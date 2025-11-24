Chú ý VN-Index tuần này

VN-Index tăng hơn 19 điểm tuần trước, giữ vững vùng 1.650 và tạo nền tích lũy cho loạt nhận định mới về khả năng bứt phá hướng lên các vùng 1.670 và 1.700 điểm.

VN-Index được kỳ vọng trở lại quỹ đạo tăng trong tuần này. Ảnh: Phương Lâm.

Chỉ số VN-Index đã khép lại tuần giao dịch lình xình trong vùng 1.620-1.650 điểm, trùng với thời điểm đáo hạn hợp đồng tương lai VN30 - giai đoạn vốn thường nhạy cảm với biến động cung cầu.

Tuần trước, thị trường khởi đầu khá sôi động khi lực cầu quay lại ở nhóm ngân hàng, kéo chỉ số nhích lên sắc xanh. Nhưng xu hướng tích cực này không kéo dài lâu khi dòng tiền phân hóa mạnh, trong khi áp lực bán lại tập trung vào nhóm vốn hóa lớn thuộc ngành chứng khoán và ngân hàng, khiến chỉ số chung liên tục rung lắc.

Ở phía ngược lại, thị trường vẫn có vài điểm sáng. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn như nhóm Vingroup, VJC hay HDB thu hút dòng tiền rõ rệt, cùng với đó là nhóm mid-cap và small-cap thuộc các ngành chưa tăng nhiều thời gian qua như hóa chất và công nghệ cũng bắt đầu sôi động trở lại.

Kết tuần, VN-Index tạm dừng tại 1.654,93 điểm, tăng 19,47 điểm, tương đương 1,2% so với tuần trước.

Nhà đầu tư vẫn thận trọng

Sau nhịp hồi phục tuần vừa qua, tâm điểm thị trường chuyển sang câu hỏi liệu VN-Index có đủ lực để bứt phá khỏi vùng tích lũy kéo dài. Các công ty chứng khoán bắt đầu đưa ra những đánh giá chi tiết hơn về trạng thái kỹ thuật và biên độ mục tiêu, trong đó phần lớn đều ghi nhận tín hiệu cải thiện nhưng mức độ thận trọng vẫn được duy trì.

Công ty Chứng khoán Vietcombank cho biết VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với mẫu nến búa rút chân, phản ánh lực cầu đỡ giá mạnh mẽ từ nhà đầu tư.

Trên đồ thị ngày, các chỉ số cho thấy thị trường vẫn duy trì nhịp hồi phục nhưng chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về một xu hướng mới. VN-Index cũng có 4 phiên liên tiếp vận động trong vùng tích lũy 1.650-1.660 điểm, hàm ý khả năng xuất hiện một xu hướng ngắn hạn mới trong những phiên tới. Vùng 1.620-1.630 điểm tiếp tục được coi là hỗ trợ đáng chú ý, còn kháng cự vẫn nằm quanh mốc 1.700 điểm.

VN-Index hồi phục hơn 19 điểm tuần vừa rồi. Ảnh: TradingView.

Ở đồ thị giờ, đà tăng thể hiện rõ rệt hơn khi chỉ số đã hình thành đáy thứ nhất và tiếp tục hướng lên, cho thấy lực cầu hồi phục đang được duy trì. Theo VCBS, VN-Index có thể hướng tới vùng đỉnh cũ ngắn hạn quanh 1.660-1.665 điểm trong các phiên kế tiếp.

Về chiến lược giao dịch, VCBS đánh giá việc VN-Index hồi phục hơn 19 điểm trong tuần qua đã cải thiện đáng kể tâm lý thị trường. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn phân hóa rõ rệt khi không lan tỏa rộng mà chỉ tập trung vào nhóm vốn hóa lớn và các mã có câu chuyện tăng trưởng riêng biệt.

Nhà môi giới này khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì vị thế nắm giữ đối với các cổ phiếu đang giữ vững xu hướng tăng. Còn với các vị thế giải ngân mới hoặc lướt sóng, có thể linh hoạt tìm kiếm cơ hội ngắn hạn nương theo dòng tiền đầu cơ, đặc biệt ở những nhóm ngành đang thu hút thanh khoản như bất động sản, hóa chất và xây dựng.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có thể quay trở lại đà tăng ngay phiên đầu tuần này với khả năng VN-Index thử thách đường trung bình 50 phiên (MA 50), tương ứng mức 1.670 điểm.

