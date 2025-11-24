Bitcoin lao dốc, gia đình ông Trump mất hàng tỷ USD

Gia đình Tổng thống Donald Trump đang chứng kiến khối tài sản liên quan đến crypto lao dốc mạnh, khi loạt dự án từ memecoin tới khai thác Bitcoin đồng loạt mất giá.

Theo Bloomberg, trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ thứ hai, các khoản đầu tư liên quan đến tiền mã hóa đã làm thay đổi đáng kể khối tài sản của gia đình Tổng thống Donald Trump. Giờ đây, gia đình ông Trump cùng những người ủng hộ tiền số đang phải trải qua một “khóa học cấp tốc” về mức độ biến động dữ dội vốn có của tiền số.

Giá trị của một đồng memecoin mang thương hiệu Trump đã giảm khoảng 1/4 kể từ tháng 8. Khoản đầu tư của Eric Trump vào một dự án khai thác Bitcoin đã mất khoảng một nửa giá trị so với đỉnh. Và cổ phiếu công ty mạng xã hội của gia đình ông Trump - đơn vị bắt đầu tích trữ Bitcoin trong năm nay - hiện dao động quanh mức thấp kỷ lục.

Đợt bán tháo này là một phần của làn sóng lao dốc đã cuốn bay hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa trên toàn thị trường tài sản số. Theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg, khối tài sản của gia đình ông Trump đã giảm từ 7,7 tỷ USD hồi đầu tháng 9 xuống còn khoảng 6,7 tỷ USD , chủ yếu do danh mục đầu tư liên quan đến crypto ngày càng đi lùi.

Nhà đầu tư phổ thông, vốn đang có nhiều cách hơn bao giờ hết để đầu tư vào các dự án gắn với "thương hiệu" Trump, thậm chí có thể chịu thiệt nặng hơn. Chẳng hạn, bất kỳ ai mua memecoin TRUMP ngay đỉnh sau khi đồng tiền số này được công bố vào cuối tuần lễ nhậm chức của ông Trump đều gần như mất sạch khoản đầu tư tính tới tháng này.

Trong khi đó, Eric Trump, con trai thứ hai của Tổng thống Mỹ, vẫn không hề nao núng. Ông liên tục kêu gọi nhà đầu tư mua thêm, ngay cả trong những giai đoạn thị trường crypto lao dốc.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ có thể đầu cơ. Còn gia đình Trump không chỉ đầu cơ, mà họ có thể tạo ra token, bán chúng và kiếm tiền từ chính các giao dịch đó Jim Angel, Giáo sư tài chính tại Đại học Georgetown

“Đây là cơ hội mua tuyệt vời. Những người mua khi giá giảm và chấp nhận biến động sẽ là những người chiến thắng cuối cùng. Tôi chưa bao giờ lạc quan hơn về tương lai của tiền mã hóa và quá trình hiện đại hóa hệ thống tài chính”, Eric Trump chia sẻ trong một tuyên bố gửi Bloomberg News.

Đúng là kể từ khi ra đời vào năm 2009, Bitcoin đã nhiều lần lao dốc mạnh rồi lại vươn lên những đỉnh cao mới. Thực tế, gia đình ông Trump đang sở hữu một lớp phòng thủ trong danh mục crypto. Dù họ nắm giữ các token và cổ phiếu của những công ty liên quan đến crypto đang giảm cắm đầu, họ vẫn kiếm được tiền theo những cách khác nhau trong hệ sinh thái này.

Ví dụ, với quỹ tiền mã hóa mà gia đình ông Trump đồng sáng lập - World Liberty Financial, giá trị trên giấy tờ của token liên quan đã giảm, nhưng gia đình Tổng thống Mỹ vẫn được hưởng một phần lợi nhuận từ việc bán token, bất kể giá thị trường.

“Nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ có thể đầu cơ. Còn gia đình Trump không chỉ đầu cơ, mà họ có thể tạo ra token, bán chúng và kiếm tiền từ chính các giao dịch đó”, Jim Angel, Giáo sư tài chính tại Đại học Georgetown, nhận định.

Mất 800 triệu USD tại Trump Media

Cổ phiếu Trump Media & Technology Group, công ty mẹ của nền tảng Truth Social, đã rơi xuống mức thấp kỷ lục vào phiên 19/11. Một phần nguyên nhân đằng sau nhịp giảm có thể đến từ việc đầu tư sai thời điểm trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Giá trị phần sở hữu của Tổng thống Trump tại công ty đã giảm khoảng 800 triệu USD kể từ tháng 9. Hiện ông Trump là cổ đông lớn nhất khi phần lớn sở hữu đặt trong một quỹ tín thác do con trai cả Donald Trump Jr. giám sát.

Giá cổ phiếu Trump Media chạm đáy. Ảnh: Bloomberg.

Trump Media, vốn đang thua lỗ, đã thử nghiệm nhiều mảng kinh doanh mới, bao gồm crypto. Theo công bố hồi tháng 7, công ty đã chi khoảng 2 tỷ USD để mua Bitcoin và các chứng khoán liên quan, gồm cả quyền chọn. Với khoảng 11.500 Bitcoin, được mua ở mức giá khoảng 115.000 USD /BTC, công ty đang ghi nhận khoản lỗ gần 25% cho vị thế này.

