Cổ phiếu Vietjet lập đỉnh, nữ chủ tịch 'bỏ túi' 100 triệu USD

Mã VJC bất ngờ tăng trần lên 187.500 đồng/cổ phiếu hôm nay, xác lập đỉnh mới. Khối tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đã tăng 108 triệu USD riêng hôm nay, theo Forbes.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú USD giàu nhất Việt Nam. Ảnh: VGP.

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 28/10 vừa ghi nhận một trong những phiên giao dịch kịch tính nhất thời gian gần đây khi VN-Index bất ngờ đảo chiều ngoạn mục từ trạng thái giảm sâu sang tăng mạnh vào cuối phiên.

Sau cú rơi hơn 30 điểm hôm qua, tâm lý bi quan bao trùm toàn thị trường ngay từ khi mở cửa, kéo VN-Index tiếp tục chìm trong sắc đỏ suốt buổi sáng.

Áp lực bán lan rộng ở hầu hết nhóm ngành, đặc biệt là bất động sản và đầu tư công - xây dựng. Nhiều cổ phiếu lớn như VIC, VHM, CEO hay DIG đồng loạt mất giá, khiến chỉ số chính có lúc rơi sâu hơn 30 điểm trong đầu phiên chiều, lùi về ngưỡng 1.620 điểm, thấp nhất trong gần 3 tuần.

Tuy nhiên, chính tại vùng giá này, dòng tiền bắt đáy bắt đầu nhập cuộc mạnh mẽ. Các nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức đều đồng loạt giải ngân, tập trung vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và công nghệ. Sự trở lại của phe mua giúp thị trường nhanh chóng hồi phục, kéo VN-Index leo dốc liên tục và bất ngờ vượt tham chiếu trong những phút cuối.

Điểm đáng chú ý là lực cầu xuất hiện khá đồng đều, không mang tính cục bộ ở một nhóm ngành nhất định, góp phần kéo chỉ số lên vùng cao mới.

Dẫu vậy, thanh khoản trên toàn thị trường không tăng tương ứng, cho thấy dòng tiền vẫn đang giữ tâm thế thận trọng sau nhiều phiên biến động mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn hôm nay chỉ đạt khoảng 32.600 tỷ đồng , giảm 3% so với phiên trước, trong đó riêng HoSE đóng góp hơn 29.600 tỷ đồng .

Kết phiên, VN-Index tăng 27,96 điểm (+1,7%) lên 1.680,5 điểm, HNX-Index tăng 1,42 điểm (+0,5%), trong khi UPCoM-Index đi ngược xu hướng, giảm nhẹ 0,28 điểm (-0,3%) xuống 110,96 điểm.

Toàn thị trường ghi nhận 454 mã tăng (33 mã tăng trần), 892 mã giữ tham chiếu và 255 mã giảm (6 mã giảm sàn).

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục là động lực chính của đà phục hồi khi có 28/30 mã tăng giá, duy nhất SAB đứng giá và PLX giảm nhẹ. Nhờ đó, chỉ số VN30 bứt phá 48 điểm, chốt phiên tại 1.949 điểm.

Thị giá VJC đã tăng hơn gấp đôi chỉ sau 3 tháng gần nhất. Ảnh: TradingView.

Sau cú giảm sâu đầu phiên, hầu hết mã bluechip đều bật mạnh, trong đó 10 cổ phiếu dẫn đầu gồm VIC (+2,9%), VPB (+4,1%), VJC (tăng trần), FPT (+4,3%), TCB (+2,7%), VCB (+1,4%), MWG (+4%), HPG (+2,1%), STB (+4%) và BID (+1,6%).

Tâm điểm phiên giao dịch thuộc về VJC của Vietjet, khi mã chứng khoán này bất ngờ tăng trần lên 187.500 đồng/cổ phiếu, chính thức phá đỉnh thiết lập cách đây 7 năm và xác lập mức giá cao nhất trong lịch sử. Chỉ tính trong khoảng 3 tháng gần nhất, thị giá VJC đã tăng hơn gấp đôi.

Đà bứt phá của VJC cũng kéo khối tài sản của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo tăng mạnh. Với 47,4 triệu cổ phiếu VJC nắm giữ trực tiếp, tương đương hơn 8% vốn điều lệ, khối tài sản từ cổ phiếu VJC của bà Thảo trên sàn chứng khoán đã tăng hơn 500 tỷ đồng hôm nay, lên gần 8.900 tỷ đồng .

Đặc biệt, theo thống kê của Forbes, nữ tỷ phú USD Việt Nam hiện sở hữu 4,4 tỷ USD tài sản ròng, tăng 108 triệu USD trong 24 giờ qua, củng cố vị trí tỷ phú giàu thứ 2 tại Việt Nam, chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, người hiện sở hữu 20,4 tỷ USD tài sản ròng.

Với khối tài sản tăng mạnh gần đây, bà Thảo hiện xếp thứ 929 trong danh sách tỷ phú USD thế giới.

Trong phiên giao dịch hôm nay, một số cổ phiếu giảm điểm trở thành lực cản của thị trường như TCX (-3,8%), VPL (-1,2%), BSR (-1,3%), HT1 (-3,1%), HNA (-2,1%) và BBC (-6,1%).

Các nhà đầu tư nước ngoài đã cho thấy tín hiệu tích cực khi mua ròng mạnh 1.420 tỷ đồng trong phiên. Trong đó, FPT là tâm điểm hút tiền ngoại với giá trị mua ròng lên tới 1.241 tỷ đồng , theo sau là VRE (+ 239 tỷ đồng ) và VPB (+ 143 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng tại MBB (- 396 tỷ đồng ), CEO (- 120 tỷ đồng ) và SSI (- 102 tỷ đồng ).