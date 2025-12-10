'Vua cá tra' một thời rời sàn chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của một loạt doanh nghiệp, bao gồm những cái tên nổi tiếng như Apax Holdings hay Thủy sản Hùng Vương.

Chủ tịch Thủy sản Hùng Vương Dương Ngọc Minh. Ảnh: Thaco.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã ban hành quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Đầu tư Apax Holdings, CTCP Thủy sản Hùng Vương, CTCP Cơ điện Xây dựng.

CTCP Hùng Vương (UPCoM: HVG) từng được mệnh danh là "vua cá tra" của đại gia Dương Ngọc Minh. Doanh nghiệp được thành lập năm 2003 và nhanh chóng vươn lên vị thế dẫn đầu ngành xuất khẩu cá tra của Việt Nam.

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của "vua cá tra" bắt đầu gặp khó từ năm 2015 sau thời gian mở rộng sang nhiều lĩnh vực nhưng không hiệu quả, nhường lại vị trí đầu ngành cho CTCP Vĩnh Hoàn.

Hùng Vương cũng từng được Tập đoàn Thaco rót vốn đầu năm 2020 thông qua việc mua cổ phần trực tiếp và liên kết hợp tác qua công ty con Thadi. Theo thỏa thuận, Thaco và những cổ đông liên quan sẽ sở hữu 35% cổ phần Hùng Vương và tham gia hoạt động điều hành, quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến cuối 2020, Thaco bất ngờ thoái vốn và không còn là cổ đông lớn tại đây.

Tháng 8/2020, hơn 227 triệu cổ phiếu HVG chính thức bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE. Từ đó, HVG chuyển đăng ký giao dịch sang UPCoM. Tuy vậy, việc công bố thông tin vẫn chậm trễ dẫn đến việc bị duy trì diện đình chỉ giao dịch.

Trong khi đó, Apax Holdings (UPCoM: IBC) do ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) làm đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT. Công ty chào sàn năm 2017 với mức giá trên 20.000 đồng/cổ phiếu.

Đến năm 2022, IBC đã giảm sàn 25 phiên liên tục do cổ phiếu bị bán giải chấp khi Shark Thủy vướng lùm xùm huy động vốn từ nhiều người và bị khởi tố vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản với con số ước tính đến 7.600 tỷ đồng .

Thị giá IBC đã rơi từ vùng 20.000 đồng xuống dưới vùng 1.700 đồng/cổ phiếu. Mã chứng khoán này cũng buộc phải rời sàn HoSE xuống giao dịch tại UPCoM, nhưng tiếp tục bị đình chỉ giao dịch do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng hủy tư cách đại chúng với Tổng công ty Cơ điện Xây dựng từ ngày 8/12.

Trước đó, CTCP Bibica (HoSE: BBC) và CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW) chính thức bị hủy tư cách công ty đại chúng kể từ ngày 5/12.

Lý do Bibica rời sàn chứng khoán đến từ việc PAN Group nắm 98,3% vốn cổ phần của doanh nghiệp.

Tỷ lệ sở hữu gần như tuyệt đối này khiến Bibica không còn đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu để duy trì tư cách công ty đại chúng, cụ thể là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do ít nhất 100 nhà đầu tư nhỏ nắm giữ, theo Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2024.

Do tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng rất thấp, thanh khoản cổ phiếu BBC của Bibica nhiều năm qua rất ít.

Gần đây, Tập đoàn Sari Murni Abadi (SMA) - nhà sản xuất snack Momogi nổi tiếng của Indonesia - công bố vừa mua lại Bibica từ Tập đoàn PAN.

Thương vụ này đánh dấu sự rút lui của PAN Group khỏi Bibica sau 8 năm, đồng thời mở đường cho tập đoàn Indonesia thâm nhập sâu rộng vào thị trường bánh kẹo Việt Nam. Giá trị thương vụ chưa được công bố.

Công ty Nước sạch Sông Đà cũng rời khỏi sàn chứng khoán với lý do tương tự Bibica. Tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại doanh nghiệp này hiện chỉ còn 1,59%, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu 10% theo quy định. Trong khi đó, 98,41% vốn điều lệ của Nước sạch Sông Đà nằm trong tay hai tổ chức lớn là CTCP Hạ tầng Gelex (62,46%) và Công ty TNHH Nước sạch REE (35,95%).