Mua bán Bitcoin sắp bị đánh thuế như chứng khoán

Đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, Bộ Tài chính đưa đề xuất áp dụng mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần giao dịch.

Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần giao dịch đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản số. Ảnh: Pexels.

Tại dự thảo xin ý kiến thẩm định về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa gửi đến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định về nhóm thu nhập khác thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Cụ thể, theo Luật Thuế TNCN hiện hành quy định chung về thu nhập chịu thuế bao gồm 10 loại thu nhập: thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công; từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn; từ chuyển nhượng bất động sản; từ trúng thưởng; từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại; từ nhận thừa kế; và từ nhận quà tặng.

Nhưng trên thực tế, Bộ Tài chính nhận thấy sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội và các hình thức hoạt động kinh doanh mới đã phát sinh khoản thu nhập khác của cá nhân ngoài các loại thu nhập chịu thuế được quy định nêu trên và thường là các khoản thu nhập khác có tính chất đặc thù.

Trong đó phải kể tới khoản thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, quyền tài sản. Các khoản thu nhập này cũng có bản chất giống với một số khoản thu nhập không thường xuyên (thu nhập vãng lai) thuộc diện chịu thuế TNCN hiện nay.

Đồng thời qua rà soát kinh nghiệm của các nước về các loại hình thu nhập chịu thuế thường bao gồm thu nhập từ việc làm (tiền lương, tiền công, các khoản thưởng, thu nhập khác do lao động); thu nhập từ tác quyền; từ tiền lãi; từ cổ tức; từ kinh doanh cá nhân; từ tiền lương hưu; từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng tài sản; từ cho thuê tài sản và thu nhập khác.

Các nước cũng thường có quy định mang tính nguyên tắc để đảm bảo bao quát đối với các khoản thu nhập khác (hay thu nhập có tính chất bất thường) của cá nhân mà không thể xếp vào các nhóm thu nhập chịu thuế được liệt kê tên cụ thể.

Nghị quyết số 07-NQ của Bộ Chính trị và các Văn kiện của Đảng thời gian gần đây cũng như Nghị quyết số 23/2021 của Quốc hội còn đặt ra chủ trương đẩy mạnh các biện pháp khai thác dư địa thu, mở rộng cơ sở thuế.

Với sự đa dạng nguồn gốc thu nhập của cá nhân gắn với mục tiêu, yêu cầu mở rộng cơ sở thuế, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về nhóm thu nhập khác để phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, đảm bảo bao quát hơn thực tế hiện nay, tính công bằng giữa các cá nhân có phát sinh thu nhập, phù hợp với nguyên tắc đánh thuế TNCN và thông lệ quốc tế.

Theo đó, Bộ đề xuất các loại thu nhập khác sẽ gồm thu nhập từ chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn"; từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ carbon; từ chuyển nhượng biển số xe ôtô trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; từ chuyển nhượng tài sản số và từ quyền sử dụng, quyền sở hữu, chuyển nhượng tài sản khác do Chính phủ quy định.

Thuế TNCN đối với thu nhập khác được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Trong đó, thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh thu nhập; thuế suất là 5% (tương đồng như thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại hiện nay).

Riêng với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số trên sàn giao dịch quản lý minh bạch, công khai về giá và với tần suất thường xuyên, Bộ Tài chính đề nghị áp dụng mức thuế suất 0,1%/giá chuyển nhượng từng lần giao dịch như đối với chuyển nhượng chứng khoán hiện nay.

Điều này đồng nghĩa, cá nhân nào khi bán tài sản số trên sàn được cấp phép sẽ phải nộp thuế cho mỗi giao dịch, không phụ thuộc vào việc có lãi hay lỗ.

Việc đề xuất áp thuế với hoạt động chuyển nhượng tài sản số được cho là phù hợp với tiến trình hoàn thiện khung khổ pháp lý để quản lý tài sản số, tiền số. Tài sản số cũng đã được luật hóa trong Luật Công nghiệp công nghệ số, được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9.

Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết thí điểm giao dịch tài sản số tại Việt Nam. Với việc thí điểm này, các loại tiền số phổ biến như Bitcoin, Ethereum… có thể giao dịch trên các sàn được cấp phép thí điểm tại Việt Nam.