Foxconn, Luxshare tính sản xuất hàng triệu máy chơi game tại Việt Nam

  • Chủ nhật, 7/12/2025 19:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Foxconn và Luxshare đang lên kế hoạch nâng mạnh sản lượng thiết bị chơi game tại Việt Nam, củng cố vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các "ông lớn" đang tăng cường năng lực lắp ráp, gia công tại Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, dựa trên các tài liệu gửi tới chính quyền địa phương, Foxconn và Luxshare dự kiến bổ sung thêm hàng triệu thiết bị chơi game vào sản lượng hàng năm tại Việt Nam, qua đó củng cố vai trò của Việt Nam trong nguồn cung máy chơi game toàn cầu.

Cụ thể, Fushan Technology, một công ty con của Foxconn, đang xin phép mở rộng sản xuất để đạt công suất tối đa 4,8 triệu thiết bị chơi game Microsoft Xbox mỗi năm cùng linh kiện và một số thiết bị điện tử chưa được nêu rõ. Thông tin được nêu trong văn bản doanh nghiệp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, nơi đặt cụm nhà máy của công ty.

Riêng Luxshare-ICT của Trung Quốc cho biết đang lên kế hoạch sản xuất tối đa 4,5 triệu thiết bị chơi game (không nêu rõ thương hiệu thiết bị) mỗi năm tại một nhà máy ở Việt Nam từ năm sau, theo đề xuất gửi tới chính quyền tỉnh Bắc Ninh.

Dấu ấn ngày càng lớn của ngành điện tử cho thấy vai trò chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh các nhà sản xuất toàn cầu đẩy mạnh đa dạng hóa khỏi Trung Quốc. Hiện thị trường Việt Nam lắp ráp nhiều dòng sản phẩm điện tử phục vụ xuất khẩu, gồm smartphone, máy tính và máy tính bảng.

Theo tài liệu, Fushan cũng có kế hoạch tăng công suất sản xuất điện thoại thêm 30 triệu chiếc lên mức 140 triệu chiếc mỗi năm, nhưng không đề cập thương hiệu.

Doanh nghiệp này cũng dự định bắt đầu sản xuất thiết bị sạc cho smart ring - dòng thiết bị đeo thông minh dạng nhẫn tích hợp tính năng của smartwatch và vòng theo dõi sức khỏe. Tài liệu nêu nhà máy có thể sản xuất tối đa 3 triệu thiết bị đeo thông minh mỗi năm, gồm đồng hồ và vòng tay.

Fushan cho biết quá trình nâng cấp nhà máy đã bắt đầu và sẽ vận hành toàn bộ vào tháng 4 năm sau.

Cơ sở của Fushan, vốn là nhà máy sản xuất thiết bị Nokia và Microsoft trước đây, cũng có thể sản xuất linh kiện cho tối đa 100.000 thiết bị bay không người lái (UAV) mỗi năm.

Foxconn hiện là nhà cung cấp cho Apple, Microsoft và nhiều tập đoàn công nghệ khác. Tính đến năm 2024, hãng đã đầu tư hơn 3,2 tỷ USD vào Việt Nam, phần lớn hoạt động sản xuất đặt tại Bắc Ninh.

Luxshare cũng là nhà cung ứng của Apple và nhiều tập đoàn điện tử toàn cầu, đồng thời sở hữu hệ thống nhà máy quy mô lớn tại Việt Nam. Theo tài liệu gửi cơ quan chức năng, nhà máy Bắc Ninh, nơi đang xin mở rộng từ khoản đầu tư hiện tại 520 triệu USD, đặt mục tiêu tăng tổng sản lượng thêm 20% lên hơn 300 triệu thiết bị mỗi năm. Nhà máy này hiện sản xuất tai nghe, kính thực tế ảo, đồng hồ thông minh và các thiết bị định vị.

Ngọc Phương Linh

