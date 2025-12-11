Việt Nam vừa có thêm doanh nghiệp tỷ USD

Ngày 11/12, VPBankS chính thức niêm yết gần 1,9 tỷ cổ phiếu trên HoSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa hơn 64.000 tỷ đồng (khoảng 2,4 tỷ USD).

HoSE hiện có 50 doanh nghiệp có vốn hóa tỷ USD. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 11/12, 1,875 tỷ cổ phiếu VPX của CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động trong phiên đầu tiên là 20%.

Kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu VPX tạm dừng ở mốc 30.800 đồng/đơn vị, giảm hơn 9% so với tham chiếu. Vốn hóa tương đương gần 58.000 tỷ đồng , khoảng 2,2 tỷ USD .

Phiên niêm yết và giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VPX diễn ra sau chưa đầy 30 ngày kể từ khi VPBankS hoàn tất thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục, huy động gần 12.713 tỷ đồng . Thương vụ thu hút dòng vốn lớn từ các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, bao gồm cả những “ông lớn” như Dragon Capital và Chứng khoán VIX.

Đi vào hoạt động từ năm 2022, VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái ngân hàng VPBank. Từ quy mô vốn chỉ vài trăm tỷ đồng, sau hơn 3 năm, VPBankS đã trở thành một trong 3 công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất.

Với sự hậu thuẫn lớn từ ngân hàng mẹ VPBank, VPBankS nhanh chóng vào nhóm dẫn đầu ở nhiều mảng kinh doanh như cho vay ký quỹ (margin), ngân hàng đầu tư (IB).

Kết thúc 9 tháng năm nay, công ty ghi nhận lợi nhuận 3.260 tỷ đồng , gấp 4 lần cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 62.100 tỷ đồng , bao gồm gần 27.000 tỷ đồng dư nợ cho vay margin, xếp thứ 3 toàn ngành.

Với nguồn vốn được bổ sung sau thương vụ IPO, tổng hạn mức cho vay margin của VPBankS được mở rộng lên hơn 66.000 tỷ đồng và hạn mức cho vay còn lại khoảng 40.000 tỷ đồng .

Về định hướng kinh doanh, công ty tập trung vào 4 trụ cột là ngân hàng đầu tư, cho vay margin, tự doanh và môi giới, hướng đến mục tiêu duy trì tăng trưởng kép 32%/năm, tới năm 2030 dẫn đầu ngành chứng khoán về tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế.