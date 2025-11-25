Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TP.HCM sắp đấu giá 7 lô 'đất vàng' tại Thủ Thiêm

7 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được TP.HCM đấu giá vào năm sau. Trong số này, 3 lô từng được trả giá kỷ lục nhưng sau đó bị doanh nghiệp trúng đấu giá bỏ cọc.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo xây dựng kế hoạch đấu giá chi tiết đối với 7 lô đất ở Thủ Thiêm.

Danh mục các khu đất được đưa ra đấu giá tới đây gồm lô 3-8, 3-9, 3-12 (khu chức năng số 3); lô 7-1, 7-17 (khu chức năng số 7); lô 1-12 (khu chức năng số 1) và lô 4-21 (khu chức năng số 4). Các lô đất trên đều đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cơ bản hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, 3 lô 3-8, 3-9 và 3-12 từng được đấu giá thành công vào cuối năm 2021 nhưng sau đó bị doanh nghiệp trúng đấu giá bỏ cọc.

Bên cạnh kế hoạch đấu giá mới, TP.HCM yêu cầu lãnh đạo phường An Khánh phối hợp Ban Quản lý phát triển đô thị thành phố đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với lô 1-20; đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại lô 3-17 (khu chức năng số 3) và lô 5-3 (khu chức năng số 5) để đủ điều kiện triển khai các bước tiếp theo.

Sở Tài chính được giao lập danh mục kêu gọi đầu tư và tổ chức đấu thầu các dự án có sử dụng đất tại khu phức hợp thể thao - giải trí thuộc Khu chức năng 2c, cùng 3 lô 8-1, 8-2, 8-3 trong dự án Khu lâm viên sinh thái.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, sớm trình UBND TP.HCM xem xét để triển khai hoạt động đấu giá.

Diệu Thanh

