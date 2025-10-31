TP.HCM sắp đấu giá loạt lô đất, dự thu hơn 23.000 tỷ đồng

TP.HCM ưu tiên hoàn tất thủ tục để đấu giá 3 lô đất Thủ Thiêm và 7 khu đất khác trong các tháng cuối năm với tổng số tiền khoảng 23.192 tỷ đồng.

TP.HCM đang đẩy nhanh hoàn tất thủ tục để tiến hành đấu giá 3 lô đất ở Thủ Thiêm, sau khi dời thời điểm đấu giá vào tháng 6. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chia sẻ tại phiên họp UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm diễn ra sáng 31/10, ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết tổng thu ngân sách 10 tháng của thành phố đạt khoảng 652.500 tỷ đồng , chiếm trên 97% dự toán Trung ương giao và bằng 115,5% cùng kỳ.

Lãnh đạo Sở Tài chính nhấn mạnh kết quả này đạt được chủ yếu nhờ vào khoản thu đột biến từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; đặc biệt là khoản nộp từ dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Thành phố đã thu 21.700 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 5.655 tỷ đồng tiền thuê đất từ dự án này.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm, đơn vị đã xác định giá đất cụ thể cho 62 dự án, mang lại tổng số thu dự kiến 64.200 tỷ đồng . Trong đó, tại TP.HCM cũ có 9 dự án đã duyệt, đạt 52.599 tỷ đồng ; Bình Dương cũ có 46 dự án đạt 7.485 tỷ đồng ; Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 7 dự án đạt 4.116 tỷ đồng .

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết đang khẩn trương đăng thông tin chào thầu để chọn đơn vị tư vấn xác định lại giá đất đối với 37/53 cơ sở nhà, đất.

Đối với 3 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (1.2, 1.3, 3.5), thành phố sẽ ưu tiên hoàn tất thủ tục để tổ chức đấu giá.

Trước đó, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết giá khởi điểm của các lô đất này dự kiến trên 5.000 tỷ đồng , dựa trên bảng giá đất của thành phố.

Lô 1.2 có diện tích gần 7.900 m2 và lô 1.3 rộng hơn 5.000 m2 đều được quy hoạch thành khu dân cư đa chức năng. Trong khi đó, lô 3.5 rộng hơn 6.400 m2 sẽ trở thành khu nhà ở chung cư hỗn hợp kết hợp thương mại dịch vụ.

TP.HCM cũng ưu tiên hoàn thành thủ tục để chuẩn bị đấu giá 3.790 căn hộ chung cư tại lô R1, R2, R3, R4, R5 thuộc Khu tái định cư Bình Khánh (phường An Khánh) có diện tích 38,4 ha.

Bên cạnh đó, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ đấu giá 7 khu đất khác dự kiến trong quý cuối năm với tổng số tiền khoảng 23.192 tỷ đồng .

Sau sáp nhập, TP.HCM đặt mục tiêu thu ngân sách khoảng 679.000 tỷ đồng . Về nguồn thu từ đất, năm nay thành phố dự kiến thu hơn 86.000 tỷ đồng từ hoạt động xác định giá đất cụ thể cho 153 công trình, dự án trên địa bàn.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ cho hay kết quả thu ngân sách của thành phố là điểm sáng trong 10 tháng đầu năm nay. Ông đề nghị các sở, ngành tiếp tục khẩn trương hoàn thiện xác định giá đất cho các dự án để góp phần tăng thêm nguồn thu cho năm nay.