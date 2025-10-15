Cổ phiếu Vietjet (VJC) tiếp tục tăng trần phiên thứ 3 liên tiếp, đưa vốn hóa vượt 96.000 tỷ đồng và giúp tài sản Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo tăng vọt lên 4 tỷ USD.

Cổ phiếu Vietjet tăng trần 3 phiên liên tiếp. Ảnh: VJC.

Sau phiên lùi nhẹ hơn 4 điểm hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên 15/10 trong tâm thế thận trọng. Dòng tiền tham gia sớm nhưng quy mô vẫn nhỏ, chủ yếu tập trung ở một số mã vốn hóa vừa và nhỏ, khiến lực cầu không đủ mạnh để định hình xu hướng thị trường ngay từ đầu phiên.

VN-Index rung lắc mạnh ở vùng trên tham chiếu trong buổi sáng khi phe bán nhanh chóng tận dụng nhịp tăng kỹ thuật để chốt lời. Đà giảm dần rõ nét về cuối phiên sáng, kéo chỉ số lùi xuống dưới mốc tham chiếu trước giờ nghỉ trưa.

Bước sang phiên chiều, thị trường xuất hiện vài nỗ lực hồi phục, song dòng tiền yếu và thiếu sự đồng thuận từ nhóm cổ phiếu lớn khiến VN-Index không thể bứt phá. Các mã đầu ngành trong nhóm bất động sản, nguyên vật liệu và công nghệ tiếp tục bị bán mạnh. Sắc xanh lác đác ở một vài cổ phiếu riêng lẻ không đủ để vực dậy tâm lý chung.

Kết phiên, VN-Index giảm 3,11 điểm (-0,2%) xuống 1.797,95 điểm. HNX-Index tăng nhẹ 0,79 điểm (+0,3%) lên 276,12 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 0,83 điểm (-0,7%) còn 112,32 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường giảm mạnh 28% so với phiên trước, giá trị giao dịch 3 sàn đạt khoảng 41.100 tỷ đồng .

Bảng điện tử bị áp đảo bởi sắc đỏ với 456 mã giảm (trong đó 10 mã giảm sàn), 862 mã giữ tham chiếu và chỉ 282 mã tăng (gồm 25 mã tăng trần).

Riêng rổ VN30 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt khi chỉ có 12 mã tăng, 3 mã đứng giá và 15 mã giảm, kéo chỉ số đại diện giảm hơn 4 điểm xuống còn 2.009 điểm.

Sau chuỗi ngày liên tiếp “gánh vác” VN-Index, nhóm cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt quay đầu điều chỉnh, tạo áp lực lớn lên thị trường. Các mã trụ như VHM (-2,4%), VIC (-1,1%), VPL (-3,2%) và VRE (-2%) cùng nhau kéo chỉ số chính giảm tới 6,3 điểm.

Sức nặng này còn được cộng hưởng bởi loạt cổ phiếu lớn khác như VCB (-1%), FPT (-3%), GAS (-1,7%), BID (-0,6%), GVR (-1,4%) và MWG (-1,1%), khiến nỗ lực hồi phục chung bị bẻ gãy ngay trong phiên chiều.

Trái lại, nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò “bệ đỡ” hiếm hoi của thị trường với sắc xanh rõ nét ở VPB (+3,7%), CTG (+0,7%), MBB (+0,7%), HDB (+1,4%) và TPB (+2,6%). Bên cạnh đó, 5 mã tăng trần gồm VJC, GEE, GEX, KDH và CRV đã góp phần giúp chỉ số không rơi sâu hơn.

Thị giá VJC đã tăng hơn 60% trong năm nay. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm đáng chú ý nhất trong phiên vẫn thuộc về VJC - cổ phiếu đại diện cho hãng hàng không Vietjet - khi tiếp tục tăng trần phiên thứ 3 liên tiếp, lên 163.100 đồng/đơn vị. Nhờ chuỗi tăng mạnh này, vốn hóa thị trường của Vietjet đã vượt 96.000 tỷ đồng .

Đà bứt phá của VJC cùng cổ phiếu HDB của HDBank cũng trực tiếp kéo giá trị tài sản của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet, Phó chủ tịch HĐQT HDBank - tăng mạnh. Theo cập nhật thời gian thực của Forbes, tài sản ròng của bà Thảo hiện đạt 4 tỷ USD , tăng thêm khoảng 344 triệu USD chỉ sau một ngày, đưa bà trở lại nhóm 1.000 người giàu nhất thế giới.

Về giao dịch khối ngoại, lực bán có phần hạ nhiệt so với các phiên trước nhưng vẫn duy trì ở mức cao, với tổng giá trị bán ròng hơn 900 tỷ đồng . Tâm điểm bị bán mạnh là FPT (- 419 tỷ đồng ), KDH (- 262 tỷ đồng ) và HDB (-169 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại giải ngân mạnh vào TPB (+ 204 tỷ đồng ), SHB (+ 201 tỷ đồng ) và VCB (+ 99 tỷ đồng ).