Trump Media cũng bắt đầu tích trữ một token ít phổ biến hơn là CRO do sàn Crypto.com tại Singapore phát hành. Số CRO mà công ty nắm giữ trị giá khoảng 147 triệu USD vào cuối tháng 9, nhưng kể từ đó token này đã mất khoảng một nửa giá trị.

Trump Media đang thúc đẩy các mảng hợp tác khác với Crypto.com. Hai bên đang lên kế hoạch ra mắt một thị trường dự đoán mang tên Truth Predict, cho phép người dùng đặt cược vào thể thao và chính trị.

Gần 3 tỷ USD "bốc hơi" tại World Liberty Financial

Dự án crypto chủ lực của gia đình ông Trump sở hữu một token mang thương hiệu riêng là WLFI. Giá token này đã lao dốc từ 26 cent hồi đầu tháng 9 xuống còn khoảng 15 cent.

Gia đình ông Trump nắm giữ một lượng lớn WLFI, từng có giá trị trên giấy tờ gần 6 tỷ USD tại vùng đỉnh. Hiện nay, số token đó chỉ còn trị giá khoảng 3,15 tỷ USD (số này không được đưa vào định giá tài sản của gia đình trên Chỉ số tỷ phú Bloomberg vì token hiện bị khóa và chưa thể giao dịch).

Trang web World Liberty Financial giới thiệu về các nhà sáng lập. Ảnh: Bloomberg.

Vào tháng 8, công ty đã bán một phần token cho Alt5 Sigma - một công ty đại chúng cực nhỏ. Thương vụ diễn ra đúng thời điểm thuận lợi, qua đó giúp World Liberty thu về 750 triệu USD tiền mặt cùng một khoản cổ phần.

Song, các cổ đông Alt5 thì không may mắn như vậy. Cổ phiếu Alt5 đã mất khoảng 75% giá trị kể từ khi thương vụ được công bố.

Khoản nắm giữ của gia đình ông Trump trong Alt5, thông qua World Liberty, cũng đã giảm khoảng 220 triệu USD . Nhưng nhìn tổng thể, họ vẫn là bên thắng. Gia đình ông Trump nhận khoảng 75% số tiền thu được từ việc bán token của World Liberty, tương đương 500 triệu USD chỉ riêng từ thương vụ Alt5. Trước đó, họ đã kiếm thêm khoảng 400 triệu USD từ việc bán token WLFI.

American Bitcoin: Thiệt hại tối thiểu 330 triệu USD

Khoảng 2 tháng sau lễ nhậm chức của Tổng thống Trump, gia đình ông tiếp tục lao vào một dự án crypto mới. Eric Trump và Donald Trump Jr. hợp tác với công ty Hut 8 trong một loạt giao dịch phức tạp. Trong đó, Hut 8 cung cấp thiết bị đào Bitcoin để đổi lấy phần lớn cổ phần trong một công ty mới mang tên American Bitcoin.

Eric Trump sở hữu khoảng 7,5% American Bitcoin - công ty hiện niêm yết trên Nasdaq với mã ABTC. Donald Trump Jr. sở hữu một phần nhỏ hơn, không được công bố.

Cổ phiếu ABTC chạm đỉnh 9,31 USD vào đầu tháng 9, đưa giá trị phần nắm giữ của Eric Trump lên khoảng 630 triệu USD . Kể từ đó, cổ phiếu đã giảm hơn một nửa, khiến tài sản của gia đình Tổng thống Mỹ bay hơi hơn 300 triệu USD . Dù vậy, đây vẫn là ví dụ rõ ràng nhất cho thấy gia đình ông Trump đã tạo ra hàng trăm triệu USD tài sản crypto mới từ những thương vụ rất gần đây.

Trong khi đó, các cổ đông “đời đầu” của ABTC sẽ ghi nhận khoản lỗ khoảng 45%.

Eric Trump phát biểu trong buổi lễ rung chuông cho American Bitcoin tại sàn Nasdaq vào ngày 16/9. Ảnh: Bloomberg.

$TRUMP memecoin: Mất gần 120 triệu USD

$TRUMP - memecoin gắn với tên Tổng thống Trump - đã giảm mạnh ngay từ khi được công bố vào cuối tuần lễ nhậm chức của vị tổng thống. Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 8, giá token này tiếp tục giảm thêm khoảng 25%.

Quy mô phần nắm giữ của gia đình ông Trump đối với đồng tiền này không rõ ràng. Chỉ số tỷ phú Bloomberg ước tính gia đình ông Trump nắm khoảng 40% tổng số token dựa trên tỷ lệ sở hữu tại World Liberty Financial. Tại mức giá hiện tại, số token đó trị giá khoảng 310 triệu USD , giảm khoảng 117 triệu USD kể từ cuối tháng 8.

Tuy nhiên, gia đình ông Trump lại chứng kiến lượng token nắm giữ tăng mạnh. Một phần token do người trong cuộc và nhóm tạo lập đồng coin nắm giữ bị “khóa” và không thể giao dịch, nhưng số này đang dần được giải ngân trong vòng 3 năm.

Kể từ sự kiện giải ngân hồi tháng 7, gần 90 triệu token $TRUMP bổ sung đã được mở khóa cho nhóm cổ đông nội bộ. Bloomberg ước tính khoảng 40% trong số đó đã về tay gia đình ông Trump. Số token bổ sung này trị giá khoảng 220 triệu USD . Điều đó đồng nghĩa tổng giá trị phần nắm giữ của gia đình Tổng thống Mỹ liên tục tăng lên.