Yuanta đánh giá thị trường vẫn trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và nếu vượt được mốc 1.670 điểm thì đồ thị giá có thể chấm dứt trạng thái đi ngang. Dù chỉ báo tâm lý ngắn hạn đang suy yếu - biểu hiện sự thận trọng lớn hơn - tâm lý chung vẫn nghiêng về trạng thái lạc quan.

Ở góc nhìn chiến lược, công ty này giữ đánh giá xu hướng ngắn hạn của thị trường ở mức trung tính, qua đó khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong khoảng 30-50% danh mục và vẫn có thể xem xét mua mới.

Về trung hạn, xu hướng cũng được đánh giá là trung tính khi thị trường xuất hiện nhịp hồi sau 4 tuần giảm liên tiếp. Yuanta cho rằng nhịp hồi phục kỹ thuật có khả năng tiếp diễn và thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy trung hạn. Nhà đầu tư vì vậy nên duy trì tỷ trọng cân bằng 40-50% và chưa vội tăng mạnh tỷ trọng trong thời điểm hiện tại.

VN-Index cần một phiên bứt phá

Các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) thì cho rằng đồ thị VN-Index đã breakout khỏi mô hình Falling Wedge, một tín hiệu cho thấy giai đoạn hiện tại tương đối ổn định. Những nhịp điều chỉnh hay rung lắc (nếu xuất hiện) nhiều khả năng chỉ mang tính điều tiết tự nhiên trước khi chỉ số tiến về mức giá mục tiêu lý thuyết của mô hình.

TPS kỳ vọng VN-Index có thể hướng tới vùng 1.700-1.800 điểm trong thời gian tới, trong khi các vùng hỗ trợ ngắn hạn đáng chú ý nằm quanh 1.642 điểm và 1.634 điểm, tương ứng với đường MA 20 và MA 10.

Trong báo cáo của Công ty Chứng khoán Vietcap, diễn biến thị trường được mô tả là chịu áp lực giảm diện rộng nhưng lại được “đỡ” bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, qua đó giúp VN-Index duy trì trên vùng hỗ trợ quan trọng 1.640 điểm và giữ biên độ dao động 1.640-1.665 điểm.

Theo Vietcap, trong kịch bản tích cực, việc điều tiết và giữ điểm sẽ góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư, từ đó kích hoạt lại lực cầu mới và tạo cơ hội tiếp cận vùng 1.680-1.700 điểm. Ngược lại, nếu VN-Index đóng cửa dưới 1.640 điểm, áp lực cung sẽ tăng lên và có thể kéo thị trường điều chỉnh mạnh về 1.580-1.600 điểm.

Trong khi đó, giới phân tích tại Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) giữ quan điểm rằng thị trường vẫn đang chờ một phiên bứt phá thực sự với thanh khoản đồng thuận để quay trở lại vùng 1.680-1.700 điểm.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) thì đánh giá thị trường đã ghi nhận một tuần hồi phục, nhưng nhìn chung trạng thái vẫn khá thận trọng. Diễn biến này cho thấy nguồn cung đã hạ nhiệt sau nhịp chốt lời ngắn hạn.

VDSC cho biết thị trường tiếp tục được hỗ trợ gần vùng MA 20 quanh 1.645 điểm và bật tăng trở lại, qua đó củng cố tín hiệu vượt MA 20 ngày 17/11 và xác nhận rằng nhịp điều chỉnh gần đây vẫn chưa đủ để phủ nhận xu hướng hồi phục hình thành từ 12/11. Nếu dòng tiền tiếp tục được duy trì ổn định, thị trường vẫn có khả năng mở rộng nhịp tăng trong thời gian tới.

VDSC khuyến nghị nhà đầu tư có thể kỳ vọng thị trường được hỗ trợ và dần tăng điểm trong ngắn hạn, tận dụng các nhịp hồi để chốt lời ngắn hạn khi cần thiết. Ở chiều mua, nhà đầu tư có thể tiếp tục khai thác cơ hội ở những cổ phiếu có chuyển biến tích cực từ vùng hỗ trợ hoặc đang hình thành các mô hình tăng giá đáng chú ý.