'Vua thép' lãi cả nghìn tỷ nhờ nuôi gà, nuôi heo

Mảng nông nghiệp tiếp tục là “điểm sáng” trong bức tranh tài chính quý III/2025 của Hòa Phát khi mang về 1.297 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 90% so với cùng kỳ.

Hòa Phát thu hàng nghìn tỷ đồng từ mảng nông nghiệp mỗi năm. Ảnh: Nam Khánh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan tại mảng nông nghiệp với doanh thu thuần 6.259 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.297 tỷ đồng , tăng lần lượt 28% và 88% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, mảng kinh doanh này đóng góp tỷ trọng lớn thứ 2 với 6% và 11% vào doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất cho tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long.

Hòa Phát đánh giá mảng nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2025.

Thời gian vừa rồi, tập đoàn cho biết giá heo hơi duy trì ở mức cao đến từ sự thiếu hụt nguồn cung do dịch bệnh, thiệt hại từ thiên tai cũng như việc siết chặt quản lý thịt lậu và các quy định ngày càng chặt chẽ từ Luật Chăn nuôi 2025 khiến nhiều hộ chăn nuôi không đáp ứng yêu cầu phải ngừng hoạt động. Trong khi đó, bò Australia và gà lấy trứng vẫn duy trì sản lượng ổn định.

Việc sản xuất thức ăn chăn nuôi, tự chủ nguồn nguyên liệu giúp tập đoàn tối ưu chi phí và cải thiện biên lợi nhuận. Biên lợi nhuận thuần mảng nông nghiệp của Hòa Phát đạt mức 21%, phản ánh hiệu quả trong quản trị chi phí, tối ưu chuỗi sản xuất khép kín từ thức ăn chăn nuôi đến chăn nuôi thương phẩm.

Hiện tại, Nông nghiệp Hòa Phát đang nằm trong nhóm dẫn đầu về con giống trong chăn nuôi heo và về sản xuất thức ăn chăn nuôi, dẫn đầu trong cung cấp bò Australia nguyên con tại Việt Nam, đứng số 1 thị trường trứng gà sạch miền Bắc với sản lượng 336 triệu quả mỗi năm.

"VUA THÉP" HÒA PHÁT KIẾM BỘN TỪ MẢNG NÔNG NGHIỆP KQKD mảng nông nghiệp của Hòa Phát; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 9T/2025 Doanh thu tỷ đồng 7987 10554 7966 6758 6153 6909 6259 Lợi nhuận sau thuế

559 1677 718 22 181 1031 1297

Hoạt động chăn nuôi bò Australia của Hòa Phát bắt đầu từ năm 2016 với 3 trang trại công nghệ cao tại Hưng Yên, Quảng Trị (thuộc khu vực Quảng Bình cũ) và Đồng Nai. Các trang trại trải dài 3 miền với quy mô chăn nuôi hàng chục nghìn con mỗi lứa, hướng tới mở rộng tổng quy mô lên 150.000 con mỗi năm.

Hòa Phát chính thức gia nhập lĩnh vực nông nghiệp từ tháng 3/2015, khi thành lập Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên. Đến tháng 2/2016, CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát ra đời, đóng vai trò điều phối toàn bộ hệ thống công ty trong mảng này.

Tới năm 2021, quá trình tái cấu trúc theo mô hình 5 tổng công ty chuyên biệt được hoàn tất, trong đó Tổng công ty Nông nghiệp Hòa Phát - CTCP Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) là đơn vị phụ trách toàn bộ mảng nông nghiệp.

Nông nghiệp Hòa Phát hiện là pháp nhân đóng vai trò điều phối toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp của tập đoàn, hiện quản lý 4 công ty con gồm: Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên, CTCP Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát, Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát và Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ.

Giữa tháng 9, Nông nghiệp Hòa Phát đã chính thức nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Nông nghiệp Hòa Phát dự kiến chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Nguồn vốn huy động được sẽ ưu tiên góp vốn vào các trang trại, nhà máy thức ăn chăn nuôi, và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Nguồn vốn từ IPO cũng nhằm mở rộng quy mô sản xuất, tối ưu chuỗi cung ứng và đầu tư vào khu vực miền Trung - miền Nam.

Theo kế hoạch, Nông nghiệp Hòa Phát sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) sớm nhất vào tháng 12/2025 với mã dự kiến là HPA.