Mua bán tiền số qua sàn chưa được cấp phép có thể bị phạt 30 triệu

Đây là đề xuất trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa đang được cơ quan quản lý lấy ý kiến.

Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền đối với nhà đầu tư cá nhân trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức được cấp phép. Ảnh: Pexels.

Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Theo dự thảo, các hành vi vi phạm có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền (tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân). Tùy mức độ vi phạm, người vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ trong vòng 1-6 tháng hoặc đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ trong 1-12 tháng.

Đặc biệt, hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm sẽ bị chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để tiến hành tố tụng hình sự.

Cụ thể, đối với vi phạm quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa, Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền 70-200 triệu đồng với tổ chức phát hành có các hành vi sai phạm về sở hữu nước ngoài đối với tài sản cơ sở; không bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, không gây hiểu nhầm về các thông tin cung cấp cho cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Mức phạt nặng nhất áp dụng cho hành vi chào bán, phát hành không đúng đối tượng; phát hành khi chưa đáp ứng điều kiện hoặc không công bố thông tin theo quy định.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền 10-30 triệu đồng đối với nhà đầu tư cá nhân trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ được Bộ Tài chính cấp phép.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ có thể bị phạt tiền 70-200 triệu đồng khi vi phạm việc công bố thông tin; quảng cáo tiếp thị hay cung cấp dịch vụ khi chưa được cấp phép; hoạt động không đúng nội dung quy định trong giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Các tổ chức thậm chí có thể bị xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa có thời hạn 1-6 tháng

Các nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể bị xử phạt 30-100 triệu đồng nếu vị phạm quy định về chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài, không đảm bảo kê khai trung thực, đầy đủ nội dung giao dịch liên quan đến mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Đối với các vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền 50-70 triệu đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ không thực hiện xác minh danh tính nhà đầu tư mở tài khoản.