Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Mua bán tiền số qua sàn chưa được cấp phép có thể bị phạt 30 triệu

  • Thứ hai, 24/11/2025 16:48 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Đây là đề xuất trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa đang được cơ quan quản lý lấy ý kiến.

Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền đối với nhà đầu tư cá nhân trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức được cấp phép. Ảnh: Pexels.

Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Theo dự thảo, các hành vi vi phạm có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền (tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân). Tùy mức độ vi phạm, người vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ trong vòng 1-6 tháng hoặc đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ trong 1-12 tháng.

Đặc biệt, hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm sẽ bị chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để tiến hành tố tụng hình sự.

Cụ thể, đối với vi phạm quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa, Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền 70-200 triệu đồng với tổ chức phát hành có các hành vi sai phạm về sở hữu nước ngoài đối với tài sản cơ sở; không bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, không gây hiểu nhầm về các thông tin cung cấp cho cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Mức phạt nặng nhất áp dụng cho hành vi chào bán, phát hành không đúng đối tượng; phát hành khi chưa đáp ứng điều kiện hoặc không công bố thông tin theo quy định.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền 10-30 triệu đồng đối với nhà đầu tư cá nhân trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ được Bộ Tài chính cấp phép.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ có thể bị phạt tiền 70-200 triệu đồng khi vi phạm việc công bố thông tin; quảng cáo tiếp thị hay cung cấp dịch vụ khi chưa được cấp phép; hoạt động không đúng nội dung quy định trong giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Các tổ chức thậm chí có thể bị xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa có thời hạn 1-6 tháng

Các nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể bị xử phạt 30-100 triệu đồng nếu vị phạm quy định về chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài, không đảm bảo kê khai trung thực, đầy đủ nội dung giao dịch liên quan đến mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Đối với các vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền 50-70 triệu đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ không thực hiện xác minh danh tính nhà đầu tư mở tài khoản.

Bitcoin lao dốc, gia đình ông Trump mất hàng tỷ USD

Gia đình Tổng thống Donald Trump đang chứng kiến khối tài sản liên quan đến crypto lao dốc mạnh, khi loạt dự án từ memecoin tới khai thác Bitcoin đồng loạt mất giá.

8 giờ trước

Chỉ cấp phép tối đa 5 sàn tiền số

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào chiều 5/10.

19:19 5/10/2025

Bitcoin giảm mạnh, thị trường tiền số 'đỏ lửa'

Giá Bitcoin đã giảm xuống ngưỡng 100.000 USD, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang trải qua đợt điều chỉnh quy mô lớn.

09:55 5/11/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

tiền số Tiền mã hóa tài sản mã hóa

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý