất, chủ yếu tại khu Nam trung tâm TP.HCM.

    • Thành lập: 2004
    • Sáng lập: Nguyễn Văn Đạt
    • Mã cổ phiếu: PDR

    Website

Đọc tiếp

