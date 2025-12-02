Hàng chính hãng 'lên ngôi' trên sàn thương mại điện tử

Khảo sát của Cube Asia cho thấy 90% người dùng khu vực Đông Nam Á ưu tiên gian hàng chính hãng. Đáng nói, hầu hết người dùng sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm chính hãng.

Các gian hàng chính hãng đang có chỗ đứng vững chắc trên kênh thương mại điện tử. Ảnh: Phương Lâm.

Nền tảng thương mại điện tử Lazada vừa công bố kết quả khảo sát khu vực do Cube Asia thực hiện trong báo cáo “Sự trỗi dậy của hệ sinh thái các gian hàng chính hãng tại Đông Nam Á”. Theo báo cáo, bức tranh thương mại điện tử trong khu vực đang chuyển dịch nhanh chóng sang mô hình mua sắm đề cao tính xác thực và ưu tiên chất lượng.

Khảo sát được thực hiện với 6.000 người tiêu dùng tại 6 quốc gia Đông Nam Á gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam, cho thấy 90% người mua sắm trực tuyến đang tích cực tương tác với các gian hàng chính hãng. Sự chuyển dịch này phản ánh nhu cầu ngày càng cao của người dùng đối với các sản phẩm đáng tin cậy, chất lượng và dịch vụ đảm bảo. Chính nhu cầu này đang thúc đẩy một quỹ đạo tăng trưởng chưa từng có cho mô hình thương mại điện tử chính hãng.

Hàng chính hãng “lên ngôi”

Theo nghiên cứu, tổng giá trị giao dịch sản phẩm chính hãng thông qua các gian hàng trực tuyến đã tăng nhanh từ 12% năm 2020 lên 30% năm 2025, tạo ra thị trường khoảng 40 tỷ USD . Dự báo đến năm 2030, con số này có thể đạt đến 55% thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á, tương đương 150 tỷ USD .

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người tiêu dùng Đông Nam Á đang ngày càng mua sắm có chủ đích và quan tâm hơn đến các thương hiệu.

Trong đó, 86% số người được khảo sát là khách hàng chủ động mua sắm trên gian hàng chính hãng (khách hàng đã thực hiện ít nhất 20% giao dịch mua hàng trực tuyến tại các gian hàng chính hãng trong 3 tháng gần nhất).

Đáng chú ý, khoảng 90% số người này sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm chính hãng, cho thấy “giá trị niềm tin” mà họ sẵn sàng bỏ thêm để được an tâm về chất lượng sản phẩm. 31% người tiêu dùng sẵn lòng trả thêm 10-30% chi phí để có được sự xác thực và sự an tâm.

Quy mô nền thương mại điện tử chính hãng tăng trưởng mạnh mẽ. Ảnh: Cube Asia.

Báo cáo của Cube Asia cho biết các quốc gia như Thái Lan và Việt Nam đang dẫn đầu khu vực với đạt tỷ lệ người mua sắm tại các gian hàng chính hãng vượt mức 90%. Tại các thị trường này, những yếu tố xây dựng niềm tin như “đánh giá và xếp hạng” cùng với “cam kết chính hãng” đã trở thành yếu tố quyết định trong hành vi mua hàng.

Theo nền tảng phân tích dữ liệu Metric.vn, trong quý III/2025, dù chỉ chiếm 2,64% tổng số shop, các shop Mall (gian hàng chính hãng - PV) lại đóng góp tới 35,7% tổng doanh số trên 2 nền tảng Shopee và TikTok Shop, cho thấy tầm ảnh hưởng vượt trội của nhóm cửa hàng chính hãng đối với hành vi mua sắm trực tuyến.

Trong khi đó, dịp sale 11/11 vừa rồi, Lazada cho biết doanh thu của các thương hiệu đã tăng trưởng hơn 6 lần, số lượng đơn đặt hàng tăng 4 lần so với ngày thường. Trong đó, doanh thu của các gian hàng chính hãng chiếm tới 80%.

Nhà bán hàng cần làm gì?

Báo cáo cũng xác định 3 động lực chủ chốt sẽ thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử xoay quanh hàng chính hãng.

Đầu tiên là khả năng mở rộng mạnh mẽ về nguồn cung. Hơn 80% người tiêu dùng cho biết gặp khó khăn khi tìm kiếm các sản phẩm thương hiệu chính hãng. Đồng thời, 80% trong đó sẵn lòng thử nghiệm các thương hiệu mới hoặc thương hiệu quốc tế nếu thương hiệu quen thuộc của họ không có sẵn. Thậm chí, 91% đã khám phá ra những thương hiệu quốc tế với chất lượng vượt ngoài mong đợi.

Động lực thứ hai đến từ xu hướng tích hợp đa kênh trong hành vi mua sắm. Nghiên cứu chỉ ra rằng 73% người tiêu dùng có xu hướng “showrooming” - được định nghĩa bởi những hành vi như đến cửa hàng để xem, thử sản phẩm trực tiếp, kiểm tra chất lượng hoặc nhận tư vấn từ nhân viên, trước khi thực hiện giao dịch mua hàng trực tuyến.

Cuối cùng là sự nổi lên của trí tuệ nhân tạo như một trợ thủ cho người tiêu dùng thông minh. AI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn nghiên cứu và so sánh sản phẩm: 66% người mua dùng các nền tảng AI để tìm kiếm và khám phá sản phẩm mới, 78% tin tưởng vào AI khi so sánh và lựa chọn.

Tuy vậy, chỉ 16% sử dụng AI để đưa ra quyết định cuối cùng, cho thấy công nghệ này vẫn chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ thông tin hơn là yếu tố quyết định.