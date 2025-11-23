Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Ông Phạm Nhật Vượng tiệm cận top 100 người giàu nhất hành tinh

  • Chủ nhật, 23/11/2025 13:13 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Sau khi cổ phiếu VIC chạm đỉnh lịch sử và kéo vốn hóa tập đoàn tăng lên gần 900.000 tỷ đồng tuần qua, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cũng vượt mốc 21 tỷ USD.

Ông Phạm Nhật Vượng và vợ Phạm Thu Hương là cặp vợ chồng doanh nhân đầu tiên cùng sở hữu khối tài sản tỷ USD. Ảnh: VIC.

Kết thúc phiên 21/11, cổ phiếu VIC khép lại tuần giao dịch với chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp, tổng cộng gần 9%, đóng cửa tại mức đỉnh lịch sử 229.700 đồng/cổ phiếu. Đà tăng bền bỉ này đã đẩy vốn hóa của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam lên hơn 885.000 tỷ đồng, tức tăng ròng 72.000 tỷ chỉ trong một tuần.

Không chỉ củng cố vị thế doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thị trường, cú bứt phá của VIC cũng nâng thứ hạng của ông Phạm Nhật Vượng trên bản đồ tỷ phú USD toàn cầu.

Theo thống kê mới nhất của Forbes, Chủ tịch HĐQT Vingroup hiện nắm giữ 21,1 tỷ USD, xếp thứ 109 thế giới và là mức cao nhất mà một doanh nhân Việt Nam từng đạt.

Ông Vượng hiện chỉ còn cách nhóm 100 người giàu nhất hành tinh khoảng 1,2 tỷ USD tài sản. Riêng gần 390 triệu cổ phiếu VIC mà ông sở hữu trực tiếp, tương đương khoảng 10% vốn điều lệ, đã có giá trị lên tới 89.500 tỷ đồng.

Đà tăng của VIC cũng lan tỏa mạnh đến tài sản của các thành viên chủ chốt trong ban lãnh đạo.

ong pham nhat vuong, vingroup anh 1

Thị giá VIC tăng 9% trong một tuần. Ảnh: TradingView.

Theo đó, bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT và là phu nhân của ông Vượng - đang nắm giữ 170,6 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,46% vốn. Quy đổi theo giá hiện tại, khối tài sản của bà đạt gần 40.000 tỷ đồng (khoảng 1,5 tỷ USD), tiếp tục củng cố vị thế là một trong những nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam.

Mới đây, Tập đoàn Vingroup đã hoàn tất lấy ý kiến cổ đông thông qua 3 vấn đề, bao gồm kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, cổ đông Vingroup đã thông qua phương án phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phần VIC có quyền nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV này, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT Vingroup quyết định. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên, quyền nhận cổ phiếu phát hành sẽ không được phép chuyển nhượng.

Sếp Hòa Phát cầm cố 58 triệu cổ phiếu cho công ty nông nghiệp đi vay

Gần 58 triệu cổ phiếu HPG của Chủ tịch Trần Đình Long và các lãnh đạo chủ chốt được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay của Nông nghiệp Hòa Phát.

22 giờ trước

Cổ phiếu Vingroup vượt đỉnh, vốn hóa đạt gần 900.000 tỷ

Mã VIC của Tập đoàn Vingroup đóng cửa ở vùng đỉnh lịch sử gần 230.000 đồng/cổ phiếu là một trong những động lực chính giúp VN-Index thoát một phiên giảm sâu hôm nay.

16:31 21/11/2025

Cổ phiếu Vietjet 'cất cánh'

VJC trở thành tâm điểm phiên 20/11 khi là cổ phiếu VN30 duy nhất tăng trần, đồng thời góp phần kéo VN-Index giữ được sắc xanh bất chấp thanh khoản sụt mạnh.

16:42 20/11/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

ông phạm nhật vượng vingroup Phạm Nhật Vượng Tiền mã hóa Vingroup cổ phiếu vingroup vic phạm nhật vượng tài sản tỷ phú

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Chu y VN-Index tuan nay hinh anh

Chú ý VN-Index tuần này

42 phút trước 07:14 24/11/2025

0

VN-Index tăng hơn 19 điểm tuần trước, giữ vững vùng 1.650 và tạo nền tích lũy cho loạt nhận định mới về khả năng bứt phá hướng lên các vùng 1.670 và 1.700 điểm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý