Chỉ cấp phép tối đa 5 sàn tiền số

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào chiều 5/10.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin về việc thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa. Ảnh: VGP.

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai, trong đó tập trung xây dựng các nghị định chi tiết để có thể thực hiện thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

"Chúng tôi đã phân công các đơn vị soạn thảo các nội dung liên quan như chính sách thuế đối với giao dịch, phí, lệ phí trong giao dịch tài sản mã hóa.., cũng đã triển khai xây dựng các quy định liên quan về kế toán của hoạt động này cho các doanh nghiệp cũng như các đối tượng tham gia thị trường này", Thứ trưởng Chi thông tin.

Đặc biệt, Bộ Tài chính cũng đã xây dựng quy trình phối hợp triển khai giữa Bộ và một số bộ ngành có liên quan như Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước... để xin ý kiến và hoàn thiện các quy trình triển khai cấp phép, xem xét cấp phép cho các đơn vị.

Đáng chú ý, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đến thời điểm hiện tại, Bộ chưa nhận được đề nghị thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa của doanh nghiệp nào.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính có nắm được thông tin có một số doanh nghiệp đã chuẩn bị cho việc này, như đăng ký ngành nghề kinh doanh cho việc tham gia thị trường tài sản mã hóa, cũng đã có phối hợp ở cấp kỹ thuật với cán bộ Bộ để trao đổi vấn đề về công nghệ thông tin, năng lực của cán bộ, các yêu cầu về vốn, các quy trình nghiệp vụ...

Mục đích là để doanh nghiệp có đủ thông tin, chuẩn bị một cách chính xác nhất, nhanh nhất trong hoàn thiện đề án của mình, cũng như có quy trình cụ thể phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, thẩm định, cấp phép triển khai thị trường giao dịch tài sản mã hóa theo đúng Nghị quyết số 05.

"Chúng tôi hy vọng có nhiều doanh nghiệp quan tâm, nhưng tối đa cũng chỉ có 5 doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ. Chúng tôi đang triển khai nhanh nhất để trong thời gian sớm có thể có những doanh nghiệp đầu tiên đủ điều kiện được cấp phép và thực hiện hoạt động này trên thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất mong đẩy sớm hơn trước thời điểm của năm 2026", Thứ trưởng chia sẻ.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc này phụ thuộc vào việc chuẩn bị các điều kiện của các doanh nghiệp có đáp ứng được các yêu cầu hay không. Lãnh đạo Bộ Tài chính mong rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, tiến độ sẽ được đẩy nhanh.

Trước đó, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Nghị quyết 05 quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9, thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm. Với việc thí điểm này, các loại tiền mã hóa phổ biến như Bitcoin, Ethereum... sẽ giao dịch, mua bán hợp pháp trên các sàn được cấp phép thí điểm tại Việt Nam.