Bà Nguyễn Thị Phương Thảo vừa có thêm công ty 100.000 tỷ

Cổ phiếu VJC tăng mạnh phiên thứ 4 liên tiếp, đưa thị giá lên 173.500 đồng/cổ phiếu, cao nhất 6 năm. Vốn hóa doanh nghiệp theo đó cũng vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ doanh nhân Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD thế giới của Forbes. Ảnh: HDB.

Ngày 16/10, cổ phiếu VJC của CTCP Hàng không Vietjet tiếp tục ghi nhận phiên giao dịch ấn tượng khi tăng hơn 6%, chốt ở mức 173.500 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng mạnh thứ 4 liên tiếp của cổ phiếu hàng không này, đưa thị giá VJC tăng tổng cộng hơn 30% chỉ trong chưa đầy một tuần. Với mức giá hiện tại, cổ phiếu Vietjet đang tiến rất gần đỉnh lịch sử được thiết lập vào đầu tháng 4/2018.

Đà bứt phá mạnh mẽ của cổ phiếu đã giúp vốn hóa thị trường của hãng hàng không giá rẻ này vượt mốc 102.000 tỷ đồng , củng cố vị thế là một trong những doanh nghiệp tư nhân niêm yết có giá trị vốn hóa lớn trên sàn HoSE.

Sự thăng hoa của VJC cũng kéo theo khối tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet, tăng mạnh. Theo dữ liệu cập nhật từ Forbes ngày 16/10, bà Thảo đang sở hữu khối tài sản ước tính 4,2 tỷ USD , đứng thứ 964 trong danh sách tỷ phú thế giới. Con số này giúp bà tiếp tục giữ vị trí người giàu thứ 2 Việt Nam, chỉ sau Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện vẫn là nữ tỷ phú USD đầu tiên và duy nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng người giàu toàn cầu của Forbes. Hồi giữa năm 2025, tạp chí này cũng vinh danh bà trong Top 50 phụ nữ giàu nhất thế giới ở vị trí thứ 42.

Cổ phiếu VJC đã tăng hơn 30% trong tháng 10. Ảnh: TradingView.

Tại Vietjet, bà Thảo đang trực tiếp nắm giữ hơn 47,4 triệu cổ phiếu VJC, tương đương 8,02% vốn điều lệ, và gián tiếp sở hữu gần 155 triệu cổ phiếu (26,2% vốn) thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny. Tổng cộng, nữ doanh nhân này nắm giữ hơn 202 triệu cổ phiếu Vietjet, với giá trị thị trường xấp xỉ 35.000 tỷ đồng theo mức giá hiện tại.

Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực hàng không, bà Nguyễn Thị Phương Thảo còn là Chủ tịch Tập đoàn Sovico - một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam. Bà cũng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch thường trực HDBank (HoSE: HDB), nơi bà và Sovico đang nắm giữ tổng cộng khoảng 582 triệu cổ phiếu HDB, tương ứng 16,6% vốn điều lệ. Với thị giá hiện nay, lượng cổ phiếu này có giá trị hơn 19.000 tỷ đồng .

Nếu cộng cả giá trị nắm giữ tại Vietjet và HDBank, tài sản niêm yết của bà Thảo trên sàn chứng khoán Việt Nam hiện vào khoảng 54.000 tỷ đồng , tương đương hơn 2,1 tỷ USD , chưa kể các khoản đầu tư và sở hữu khác trong hệ sinh thái Sovico.

Với riêng Vietjet, doanh nghiệp này đang vận hành 130 tàu bay hiện đại, khai thác 170 đường bay nội địa và quốc tế, phục vụ hơn 250 triệu lượt hành khách kể từ khi thành lập.