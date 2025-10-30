'Vua thép' Hòa Phát tốn hơn 9 tỷ đồng mỗi ngày để trả lãi vay

Chi phí lãi vay tăng vọt khiến Hòa Phát phải chi hơn 9 tỷ đồng mỗi ngày trong quý III. Dù vậy, tập đoàn vẫn lãi ròng hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Tổng dư nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát đã lên gần 97.000 tỷ đồng tính đến hết quý III. Ảnh: Nam Khánh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 36.407 tỷ đồng , tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ cải thiện giá vốn đầu vào, biên lợi gộp của Hòa Phát đã được nâng từ 13,9% lên 16,7%.

Quý vừa rồi, các loại chi phí hoạt động của tập đoàn đều tăng, đáng kể nhất là chi phí tài chính tăng 29% lên 1.073 tỷ đồng do đẩy mạnh quy mô nợ vay. Cơ cấu chi phí tài chính có sự thay đổi đáng kể với tỷ trọng chi phí lãi vay tăng 76%, tương đương 812 tỷ đồng (tức 9 tỷ đồng /ngày). Ngược lại, chi phí chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm mạnh so với các kỳ trước.

Sau khi trừ thuế và chi phí, Hòa Phát báo lãi ròng 4.012 tỷ đồng quý III, vẫn tăng 33% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm nhẹ 6% so với quý liền trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của "vua thép" đạt lần lượt 109.939 tỷ đồng (+5%) và 11.627 tỷ đồng (+26%), tương ứng hoàn thành 65% và 78% kế hoạch năm.

9 tháng vừa rồi, Tập đoàn Hòa Phát cho biết đã sản xuất 7,9 triệu tấn thép thô, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 7,4 triệu tấn, tăng 22% so với cùng kỳ.

Tổng cộng, nhóm thép đóng góp lần lượt 93% và 83% vào doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn.

Nhóm ngành nông nghiệp cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu thuần đạt 6.259 tỷ đồng (+28%) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.297 tỷ đồng (+88%), đóng góp tỷ trọng lớn thứ hai với 6% và 11% vào doanh thu và lợi nhuận hợp nhất.

Nhóm ngành bất động sản chiếm tỷ trọng nhỏ nhất với đóng góp 1% vào doanh thu và 6% vào lợi nhuận.

HÒA PHÁT ĐÃ HOÀN THÀNH 78% CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN NĂM KQKD hàng quý của Hòa Phát; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2024 II III IV I/2025 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 30852 39556 33956 34491 37622 35911 36407 Lợi nhuận sau thuế

2869 3320 3022 2810 3350 4265 4012

Đến hết quý III, phân kỳ 1 của Dự án Hòa Phát Dung Quất 2 đã hoàn tất chạy thử và chính thức đi vào hoạt động. Nhờ sự đóng góp của dự án này, tổng sản lượng tiêu thụ HRC 9 tháng đầu năm đã tăng 51% lên 3,4 triệu tấn. Riêng quý III đạt 1,26 triệu tấn, tăng 71%.

Bên cạnh đó, từ tháng 7, Chính phủ áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc, giúp cải thiện đáng kể môi trường cạnh tranh trong nước. Nhờ đó, Hòa Phát không chỉ tăng tốc tiêu thụ sản phẩm nội địa, mà còn củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu thị trường thép cuộn cán nóng tại Việt Nam.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Hòa Phát đạt trên 246.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Đáng chú ý, công ty đang có gần 28.000 tỷ đồng tiền mặt, chủ yếu được mang đi gửi ngân hàng.

Quy mô nợ phải trả đạt 118.655 tỷ đồng , tăng 8%. Trong đó, tổng dư nợ vay đạt hơn 96.838 tỷ đồng , tăng gần 14.000 tỷ đồng so với đầu năm. Đà gia tăng này chủ yếu đến từ việc giải ngân các khoản vay trung và dài hạn nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư đang triển khai, đặc biệt là Dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Bên cạnh đó, nhu cầu vay vốn lưu động cũng tăng lên để phục vụ hoạt động sản xuất sau khi phân kỳ 1 của Dự án Dung Quất 2 chính thức đi vào vận hành, kéo theo nhu cầu bổ sung nguyên vật liệu và chi phí vận hành trong giai đoạn đầu hoạt động.