Thủ Thiêm được 'ưu ái'

Nằm bên bờ sông Sài Gòn, liền kề trung tâm quận 1 (cũ), khu đô thị Thủ Thiêm đang được TP.HCM triển khai các phần việc cần thiết để xây dựng hoàn thành trước năm 2030.

Đây là một trong những nội dung được Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra mới đây.

Cụ thể, theo Bí thư TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP và các sở, ngành tập trung triển khai các phần việc cần thiết, qua đó tạo dư địa phát triển khu đô thị Thủ Thiêm trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố.

Bí thư Quang yêu cầu trong năm 2026 phải xây dựng sơ đồ Gantt (biểu đồ theo dõi tiến độ) để tập trung xây dựng, khởi công, triển khai các dự án lớn tại khu đô thị Thủ Thiêm như Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM, cầu Thủ Thiêm 4, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, và các nhà ga kết nối hệ thống đường sắt đô thị qua khu vực này.

Có gì ở khu đô thị Thủ Thiêm?

Khu đô thị Thủ Thiêm nằm trên bán đảo Thủ Thiêm thuộc TP Thủ Đức (cũ). Với diện tích lên đến 930 ha, đây là một trong những dự án quy mô của TP.HCM. Dự án được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch từ năm 1996, ban đầu gồm 5 khu chức năng, sau đó điều chỉnh thành 8 khu chức năng như hiện nay.

Sau hơn 3 thập kỷ triển khai, khu đô thị Thủ Thiêm đã hình thành một số dự án quy mô lớn. Nổi bật là khu đô thị Sala do Tập đoàn Thaco phát triển trên quỹ đất hơn 150 ha tại lõi trung tâm Thủ Thiêm, với hệ thống căn hộ, biệt thự và tiện ích đồng bộ, hiện đại.

Hay đại dự án Metropole của Sơn Kim Land đã khai thác nhiều block căn hộ, tòa nhà văn phòng đạt chuẩn quốc tế, trở thành nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - giải trí lớn.

Bên cạnh đó, các khu phức hợp cao cấp The River Thủ Thiêm và Thủ Thiêm Zeit River cũng góp phần định hình Thủ Thiêm như một khu dân cư và trung tâm tài chính - thương mại cao cấp hàng đầu của thành phố.

Theo quy hoạch, phần diện tích đất khai thác thương mại tại Thủ Thiêm chỉ chiếm chưa đến 30%. Phần lớn quỹ đất được ưu tiên dành cho các công trình công cộng và dịch vụ đô thị mà khu trung tâm thành phố hiện hữu còn thiếu hoặc khó mở rộng, như công viên ven sông Sài Gòn, quảng trường trung tâm thành phố tại Thủ Thiêm, Trung tâm Tài chính Quốc tế, Trung tâm Hội nghị - Triển lãm quốc tế, Cung Thiếu nhi và các khu lâm viên sinh thái.

Loạt dự án quy mô lớn tại khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Về hạ tầng giao thông, những năm qua, cầu Thủ Thiêm 1, cầu Ba Son và hầm Thủ Thiêm là 3 công trình giao thông giúp kết nối Thủ Thiêm với trung tâm thành phố.

Ngoài các công trình hiện hữu, TP.HCM đang đẩy mạnh đầu tư loạt dự án hạ tầng mới tại đây. Đáng chú ý là cầu Thủ Thiêm 4 được UBND TP.HCM yêu cầu hoàn thành nhanh chóng để đồng bộ hạ tầng đô thị phía đông - nam.

Với vốn đầu hơn 5.063 tỷ đồng , công trình dự kiến lựa chọn nhà thầu và khởi công vào quý IV/2026, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2028.

Cùng với đó là cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng , dự kiến hoàn thành năm 2027.

Nút giao An Phú đang được xây dựng nhằm tăng khả năng kết nối Thủ Thiêm với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, giảm áp lực giao thông khu vực.

Bên cạnh hạ tầng đường bộ, khu đô thị Thủ Thiêm còn có các tuyến metro đi qua. Cạnh nút giao An Phú là ga Thủ Thiêm, quy mô khoảng 17 ha, được quy hoạch là điểm cuối tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, phục vụ hai tuyến đường sắt khác là Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến metro số 2 giai đoạn 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm).

Hiện, Tập đoàn Thaco đang đề xuất đầu tư tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT. Khi được chấp thuận, Thaco sẽ khởi công đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm ngày 30/4, còn tuyến Thủ Thiêm - Long Thành dự kiến khởi công ngày 30/6.

Tăng tốc phát triển khu đô thị Thủ Thiêm

Theo ông Ngô Anh Vũ, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM, tổng thể quy hoạch khung giao thông, hạ tầng, khu chức năng tại khu đô thị Thủ Thiêm đang bám sát đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư vào khu đô thị cũng được kiểm soát quy hoạch chặt chẽ.

"Tuy nhiên, dù sở hữu vị trí, hạ tầng tốt, tốc độ phát triển của Thủ Thiêm khá chậm, chưa tương xứng. Quỹ đất phát triển không quá nhiều nhưng hiện chưa được lấp đầy", ông Vũ nhấn mạnh.

Vị viện trưởng còn chỉ ra dọc theo các trục chính của khu vực này vẫn còn nhiều lô đất trống trong khi đất đã đầy đủ hạ tầng, nhất là phân khu dân cư phía bắc Thủ Thiêm. Qua đó, ông kỳ vọng việc TP.HCM triển khai Trung tâm Tài chính Quốc tế cùng các tuyến metro tại Thủ Thiêm sẽ trở thành cú hích thu hút dòng vốn và thúc đẩy hoàn thiện đầu tư xây dựng trong giai đoạn tới.

Những lô đất đắc địa còn bỏ trống tại khu đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sau khi TP.HCM mở rộng không gian phát triển, khu đô thị Thủ Thiêm tiếp tục giữ vai trò đặc biệt về vị trí địa lý lẫn định hướng phát triển. Việc đặt Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM ở Thủ Thiêm sẽ tạo điều kiện thu hút dòng vốn lớn, các nhà đầu tư có yêu cầu cao và nâng cao vị thế của thành phố.

Cùng với đó, hàng loạt dự án hạ tầng, giao thông, không gian công cộng và dịch vụ đô thị được triển khai đồng bộ, hướng tới một khu đô thị hiện đại, văn minh và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng hoàn thiện khu đô thị Thủ Thiêm trước năm 2030, TP.HCM đã thành lập tổ công tác điều hành xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm tổ trưởng, với sự tham gia của các phó chủ tịch và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng thời, TP.HCM cũng tăng tốc tiến hành nhiều đầu việc để đạt được mục tiêu. Cụ thể, khẩn trương xúc tiến các thủ tục đầu tư xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế, quy hoạch xây dựng các tuyến metro, thúc đẩy dự án lâm viên sinh thái, quảng trường trung tâm, trung tâm triển lãm kiến trúc...

TP.HCM cũng đẩy mạnh công tác đấu giá, đấu thầu tại các khu đất ở Thủ Thiêm để đẩy mạnh đầu tư; kiến nghị tháo gỡ vướng mắc tiền sử dụng đất bổ sung cho nhiều nhà đầu tư, dự án Eco Smart, Empire City...

Năm nay, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu ngay trong quý I/2026, các sở, ngành tập trung giải quyết những dự án tồn đọng, ưu tiên xử lý vướng mắc ở khu đô thị Thủ Thiêm để đầu tư xây dựng nơi đây xứng tầm trung tâm thành phố mới.