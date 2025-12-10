Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

VN-Index lao dốc

  • Thứ tư, 10/12/2025 16:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thị trường chứng khoán ngày 10/12 trải qua phiên giao dịch tiêu cực nhất trong vòng một tháng khiến VN-Index giảm mạnh tới 28,19 điểm.

Cổ phiếu VIC bất ngờ giảm sàn xuống 148.800 đồng/đơn vị. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch tiêu cực nhất trong vòng một tháng, diễn biến đúng vào thời điểm tâm lý nhà đầu tư đã lung lay sau khi chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp bị chặn lại hôm qua.

Không khí bi quan nhanh chóng bao trùm bảng điện ngay từ đầu phiên, khiến VN-Index trượt dưới tham chiếu từ những phút đầu tiên và liên tục mở rộng đà giảm trong suốt thời gian còn lại của ngày.

Yếu tố đáng lưu ý là sự vắng bóng gần như hoàn toàn của nhóm cổ phiếu "họ Vin", vốn là lực kéo chính giúp VN-Index duy trì nhịp tăng gần một tháng qua. Khi nhóm dẫn dắt không nhập cuộc, lực đỡ trở nên thiếu hụt và những nhịp phục hồi nhỏ từ một vài cổ phiếu vốn hóa lớn không đủ sức xoay chuyển trạng thái chung của thị trường.

VN-Index vì thế rơi vào trạng thái suy yếu kéo dài và gần như không có điểm tựa để hồi phục.

Thanh khoản tiếp tục là "điểm nghẽn", cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát thay vì tham gia bắt đáy. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt 21.300 tỷ đồng, mức thấp nhất trong hai tuần. Việc thanh khoản co hẹp trong bối cảnh thị trường điều chỉnh sâu làm lộ rõ tâm lý thận trọng, thậm chí phòng thủ của nhà đầu tư.

Kết phiên, VN-Index giảm 28,19 điểm (-1,6%) xuống 1.718,98 điểm; HNX-Index giảm 0,66 điểm (-0,3%) xuống 256,48 điểm; UPCoM-Index giảm 0,57 điểm (-0,5%) xuống 119,11 điểm.

Dù bảng điện có sự phân hóa nhất định, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế. Toàn thị trường chứng kiến tổng cộng 323 mã tăng (21 mã tăng trần), 878 mã đứng giá và 400 mã giảm (22 mã giảm sàn).

Rổ VN30 phản ánh tương đối rõ trạng thái thị trường khi ghi nhận 14 mã tăng, 4 mã đi ngang và 12 mã giảm. Tuy số lượng mã tăng nhỉnh hơn, phần lớn nhóm giảm nằm ở các cổ phiếu có tỷ trọng lớn, kéo chỉ số VN30 lùi hơn 26 điểm, xuống còn 1.946 điểm.

pham nhat vuong anh 1

Cổ phiếu VIC "nằm sàn" sau chuỗi ngày thăng hoa. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo lùi VN-Index trong phiên 10/12 chủ yếu xuất phát từ nhóm cổ phiếu "họ Vin": VIC và VPL giảm sàn, VHM mất 3,7% và VRE lao dốc 6,3%. Chỉ riêng 4 mã này đã "đè" VN-Index gần 18 điểm, qua đó định hình xu hướng chung của toàn thị trường trong phần lớn thời gian giao dịch.

Với VIC của Vingroup, sau 3 phiên tăng mạnh liên tiếp, cổ phiếu này bất ngờ trở thành tâm điểm chốt lời. Dữ liệu cho thấy VIC dẫn đầu thị trường về giá trị khớp lệnh, đạt 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, khối lượng giao dịch thỏa thuận cũng tăng vọt với hơn 8,6 triệu cổ phiếu được sang tay, tổng trị giá khoảng 1.340 tỷ đồng.

Dù vậy, với giá 148.800 đồng/đơn vị, VIC vẫn đang quanh vùng đỉnh lịch sử. Vốn hóa Vingroup thu hẹp nhẹ sau phiên hôm nay, nhưng vẫn ở ngưỡng 1,1 triệu tỷ đồng.

Nhịp điều chỉnh của VIC cũng phản ánh trực tiếp lên tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Theo ước tính của Forbes, khối tài sản của ông giảm hơn 600 triệu USD trong ngày, xuống còn khoảng 26,5 tỷ USD. Dù vậy, quy mô này vẫn đủ giữ ông trong nhóm 85 người giàu nhất thế giới, chỉ lùi 5 bậc so với hôm qua.

Với thị trường chung, tác động tiêu cực không chỉ đến từ "họ Vin". Loạt cổ phiếu trụ khác như GEE (-6,8%), SAB (-3,4%), FPT (-1,3%), VJC (-1,7%), MWG (-1,2%) và GEX (-3,3%) cũng đồng loạt suy yếu, khiến áp lực giảm giá lan rộng.

Ở chiều hỗ trợ, nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận sắc xanh, gồm MBB (+1,8%), HDB (+2,1%), CTG (+0,8%), VPB (+0,9%), HPG (+1%), BID (+0,7%), VCB (+0,3%), VNM (+1%), SSI (+1,7%) và TCX (+0,9%). Tuy nhiên, lực đỡ từ nhóm này vẫn quá nhỏ so với quy mô thiệt hại ở các mã dẫn dắt, khiến VN-Index không thể thu hẹp đà giảm.

Giao dịch khối ngoại duy trì chiều bán ròng 360 tỷ đồng, dù mức độ đã giảm đáng kể so với phiên trước. Áp lực bán tập trung tại VIC (-307 tỷ đồng), STB (-159 tỷ đồng) và VCB (-86 tỷ đồng).

Ngược lại, dòng tiền ngoại có xu hướng bắt đáy tại MBB (+241 tỷ đồng), HPG (+152 tỷ đồng) và VJC (+77 tỷ đồng).

'Vua cá tra' một thời rời sàn chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của một loạt doanh nghiệp, bao gồm những cái tên nổi tiếng như Apax Holdings hay Thủy sản Hùng Vương.

7 giờ trước

Vingroup lập kỷ lục mới

Không chỉ cổ phiếu VIC lập kỷ lục giá đóng cửa mới ở 160.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa Tập đoàn Vingroup cũng đã chính thức thiết lập kỷ lục trên 1,2 triệu tỷ đồng.

26:1546 hôm qua

Loạt thương hiệu Việt nổi tiếng trong tay người Nhật

Việc Kokuyo bày tỏ tham vọng thâu tóm Thiên Long cho thấy dòng vốn Nhật đang mở rộng lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, trong đó chủ yếu hướng tới các thương hiệu lâu đời.

12 giờ trước

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

phạm nhật vượng Phạm Nhật Vượng Tiền mã hóa Vingroup Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn vingroup vic

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý