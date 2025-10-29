Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

FPT bắt tay quỹ đầu tư 90 tỷ USD

  • Thứ tư, 29/10/2025 15:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tập đoàn FPT vừa ký kết thỏa thuận Đối tác Bạch kim với Clearlake Capital Group - quỹ đầu tư toàn cầu quản lý tài sản hơn 90 tỷ USD, đồng sở hữu CLB bóng đá Chelsea.

Đại diện CLB Chelsea và FPT trên sân Stamford Bridge trong sự kiện công bố hợp tác hồi tháng 4. Ảnh: FPT.

Theo thỏa thuận, Tập đoàn FPT (HoSE: FPT) sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ, chuyển đổi số ứng dụng AI giúp các công ty trong danh mục đầu tư của Clearlake Capital Group tăng trưởng.

Hợp tác chiến lược này được đánh giá là bước tiến quan trọng của FPT tại thị trường châu Âu, Mỹ cũng như mở rộng hoạt động cung cấp các dịch vụ, giải pháp, nền tảng công nghệ tiên tiến cho các ngành kinh tế khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế tư nhân.

Quỹ Clearlake chuyên quản lý các danh mục đầu tư tích hợp bao gồm cổ phần tư nhân, tín dụng thanh khoản, tín dụng tư nhân và nhiều chiến lược tài chính khác. Được thành lập vào năm 2006, Clearlake Capital có trụ sở chính tại thành phố Santa Monica (Mỹ) cùng mạng lưới văn phòng tại Dallas, New York, London, Dublin, Luxembourg, Abu Dhabi, Singapore và trực tiếp hoặc cùng hợp tác thực hiện 400 thương vụ đầu tư trên toàn thế giới với tổng tài sản quản lý hơn 90 tỷ USD.

Tập đoàn cho biết trở thành Đối tác Bạch kim của Clearlake là dấu ấn quan trọng trong hành trình hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn chuyển đổi số toàn cầu, tạo ra những giá trị kinh doanh hiệu quả và lâu dài cho cộng đồng dựa trên công nghệ.

"Với chiến lược AI-First, chúng tôi mong muốn đưa các giải pháp và dịch vụ tiên tiến đến với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái mà Clearlake đầu tư, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng bền vững”, ông Phạm Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn FPT kiêm Tổng giám đốc FPT Software, chia sẻ.

Trước đó, FPT cũng đã công bố là Đối tác Cấp cao (Principal Partner) của CLB bóng đá Chelsea, đảm nhận vai trò chuyển đổi số toàn diện mang lại hiệu quả vượt trội trong vận hành, quản trị cho CLB bóng đá hàng đầu thế giới này.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

fpt áo đấu chelsea Tiền mã hóa FPT fpt chelsea clearlake capital

