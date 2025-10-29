Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai 'tím trần'

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 29/10 với sắc xanh. Tâm điểm chú ý thuộc về cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai khi tăng kịch trần lên mức cao nhất trong nửa tháng.

Hoàng Anh Gia Lai của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức vừa công bố loạt kế hoạch mở rộng quy mô đầu tư cà phê và niêm yết các công ty thành viên. Ảnh: Quang Thịnh.

Sau phiên tăng bùng nổ hơn 27 điểm hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 29/10 với tâm lý thận trọng bao trùm. Dòng tiền đứng ngoài vẫn chưa sẵn sàng nhập cuộc mạnh, khiến VN-Index liên tục trồi sụt quanh ngưỡng tham chiếu trong gần hết giờ giao dịch buổi sáng.

Tuy nhiên, trạng thái giằng co này không kéo dài quá lâu. Khi lực cầu chủ động bắt đầu gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và một số mã đầu ngành, cục diện thị trường đã nhanh chóng thay đổi.

Sắc xanh lan tỏa dần trên bảng điện tử, giúp VN-Index thoát khỏi vùng lình xình và mở rộng biên độ tăng điểm. Dòng tiền dù vẫn mang tính chọn lọc nhưng đã có sự luân chuyển sang nhiều nhóm ngành, thể hiện sự cải thiện nhất định về tâm lý nhà đầu tư.

Bước sang phiên chiều, đà tăng tiếp tục được củng cố. Có thời điểm, VN-Index tăng hơn 15 điểm, áp sát ngưỡng tâm lý 1.700 điểm khi lực cầu đổ mạnh vào nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng vào cuối phiên đã khiến thị trường mất cân bằng tạm thời và thu hẹp phần lớn mức tăng.

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức trung bình, với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 28.300 tỷ đồng , giảm so với phiên liền trước. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang thăm dò, chưa thực sự quay lại mạnh mẽ, khiến xu hướng chung của thị trường thiếu sự ổn định rõ ràng.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,33 điểm (+0,3%) lên 1.685,83 điểm; HNX-Index tăng 1,26 điểm (+0,5%) lên 268,04 điểm; UPCoM-Index tăng 1,68 điểm (+1,5%) lên 112,64 điểm. Sắc xanh chiếm ưu thế khi toàn thị trường ghi nhận 537 mã tăng (trong đó có 39 mã tăng trần), 850 mã giữ tham chiếu và 214 mã giảm (gồm 8 mã giảm sàn).

Riêng rổ VN30 ghi nhận 22 mã tăng, 7 mã giảm và chỉ có ACB đứng giá. Tuy vậy, chỉ số VN30-Index chỉ nhích nhẹ 0,5 điểm lên 1.949 điểm, cho thấy dòng tiền lớn vẫn phân hóa và chưa tạo được động lực bứt phá mạnh.

VN-index rung lắc trước mốc 1.700 điểm. Ảnh: TradingView.

Áp lực cản đà tăng của VN30-Index nói riêng và VN-Index nói chung chủ yếu đến từ các cổ phiếu "họ Vin" như VIC (-3,7%), VHM (-3%), VRE (-2,3%) và VPL (-1%). Ngoài nhóm này, thị trường còn chịu tác động tiêu cực từ HVN (-1,8%), FPT (-0,5%), VIX (-1,6%), VIB (-1%), SSI (-0,7%) và FRT (-2%), khiến đà tăng của VN-Index bị kìm hãm đáng kể.

Ngược lại, một loạt cổ phiếu ngân hàng và hàng không trở thành lực đỡ chính giúp thị trường duy trì sắc xanh. Nổi bật là VJC (+4,1%), HDB (+3,7%), BSR (tăng trần) trong khi các mã lớn khác như VCB (+1,2%), BID (+1,9%), CTG (+1,3%), HPG (+1,7%), LPB (+2,1%), VPB (+1,4%) và MBB (+1,5%) đều góp phần giữ nhịp cho chỉ số chung.

Đáng chú ý, cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục thu hút mạnh sự quan tâm của giới đầu tư khi tăng kịch biên độ lên 16.950 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong nửa tháng qua.

Diễn biến tích cực này xuất hiện trong bối cảnh doanh nghiệp của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) công bố loạt kế hoạch mở rộng quy mô đầu tư và niêm yết các công ty thành viên trong những năm tới.

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến niêm yết Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai vào năm 2026, và CTCP Gia Súc Lơ Pang vào năm 2027. Song song, tập đoàn này đang đẩy mạnh chiến lược đầu tư nông nghiệp với trọng tâm là cây cà phê và sầu riêng.

Hoạt động giao dịch của khối ngoại cũng có sự đảo chiều rõ nét. Sau phiên mua ròng mạnh mẽ hôm qua, khối này quay đầu bán ròng gần 900 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung tại MBB (- 148 tỷ đồng ), VIX (- 137 tỷ đồng ), SSI (- 130 tỷ đồng ), HPG (- 123 tỷ đồng ).

Trong khi đó, HDB được gom ròng 166 tỷ đồng , FPT (+ 117 tỷ đồng ), VJC (+ 45 tỷ đồng ).